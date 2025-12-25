Папа Лев XIV в Рождество призвал к прямому диалогу сторон на Украине

Tекст: Мария Иванова

Папа римский Лев XIV в своем традиционном рождественском послании к верующим на площади Святого Петра выразил надежду на установление прямого и искреннего диалога между сторонами, участвующими в конфликте на Украине, передает ТАСС.

онтифик подчеркнул важность прекращения вооруженного противостояния и поддержки международного сообщества, заявив: «Мы молимся за украинский народ: пусть прекратится вооруженное противостояние, пусть вовлеченные стороны при поддержке международного сообщества найдут в себе мужество для участия в искреннем, прямом и уважительном диалоге».

Папа подчеркнул, что мир возможен только в Иисусе Христе, который освобождает людей от греха и указывает путь преодоления конфликтов – как личных, так и международных. По его словам, для построения мира необходимо сердце, свободное от греха, и способность к прощению.

В завершение выступления Лев XIV обратил внимание на другие горячие точки планеты, пожелав завершения всех конфликтов, включая Святую землю, Сирию и так называемые «забытые» войны в Африке, а также облегчения участи обездоленных людей.

Папа также призвал Европу к сплоченности на основе общих христианских корней и истории.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти демонстрирует его озлобленность и неадекватность.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством.

А праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе и трактуется как политический сигнал, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой.