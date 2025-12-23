История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых, в частности.0 комментариев
Чемпионат CASE-IN посвятили технологическому суверенитету России
В новом сезоне инженерного чемпионата CASE-IN в 2026 году молодым участникам предстоит решать практические задачи по цифровым двойникам и искусственному интеллекту для достижения технологического суверенитета России.
XIV сезон Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который пройдет в 2026 году, будет посвящен теме технологического суверенитета России. Участникам предстоит работать над задачами в сферах цифровых двойников, искусственного интеллекта и сквозных технологий – именно их называют технологиями будущего, которые станут определяющими для национальной экономики в ближайшие 10–15 лет.
Руководители министерств и партнеры проекта отмечают, что CASE-IN – это часть большой государственной программы по поддержке и профориентации молодежи. По словам директора по маркетингу и аналитике президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаила Гусева, чемпионат оказался востребован среди студентов, молодых специалистов и школьников, интересующихся инженерными науками: «13 сезонов проект доказывает свою уникальность и востребованность своих целевых аудиторий».
В 2025 году в финалах чемпионата приняли участие студенты более чем 150 вузов, а всего в сезоне приняли участие представители 81 университета из России и стран СНГ. Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова отметила, что 161 университет готов предоставлять дополнительные баллы ЕГЭ школьникам-призерам, а 56 российских вузов предлагают лучшие условия при поступлении в магистратуру и аспирантуру самым успешным участникам студенческой лиги.
Основатель CASE-IN Артем Королев заявил, что в 2026 году главной задачей станет наращивание числа участников и внедрение инновационных решений в производство и региональные стратегии. По его словам, чемпионат ориентирован на реализацию задач Концепции технологического развития России до 2030 года и Энергетической стратегии России до 2050 года, где прописано, что к 2028 году страна должна достичь 90% технологической независимости, а к 2035 году – полностью цифровизировать энергетический сектор.
Среди ведущих партнеров CASE-IN – АО «Системный оператор ЕЭС России». По словам члена Правления компании Байрты Первеевой, ежегодные кейсы отражают ключевые направления развития электроэнергетики. Победителями последних лет стали студенты Северо-Кавказского федерального университета, многие из которых рассматривают оператора как потенциального работодателя.
Чемпионат по-прежнему расширяет свои направления. Три года подряд развивается студенческое направление «Архитектура, проектирование, строительство и ЖКХ», поддерживаемое компанией «Метрополис». В 2025 году в нем приняли участие студенты 20 вузов из 17 городов России, а лучшие команды приглашают на работу в «Метрополис». Генеральный директор Александр Ворожбитов отметил, что уже 5% сотрудников компании – это финалисты и участники CASE-IN.
Для компаний-работодателей, таких как АЛРОСА и ПАО «Татнефть», CASE-IN становится стратегическим инструментом привлечения молодых специалистов. Наталия Петухова (АЛРОСА) сообщила, что решения участников внимательно оцениваются, а 40 студентов направления горного дела прошли практику в компании в 2025 году. Андрей Глазков из ПАО «Татнефть» подчеркнул высокую значимость заданий по биотехнологиям, где студенты разрабатывают решения с углеродно-нейтральным циклом.
Регистрация на участие в XIV сезоне чемпионата начнется в январе 2026 года на официальном сайте проекта. Чемпионат CASE-IN признан важным элементом профориентации и технологического развития России, позволяя молодежи напрямую участвовать в решении ключевых отраслевых задач.