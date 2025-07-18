На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы – кроме прямого вторжения на театр военных действий – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.0 комментариев
Минпросвещения не выявило связи возраста рождения детей и продолжительности учебы
По мнению Минпросвещения, продолжительность школьного образования не определяет, когда молодые люди становятся родителями.
Заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин заявил, что ведомство не видит прямой связи между количеством классов, которые заканчивает ученик, и возрастом, когда он становится родителем, передает ТАСС.
Он отметил: «На самом деле, вряд ли от этого зависит [возраст] заведения детей. От того 10-летку я окончил или 11-летку». Ранее в Общественной палате прозвучало предложение вернуться к системе 10-летнего обучения, чтобы снизить средний возраст рождения первого ребенка в России.
Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко связывал сокращение сроков учебы с потенциальным ростом рождаемости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что существующих мер поддержки рождаемости недостаточно.
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала ошибочной идею выплаты зарплаты за рождение ребенка. Министр труда Антон Котяков анонсировал расширение мер поддержки семей с детьми.