Российские ученые нашли способ замедлить старение организма

Биотехнолог Духовлинов рассказал о защищающем ДНК организма препарате

Tекст: Татьяна Косолапова

«Наше ДНК напрямую связано со старением организма. Во-первых, есть генетические факторы, которые закодированы в ДНК и которые определяют преждевременный «износ» организма. Это, например, гиперпродукция инсулина, низкое количество липопротеинов высокой плотности. Таких факторов сейчас известно больше сотни. Во-вторых, происходит износ самой ДНК как носителя информации о нашем организме. Это как изношенная, много раз использованная карта памяти в компьютере: файлы на ней начинают нести повреждения. Так и информация о нашем теле в ДНК. ДНК повреждается со временем и организм уже не может восстановить себя, так как источник информации – ДНК – поврежден», – рассказывает Духовлинов.



Он подчеркивает, что организм человека постоянно «обращается» к ДНК, чтобы что-либо починить: нужно вырастить новые клетки, обновить кожу, восстановить мышцы – информация об этом находится в ДНК. Кроме того, любое восстановление после травмы или болезни требует информации ДНК. А если она утратила свою целостность, то тогда и восстановить полностью организм не удается. Именно так, по его словам, наступает старость.

Однако, продолжает ученый, существуют способы сохранить ДНК: беречь ее от излучения, радиации, окисляющих агентов, агрессивной химии, пищевых консервантов, ультрафиолета и иных повреждающих ДНК факторов.

При этом у организма есть системы репарации ДНК, восстановление ее структуры, продолжает эксперт. Но с возрастом эти системы делают все больше и больше ошибок. Поэтому сохранять ДНК можно двумя основными путями – не подвергать ее вредному воздействию или вводить в организм дополнительные системы репарации ДНК, за что уже отвечает современная генно-инженерная фармакология.

Собеседник рассказывает, что его команда разработала молекулу, вызывающую усиление правильной репарации ДНК. «Доказанность ее эффективности была проведена на модели радиационного облучения – ее определенные дозировки имитировали разрушение ДНК так, как оно бы происходило за 40-50 лет. Тестирование проводилось в Военно-медицинской академии на кафедре военной токсикологии и медицинской защиты. После введения нашего препарата, стимулирующего восстановление ДНК, выживаемость повышалась в четыре раза», – делится Духовлинов.

Среди побочных действий данной молекулы было обнаружено продление жизни, anti-aging эффект (замедление старения клеток организма), а также защита от радиации, продолжает специалист. Негативных побочных эффектов не обнаружено, а сам препарат имеет токсичность на уровне аспирина или витаминов.

В сентябре стало известно, что российские ученые из Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) РНИМУ им. Н.И. Пирогова опытным путем получили препятствующие старению клеток соединения. Как сообщили в пресс-службе программы Минобрнауки «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты», в рамках которой ведутся исследования, борьбе со старением помогают производные таких препаратов, как берберин и уролитин.