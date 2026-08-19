Патриарх Кирилл рассказал, зачем Бог сохранил Россию

Патриарх Кирилл объяснил сохранение России отказом просвещенной Европы от веры

Tекст: Вера Басилая

В праздник Преображения Господня глава РПЦ освятил плоды нового урожая в храме Христа Спасителя. Во время литургии он обратился к верующим с речью о предназначении страны, передает РИА «Новости».

«Господу было угодно сохранить Россию, землю нашу и народ наш, чтобы в эти трудные времена, для новых времен, когда европейские просвещенные народы отказываются от Бога, мы были хранителями веры», – сказал патриарх.

Предстоятель добавил, что люди продолжали верить в Спасителя и не стеснялись свидетельствовать об этом. Сейчас в соборе находится привезенная с греческого острова Корфу десница святителя Спиридона Тримифунтского. Паломники смогут поклониться почитаемым мощам с 15 по 20 сентября.

Православные верующие 19 августа отмечают Яблочный Спас, который напоминает об исторической традиции освящения фруктов. Также на эту дату выпадает 26-я годовщина освящения храма Христа Спасителя. Сам праздник установлен в память о явлении Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор в современном Израиле.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин благословения нового урожая фруктов в храме Христа Спасителя.