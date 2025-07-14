Глава Минтруда анонсировал расширение поддержки семей с детьми

Глава Минтруда анонсировал новую выплату для семей с детьми

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что в 42 регионах меры поддержки многодетных семей предоставляются без учета нуждаемости, сообщает Telegram-канал правительства. В России сейчас насчитывается более 2,8 млн многодетных семей, где воспитываются 8,9 млн детей.

Котяков рассказал, что материнский капитал был выдан 14,8 млн семей, а единое пособие получают родители почти 10 млн детей и 150 тыс. беременных женщин. Кроме того, с 1 января 2025 года стартует новый нацпроект «Кадры». Кадровый прогноз теперь впервые сформирован на пять лет, а с этого года он будет осуществляться на семь лет. Новый проект предусматривает создание современных профстандартов и синхронизацию подготовки кадров с запросами производственного сектора.

Министр также сообщил о запуске новой ежегодной семейной налоговой выплаты, которая начнет действовать с 2026 года. Такая выплата будет предоставляться работающим родителям, имеющим двоих и более детей, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума региона. Ожидается, что этим механизмом смогут воспользоваться более 4,2 млн семей и свыше 10 млн детей.

С 1 сентября во всех регионах России масштабируется пилотный проект по индивидуальному сопровождению обучающихся при трудоустройстве.

Напомним, Путин в понедельник провел совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

В ходе совещания глава государства заявил о постоянном обсуждении вопросов демографии с правительством и обратил внимание на смену демографической тенденции в России.