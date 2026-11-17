Распространенность диабета второго типа в России увеличилась в 8,6 раза

Tекст: Катерина Туманова

«В 2025 году диагноз «сахарный диабет» впервые в жизни получили 477 тыс. россиян – на 39% больше, чем в 2012 году. Такой прирост обеспечивает прежде всего сахарный диабет второго типа: за 30 лет (1996-2025) его распространенность в России выросла в 8,6 раза – с 416 до 3 569 случаев на 100 тыс. населения», – сказала Страхова ТАСС.

Диабет первого и второго типа вызывает повышение уровня сахара в крови, но механизмы их развития различаются. При первом типе поджелудочная железа не вырабатывает инсулин из-за аутоиммунного сбоя, который приводит к гибели клеток.

При диабете второго типа инсулин вырабатывается, однако ткани теряют к нему чувствительность. Развитие этого заболевания чаще всего связано с наследственностью, избыточным весом и возрастом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор НМИЦ эндокринологии Минздрава Мокрышева сообщила о росте распространенности сахарного диабета первого типа после пандемии COVID-19. Минздрав в октябре назвал неправильное питание и малоподвижный образ жизни причинами роста заболеваемости диабетом второго типа. В сентябре в России впервые синтезировали препарат от ожирения и диабета.