В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
Британия ввела санкции против Агентства по страхованию вкладов и 18 судов
Власти Великобритании включили в антироссийский санкционный список 82 физических и юридических лица, в том числе Агентство по страхованию вкладов, а также 18 судов, следует из сообщения британского правительства.
Среди попавших под санкции организаций – Агентство по страхованию вкладов, «ВТБ Регистратор», «ВТБ Специализированный депозитарий», «Сургутинвестнефть» и компания «МТ-Системс», занимающаяся дистрибуцией электронных компонентов. Власти Великобритании включили в антироссийский санкционный список 82 физических и юридических лица, а также 18 судов, передает ТАСС.
Британское правительство заявило, что новые меры направлены на борьбу с так называемым «теневым флотом», обеспечивающим транспортировку российских энергоресурсов в обход действующих ограничений.
Ранее совет ЕС включил в 17-й пакет санкций против России почти 200 танкеров.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку 18-го пакета санкций, чтобы Россия «захотела мира».
Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.