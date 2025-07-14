  • Новость часаКремль: Поставки вооружений США на Украину не прерывались
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    15 комментариев
    14 июля 2025, 14:20 • Новости дня

    Путин начал в Кремле очное совещание по вопросам здравоохранения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл совещание по вопросам здравоохранения и демографии, оно проходит в Кремле.

    В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.

    В начале заседания Путин заявил: «Начнем с результатов проведения Года семьи». Совещание стало вторым мероприятием из серии, посвященной основным социальным вопросам, запланированной Кремлем.

    На прошлой неделе прошло совещание по вопросам образования, где также обсуждались ключевые темы, связанные с развитием социальной сферы страны.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пройдет совещание по социальным вопросам с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, а также глав Минздрава и Минтруда, где обсудят демографию и здравоохранение.

    Ранее Путин заявил, что эффективность системы здравоохранения необходимо оценивать прежде всего по мнению граждан.

    13 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин рассказал, что отказался лично общаться с делегацией из США в Петербурге после грубого поведения одного из американцев по отношению к российскому пограничнику.

    Владимир Путин в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» вспомнил инцидент, произошедший во время его работы в мэрии Петербурга, сообщает Telegram-канал Зарубина. Президент рассказал, что во время визита американской делегации один из ее представителей проявил грубость по отношению к российскому пограничнику. По словам Путина, он посчитал такое поведение абсолютно неприемлемым, так как человек в погонах, выполняя служебные обязанности, представляет государство.

    Путин подчеркнул: «Относиться так к нему – это значит относиться с пренебрежением к нашему государству». Президент отметил, что российская сторона в целом приняла делегацию по протоколу, но лично он с американцами общаться не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении страной суверенитета и способности защищать свои интересы.

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    12 июля 2025, 02:33 • Новости дня
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силовики сообщили о готовности украинских спецслужб передавать координаты позиций ВСУ для провокаций.

    «Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143 ОМБр», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    По словам источника, командование ВСУ фактически бросило 143-ю ОМБр на великобурлукском направлении в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    Также сообщалось, что украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

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    13 июля 2025, 17:34 • Видео
    Зеленский: хитрость или необразованность?

    Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

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    13 июля 2025, 11:57 • Новости дня
    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом

    Путин: В основе противоречий России и Запада лежат геополитические интересы

    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировое сообщество – и особенно страны Запада – будет учитывать мнение России только в том случае, если она сохранит суверенитет и способность защищать свои интересы, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, интересы России будут учитываться в мире только в том случае, если страна сохранит суверенитет и способность защищать свое будущее, передает ТАСС. Путин напомнил, что с момента распада СССР стало очевидно: «Пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут».

    Президент подчеркнул, что противоречия между Россией и Западом имеют геополитическую, а не идеологическую природу. Путин отметил, что ранее и сам полагал главной причиной разногласий идеологические различия, однако даже после распада СССР «наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось». По его словам, это связано с «явным желанием достичь каких-то геополитических преимуществ».

    Глава государства добавил, что Запад игнорировал попытки России донести свою позицию и продолжал принимать решения, исходя из собственных интересов. «Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы, – заключил глава государства. – Вот это главное, основное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл назвал Владимира Путина примером доброго христианина. Владимир Путин отказался уступать давлению президента США Дональда Трампа. Президент России поручил реализовать программу по восстановлению приграничных территорий.

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    13 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации двух подозреваемых в убийстве полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Украинская спецслужба объявила об уничтожении мужчины и женщины, подозреваемых в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве.

    По данным ведомства, речь идет о мужчине и женщине, которые, по версии СБУ, действовали по приказу куратора и наблюдали за сотрудником спецслужбы, чтобы установить его распорядок и маршруты, передает РБК.

    Украинские силовики заявили, что перед преступниками поставили задачу устранить полковника, после чего они собирались скрыться.

    При задержании подозреваемые оказали сопротивление и были уничтожены.

    Напомним, Воронич был убит 10 июля в Голосеевском районе Киева. Открыто дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя. По информации бывших украинских военных и The New York Times, Воронич был связан с операциями против России, в том числе операцией ВСУ в Курской области и убийством Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

    СБУ называет ликвидированных агентами российских спецслужб, работавшими по заданию ФСБ. Украинские СМИ уточняют, что правоохранители разыскивали женщину по имени Нармин Гулиева (1991 года рождения) и ее сообщника.

    Политолог Лариса Шеслер считает, что убийство Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди местных спецслужб.

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    11 июля 2025, 18:35 • Новости дня
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Mash: Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Хакеры групп KillNet, PalachPro и Beregini взломали главное программное обеспечение ВСУ по управлению войсками и мониторингу позиций российских сил, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Речь идет о системе «Дельта», которая использовала данные разведки, беспилотников и спутников, отображая карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Программа применялась для наведения ударов ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотников. Система функционировала с 2023 года и была размещена в интернет-облаке за пределами Украины, однако это не помешало хакерам получить доступ к полной информации, находившейся в распоряжении командования ВСУ.

    По словам авторов публикации, взлом фактически означал получение контроля над «цифровым мозгом» украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты провели испытания новой дальнобойной платформы «Странник» в зоне спецоперации на Украине. Система защищенной связи «Веда» показала устойчивость к попыткам взлома со стороны хакеров ВСУ.

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    11 июля 2025, 20:41 • Новости дня
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Публикации блогерши Марии Шалаевой о перелете на военном самолете в закрытый аэропорт в Ростове-на-Дону может стать основанием для проведения проверки и взысканий, считает генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов.

    По оценками заслуженного военного летчика России Владимира Попова, расследование по факту несанкционированного использования военного самолета начнется после видеозаписи, опубликованной блогершей Марией Шалаевой, передает Lenta.ru. Генерал-майор авиации в отставке заявил, что виновных в этой ситуации найдут и накажут. Он отметил, что руководство военного ведомства может потребовать ужесточения контроля подобных случаев.

    «Недалекого ума люди, которые хвастаются подобным, не понимая обстановки сегодняшнего дня», - сказал Попов, подчеркнув, что подобные действия могут создать проблемы для волонтеров и сопровождающих тяжелораненых, которым военные борта действительно необходимы.

    Ранее Шалаева рассказала в своих постах о перелете на военном борте в Ростов-на-Дону вместе с сыном и близким ей мужчиной из среды чиновников. Позже эти записи были удалены из ее аккаунтов.

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    11 июля 2025, 15:15 • Новости дня
    Путин обсудил с Гладковым поддержку участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Белгородской области Вячеслава Гладкова о мерах поддержки экономики, образования, здравоохранения и помощи бойцам СВО после возвращения.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщает сайт Кремля.

    Гладков рассказал о социально-экономическом развитии региона, а также о поддержке систем здравоохранения и образования. Особое внимание на встрече уделили вопросам обращения с промышленными и твердыми бытовыми отходами.

    Глава региона доложил о поддержке участников спецоперации, отметив работу Центра адаптивных видов спорта и межрегионального Центра инновационных технологий в ортопедии.

    «Внутреннее состояние, сопереживание нашим бойцам, оно есть, наверное, у каждого белгородца, и понимание, что мы должны помогать им, тем более после страшных испытаний, когда они возвращаются. Мы для себя поставили одну из главных задач: реабилитация – психологическая, медицинская – и очень важно трудоустройство», – заявил Гладков.

    Путин подчеркнул значимость обсуждаемых вопросов и поддержал инициативы губернатора по социальной реабилитации и трудоустройству участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал президенту России Владимиру Путину картину местной художницы, созданную на обломке крышки от ракеты комплекса ПВО С-400.

    Гладков также доложил Путину о самой острой проблеме региона, связанной с низкими показателями рождаемости.

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    11 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы

    NYT сообщил о связи убитого подполковника СБУ Воронича с убийством Моторолы

    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве днем ранее застрелили подполковника СБУ Ивана Воронича, который, по данным NYT, командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова.

    Подполковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, передает Газета.ru. По данным The New York Times, Воронич возглавлял группу, причастную к убийству лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола. В публикации отмечается, что это подразделение, называемое Пятым управлением, действовало при технической поддержке ЦРУ и несло ответственность за гибель Павлова.

    Газета уточняет, что нет прямых данных о личном участии Воронича в самом покушении на Моторолу. Однако именно он командовал подразделением, замешанным в этом преступлении.

    Тело Воронича с пятью огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля, после того как камеры зафиксировали момент нападения: киллер подошел к нему, сняв балаклаву, и произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговоры нескольким фигурантам дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова.

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    11 июля 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин внес изменения в ношение военной формы в России

    Путин утвердил новые правила ношения военной формы для офицеров

    Путин внес изменения в ношение военной формы в России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вступили в силу изменения, касающиеся комплектации и оформления военной формы для высших офицеров и военнослужащих. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Документ о новых правилах опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Согласно указу президента, для высших офицеров Вооруженных сил и Росгвардии в костюмах с коротким и длинным рукавами теперь обязательны брюки с кантами и лампасами определенных цветов. Это уточнение касается парадной и выходной формы.

    Кроме того, комплект полевого обмундирования для военнослужащих Вооруженных сил России теперь включает рубашку камуфлированной расцветки боевого типа.

    Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск введена новая парадно-выходная тужурка: она будет черного цвета с вышивкой из золоченой нити в 5% на воротнике и погонах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портянки исключили из вещевого снабжения Росгвардии и заменили носками.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах ношения военной формы, которые заменяют положения, утвержденные Дмитрием Медведевым в 2010 году.

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    11 июля 2025, 17:51 • Новости дня
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    @ Андрей Иглов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной языковой политики, предусматривающие укрепление статуса русского языка и поддержку национальных языков.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу с одиннадцатого июля.

    Среди основных задач политики обозначено сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке. Кроме того, подчеркивается объединяющая роль русского языка для многонационального народа России и других народов в рамках единого культурно-цивилизационного пространства.

    В документе закреплена задача создания условий для продвижения русского языка как средства межнационального общения на постсоветском пространстве. Кроме того, планируется поддерживать интерес к русскому языку за рубежом и увеличивать число иностранцев, владеющих им.

    Одним из направлений станет поддержка объединений русскоговорящих граждан за границей, совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в России, а также создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка.

    Президент России Владимир Путин выступил за создание единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом. Глава государства также выразил поддержку сохранению чистоты русского языка и использованию кириллицы вместо латиницы.

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    11 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Арбитражный суд Москвы обратил 100% активов «Главпродукта» в доход государства

    Суд обратил 100% активов «Главпродукта» в доход государства

    Tекст: Ирма Каплан

    Компании, входящие в ГК «Главпродукт», а также собственность главы компании Леонида Смирнова обращены в доход государства после решения Арбитражного суда Москвы о конфискации из-за вывода их прибыли за рубеж в обход введенных в России контрсанкций.

    «Суд решил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства активов «Главпродукта» и собственности его главы Смирнова удовлетворить в полном объеме. Решение вступает в силу незамедлительно», – приводит ТАСС постановление суда.

    С 2022 по 2024 год через зарубежные головные компании на счета в американском банке JP Morgan Chase было выведено 1 млрд 379 млн 861 тыс. рублей прибыли. С целью создания видимости законности суммы дробились на части до 10 млн рублей.

    Генпрокуратура в иске отмечала, что в 2009 году Смирнов, с гражданством США, перерегистрировал группу на американские компании Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage Company.

    В октябре 2024 года указом президента России часть компаний «Главпродукта» была переведена под временное управление Росимущества.

    В иске уточнялось, что Смирнов препятствовал деятельности временной администрации, направляя с декабря 2024 года по февраль 2025 года письма с требованиями не сотрудничать с госуправлением и блокировать его работу, включая снабжение зоны СВО на Украине.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество бенефициара холдинга «Главпродукт» Леонида Смирнова, а также активы более 30 юридических лиц холдинга.

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    13 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска улучшили позиции на нескольких направлениях и освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике за последние сутки.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку ДНР. Подразделения нанесли потери силам ВСУ, составившие более 450 человек, и уничтожили технику в ДНР и Днепропетровской области. «Восток» продвинулся вглубь обороны противника, освободил поселок Карла Маркса и ликвидировал более 205 украинских военных, сообщает Минобороны России.

    Группировка «Днепр» уничтожила более 60 бойцов ВСУ и технику в Запорожской области. Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, нанеся потери силам противника в Сумской области, где ВСУ лишились более 150 человек и техники.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в районах Купянска и других населенных пунктов, уничтожив до 220 украинских военных и ликвидировав склады боеприпасов. Южная группировка заняла более выгодные позиции в Донецкой народной республике, уничтожив свыше 135 военных противника, склады и технику.

    Авиация и артиллерия России за сутки поразили 136 объектов ВСУ, включая предприятие ВПК, склады и центр подготовки операторов беспилотников. Было уничтожено две пусковые установки и РЛС Patriot США.

    С начала спецоперации ВС России уничтожили 663 самолета, 283 вертолета, более 69 тыс. беспилотников, свыше 24 тыс. танков и десятки тысяч другой военной техники противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России. Группировка «Днепр» за неделю уничтожила до 500 военных ВСУ.

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    11 июля 2025, 16:01 • Новости дня
    Новак заявил о возможности полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре
    Новак заявил о возможности полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре
    @ О. Спиридонов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Александр Новак допустил, что в ближайшие дни может быть принято решение о полном запрете экспорта бензина из России при необходимости.

    Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил введения полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если это потребуется для стабилизации рынка, передает РИА «Новости».

    По его словам, решение будет принято в ближайшие дни с учетом ситуации на бирже. Новак отметил: «Если посчитаем целесообразным, если потребует того ситуация, то введем запрет на экспорт».

    Ранее российские власти рассматривали возможность такого запрета в случае резкого роста цен, технически профильные ведомства готовы к этому, но пока продолжают мониторинг. Новак напомнил, что сезонные запреты на экспорт топлива уже применялись, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке.

    В настоящее время эмбарго на вывоз бензина действует для трейдеров и компаний, производящих менее 1 млн тонн топлива в год. Изначально этот запрет был введен с 1 марта по 31 августа 2024 года и затем приостанавливался, а позже возобновлялся с исключениями для крупных нефтеперерабатывающих заводов. Новак также поручил нефтяным компаниям соблюдать планы производства и своевременно завершать ремонты заводов.

    Вице-премьер подчеркнул, что нефтяники должны закупать топливо по прямым договорам, а не друг у друга на бирже, чтобы повысить прозрачность операций. Минэнерго и ФАС поручено оценить маржинальность АЗС, а РЖД – устранить проблемы с простоем вагонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость бензина основных марок на Петербургской бирже выросла почти на одну восьмую и достигла рекордных значений года. Запрет на экспорт бензина был отменен досрочно, еще до окончания 2024 года.

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    11 июля 2025, 22:50 • Новости дня
    Кроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
    Кроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Прокуратуры Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    На Бережковской набережной в Москве кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу, сообщил Telegram-канал столичного Департамента здравоохранения.

    «Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Степень тяжести травм уточняется», – сказано в посте.

    По уточненной информации ведомства, двоих детей доставили в НИИ НДХиТ (Клиника доктора Рошаля) троих взрослых – в ГКБ №67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.

    «Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести», – добавили там.

    Прокуратура Москвы подключилась к расследованию обстоятельств происшествия.

    «На Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, и скрылся с места дорожной аварии», – сообщили в ведомстве.

    Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки.

    О проведении доследственной проверки по факту аварии сообщил столичный СК России, следователи осматривают место ДТП.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в Telegram-канале столичного СК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, авария с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» в районе Домодедово привела к гибели водителя автобуса и пострадавшим среди пассажиров.

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    12 июля 2025, 07:00 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром ДНР

    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром

    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные установили контроль над Часовым Яром за исключением одного Шевченковского района, который пока удерживают ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение в Часовом Яре. По сути, у противника остается Шевченковский район. В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что численность украинской группировки почти не изменилась за последнее время, однако «качественный состав украинских боевиков значительно пострадал».

    Он пояснил, что наиболее подготовленные силы и резервы были переброшены из Часова Яра на сумское направление.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин 6 июля отметил положительные сдвиги в ситуации вокруг Часового Яра и анонсировал возможные хорошие новости по этому городу.


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