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Фадеев поддержал исключение школьников за «неуд» по поведению
Глава СПЧ предложил исключать учеников за грубые нарушения дисциплины
Председатель СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул, что неудовлетворительная оценка за поведение должна служить серьезным наказанием для школьников, вплоть до исключения.
Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека, заявил о необходимости введения оценки за поведение в школах, сообщает РИА «Новости». По его словам, такая мера призвана защитить учителей от проявлений хулиганства учеников.
Фадеев отметил, что инициатива предусматривает возможность выставления «неуда» за серьезные нарушения дисциплины, например, за оскорбления, нецензурную брань или насилие в отношении учителей. «Этих хулиганствующих молодых людей должны серьезно наказывать, например, 'двойкой' за поведение. Важно, что оценка должна иметь серьезные последствия, например, если педсовет посчитает нужным оставить хулигана на второй год, вплоть до исключения из школы», – заявил Фадеев.
Он также пояснил, что оценка должна быть максимально простой: деление на «норму» и «не норму» поведения, без чрезмерной дифференциации.
По его словам, незначительные проступки, такие как шалости или курение за территорией школы, остаются в «норме» и не должны вести к суровым мерам. Ключевая задача – защита учителей от серьезных проявлений агрессии со стороны учеников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Наталия Косихина предложила наделить учителей правом выгонять из класса учеников средних и старших классов за неоднократные нарушения дисциплины, Павел Пожигайло подчеркнул необходимость системных мер для оценки поведения учеников и повышения статуса учителей, а Министерство просвещения планирует разработать законопроект о введении официальной оценки поведения в российских школах.