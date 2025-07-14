Путин заявил о постоянном обсуждении вопросов демографии с правительством

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

Министр труда Антон Котяков сообщил, что в России насчитывается 2,8 млн многодетных семей. По его словам, 2,1 млн из них уже внесены в специальный реестр, который продолжают наполнять.

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь на совещании объявила, что с 1 сентября 2025 года молодые женщины, обучающиеся по очной форме, будут получать пособие по беременности и родам в размере около 90 тыс. рублей.

«Мы приняли решение, и с 1 сентября 2025 года это будет реализовано, что молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии, размер которой не очень большой, 2-5 тыс. рублей, а он будет платиться в зависимости от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Таким образом, мы уходим от этих 2-5 тысяч, и теперь пособие по беременности и родам будет составлять где-то порядка 90 тыс. рублей», – уточнила она.

Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.