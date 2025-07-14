Путин начал в Кремле очное совещание по вопросам здравоохранения

Новак заявил о возможности полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре

Tекст: Денис Тельманов

Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил введения полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если это потребуется для стабилизации рынка, передает РИА «Новости».

По его словам, решение будет принято в ближайшие дни с учетом ситуации на бирже. Новак отметил: «Если посчитаем целесообразным, если потребует того ситуация, то введем запрет на экспорт».

Ранее российские власти рассматривали возможность такого запрета в случае резкого роста цен, технически профильные ведомства готовы к этому, но пока продолжают мониторинг. Новак напомнил, что сезонные запреты на экспорт топлива уже применялись, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке.

В настоящее время эмбарго на вывоз бензина действует для трейдеров и компаний, производящих менее 1 млн тонн топлива в год. Изначально этот запрет был введен с 1 марта по 31 августа 2024 года и затем приостанавливался, а позже возобновлялся с исключениями для крупных нефтеперерабатывающих заводов. Новак также поручил нефтяным компаниям соблюдать планы производства и своевременно завершать ремонты заводов.

Вице-премьер подчеркнул, что нефтяники должны закупать топливо по прямым договорам, а не друг у друга на бирже, чтобы повысить прозрачность операций. Минэнерго и ФАС поручено оценить маржинальность АЗС, а РЖД – устранить проблемы с простоем вагонов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость бензина основных марок на Петербургской бирже выросла почти на одну восьмую и достигла рекордных значений года. Запрет на экспорт бензина был отменен досрочно, еще до окончания 2024 года.