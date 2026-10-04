Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Хегсет отверг сообщения о планах США затягивать конфликт с Ираном
Глава Пентагона отверг планы затягивать конфликт с Ираном
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об отсутствии у американской администрации планов неоправданно затягивать военную операцию против Ирана.
По словам Хегсета, Соединенные Штаты не намерены продолжать кампанию дольше необходимого срока. «Он не будет без необходимости продолжать эту операцию. Он понимает, в чем заключается задача. И мы завершим ее выполнение, когда нам скажут», – заявил министр, говоря о решениях президента Дональда Трампа, передает «Интерфакс».
Хегсет отметил, что Вашингтон предоставил Тегерану возможности для урегулирования за столом переговоров. Главной целью операции он назвал недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Министр признал попытки иранской стороны восстановить военную инфраструктуру, добавив, что нанесенный экономике и оборонному комплексу ущерб продолжит ограничивать потенциал страны.
Блокаду Ормузского пролива глава Пентагона назвал ключевым элементом кампании давления. По его словам, американские силы полностью контролируют пролив, а флот и авиация Ирана серьезно подорваны. США планируют поддерживать ограничения столько, сколько потребуется для сужения возможностей Тегерана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.
В четверг Трамп отверг предложение Ирана об открытии пролива.
В среду глава МИД Ирана получил ответ США по этой проблеме.