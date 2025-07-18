Минпросвещения не выявило связи возраста рождения детей и продолжительности учебы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин заявил, что ведомство не видит прямой связи между количеством классов, которые заканчивает ученик, и возрастом, когда он становится родителем, передает ТАСС.

Он отметил: «На самом деле, вряд ли от этого зависит [возраст] заведения детей. От того 10-летку я окончил или 11-летку». Ранее в Общественной палате прозвучало предложение вернуться к системе 10-летнего обучения, чтобы снизить средний возраст рождения первого ребенка в России.

Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко связывал сокращение сроков учебы с потенциальным ростом рождаемости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что существующих мер поддержки рождаемости недостаточно.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала ошибочной идею выплаты зарплаты за рождение ребенка. Министр труда Антон Котяков анонсировал расширение мер поддержки семей с детьми.