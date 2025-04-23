Эксперт перечислил рецепты борьбы со школьниками-хулиганами

Член ОП РФ Пожигайло: Мы переборщили с правами ребенка

Tекст: Татьяна Косолапова

«Пока учителя не получат статуса, условно, как статус полицейского, чтобы учитель мог реально влиять на учеников, мы будем сталкиваться с подобного рода поведением в школах. И только тогда, когда учителей реально будут уважать, можно будет в полной мере возлагать на них ответственность за бесконтрольное поведение учеников. А пока этого нет, нужно понимать, что все это в первую очередь идет от воспитания родителей или его отсутствия», – говорит Пожигайло.



Он объясняет, что, к большому сожалению, современные родители не всегда бывают адекватными. Часто среди опекунов одноклассников сына или дочери могут встретиться родители, которые не только не воспитывают ребенка, но и вмешиваются в учебный процесс, унижают учителей и показывают своим же детям самое неправильное поведение по отношению и к педагогам, и к другим людям. В результате такие школьники демонстрируют эгоистичность, агрессию и жестокость, применяют к одноклассникам физическую силу. Бороться с такими детьми крайне сложно.

«В 90% случаев в ситуации прав учитель, а не родитель или ученик. Нужно понимать, что у этого человека педагогическое образование. Он учился в высшем учебном заведении взаимодействовать с детьми, изучал их психологию и так далее, и ему, скорее всего, реально виднее, как решать школьные проблемы. В том числе, связанные с отношениями учеников друг с другом», – объясняет собеседник.

Также, по мнению эксперта, нормализовать поведение в школах может помочь итоговая оценка за поведение, которая будет выставляться ежегодно, а также будет иметь влияние при поступлении в высшие учебные заведения. Например, итоговая оценка «отлично» могла бы добавлять к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 10 баллов, а «неудовлетворительно» вовсе не позволить школьнику поступать в вуз. При наличии такой оценки школьник задумается, что можно делать в школе, а что нельзя, ведь от этого может зависеть его будущее.

«Я считаю, что подобными мерами можно процентов на тридцать снизить уровень этой опасности в школах со стороны детей. То есть, нужны системные меры, чтобы поведение учеников каким-то образом оценивалось и имело отношение к дальнейшей их судьбе, чтобы родители не вмешивались в учебный процесс, а также чтобы статус учителей был повышен. Мы переборщили с правами ребенка. А что касается данной ситуации, то с 14 лет в нашей стране наступает уголовная ответственность, к которой, при необходимости, можно привлечь избивших школьника мальчиков и их родителей», – заключил Пожигайло.

Директора одной из московских школ уволили после того, как произошло жестокое избиение восьмиклассника его двумя одноклассниками. В департаменте образования и науки Москвы объяснили, что решение об отстранении от должности руководителя приняли по итогам встречи с родителями учащихся. По словам родителей, руководство школы длительное время игнорировало их многочисленные обращения и не стремилось навести порядок, а также обеспечить условия для безопасности детей.