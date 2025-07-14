Песков анонсировал совещание Путина с министрами социальной сферы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, президент России Владимир Путин проведет совещание на социальную тему в Кремле, передает ТАСС. Песков уточнил, что участие в мероприятии примут вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

На совещании будут рассмотрены все основные аспекты социальной сферы, включая демографию и здравоохранение. Песков отметил, что обсуждение затронет не только заявленную повестку, но и те вопросы, которые участники встречи или сам президент сочтут важными.

По словам пресс-секретаря, встреча начнется в ближайшее время. Помимо этого мероприятия в Кремле планируются и другие встречи непубличного характера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен обсудить вопросы здравоохранения и демографической политики на специальном совещании с руководством правительства в ближайший понедельник.