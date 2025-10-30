Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Силы ПВО уничтожили более 20 украинских беспилотников над Россией
Минобороны сообщило о перехвате 24 украинских БПЛА над регионами России
За пять часов системы ПВО ликвидировали более двадцати украинских дронов, большая часть из которых была сбита в Белгородской области.
Силы ПВО России уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника в разных регионах страны с 15:00 до 20:00 по московскому времени, передает ТАСС. В Министерстве обороны России уточнили, что наибольшее число БПЛА – четырнадцать – было сбито над Белгородской областью.
Пять дронов были уничтожены над Брянской областью. Еще два беспилотника сбили над Калужской областью, по одному над Курской, Тульской областями и над территорией Республики Крым. В военном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со среды на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа. В различных муниципалитетах Воронежской области в ходе атаки беспилотников оказались повреждены школьный спортивный зал, дома, автомашина и административное здание. Шесть беспилотников, летевших на Москву,