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Песков анонсировал совещание Путина с министрами социальной сферы
В Кремле пройдет совещание по социальным вопросам с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, а также глав Минздрава и Минтруда, где обсудят демографию и здравоохранение, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, президент России Владимир Путин проведет совещание на социальную тему в Кремле, передает ТАСС. Песков уточнил, что участие в мероприятии примут вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
На совещании будут рассмотрены все основные аспекты социальной сферы, включая демографию и здравоохранение. Песков отметил, что обсуждение затронет не только заявленную повестку, но и те вопросы, которые участники встречи или сам президент сочтут важными.
По словам пресс-секретаря, встреча начнется в ближайшее время. Помимо этого мероприятия в Кремле планируются и другие встречи непубличного характера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен обсудить вопросы здравоохранения и демографической политики на специальном совещании с руководством правительства в ближайший понедельник.