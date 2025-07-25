Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Фадеев назвал абсурдом идею решать вопросы демографии мигрантами
Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что улучшить демографическую ситуацию возможно только за счет собственных граждан, а не мигрантов.
Мнение главы СПЧ Валерия Фадеева о демографии России было высказано в интервью, передает ТАСС.
Фадеев заявил: «Это абсурдная идея – решать демографическую проблему за счет мигрантов. Нам не нужна просто масса людей, нам нужны полноценные граждане России».
Он отметил, что обсуждал ситуацию с ведущими экспертами, однако так и не услышал конкретных предложений по выходу из демографического кризиса. По словам Фадеева, даже понимания происходящего среди демографов нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения отметило, что продолжительность школьного образования не влияет на возраст, когда молодые люди становятся родителями.
Демографические перемены в России происходят благодаря сочетанию изменений на личном и государственном уровнях. Владимир Путин заявил о множестве действующих мер поддержки семей, но подчеркнул, что этого пока недостаточно для полноценного решения демографических задач.