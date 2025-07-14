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Путин начал в Кремле очное совещание по вопросам здравоохранения
Президент России Владимир Путин открыл совещание по вопросам здравоохранения и демографии, оно проходит в Кремле.
В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.
В начале заседания Путин заявил: «Начнем с результатов проведения Года семьи». Совещание стало вторым мероприятием из серии, посвященной основным социальным вопросам, запланированной Кремлем.
На прошлой неделе прошло совещание по вопросам образования, где также обсуждались ключевые темы, связанные с развитием социальной сферы страны.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пройдет совещание по социальным вопросам с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, а также глав Минздрава и Минтруда, где обсудят демографию и здравоохранение.
Ранее Путин заявил, что эффективность системы здравоохранения необходимо оценивать прежде всего по мнению граждан.