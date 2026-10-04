Хегсет отверг сообщения о планах США затягивать конфликт с Ираном

Глава Пентагона отверг планы затягивать конфликт с Ираном

Tекст: Вера Басилая

По словам Хегсета, Соединенные Штаты не намерены продолжать кампанию дольше необходимого срока. «Он не будет без необходимости продолжать эту операцию. Он понимает, в чем заключается задача. И мы завершим ее выполнение, когда нам скажут», – заявил министр, говоря о решениях президента Дональда Трампа, передает «Интерфакс».

Хегсет отметил, что Вашингтон предоставил Тегерану возможности для урегулирования за столом переговоров. Главной целью операции он назвал недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Министр признал попытки иранской стороны восстановить военную инфраструктуру, добавив, что нанесенный экономике и оборонному комплексу ущерб продолжит ограничивать потенциал страны.

Блокаду Ормузского пролива глава Пентагона назвал ключевым элементом кампании давления. По его словам, американские силы полностью контролируют пролив, а флот и авиация Ирана серьезно подорваны. США планируют поддерживать ограничения столько, сколько потребуется для сужения возможностей Тегерана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

В четверг Трамп отверг предложение Ирана об открытии пролива.

В среду глава МИД Ирана получил ответ США по этой проблеме.