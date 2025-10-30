Силы ПВО уничтожили более 20 украинских беспилотников над Россией

Минобороны сообщило о перехвате 24 украинских БПЛА над регионами России

Tекст: Денис Тельманов

Силы ПВО России уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника в разных регионах страны с 15:00 до 20:00 по московскому времени, передает ТАСС. В Министерстве обороны России уточнили, что наибольшее число БПЛА – четырнадцать – было сбито над Белгородской областью.

Пять дронов были уничтожены над Брянской областью. Еще два беспилотника сбили над Калужской областью, по одному над Курской, Тульской областями и над территорией Республики Крым. В военном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со среды на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа. В различных муниципалитетах Воронежской области в ходе атаки беспилотников оказались повреждены школьный спортивный зал, дома, автомашина и административное здание. Шесть беспилотников, летевших на Москву,