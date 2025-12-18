Что будет с рублем через 17 лет

Tекст: Ольга Самофалова

Минфина РФ подготовил прогноз по бюджету к 2042 году, то есть на 17 лет вперед. В базовом сценарии Минфин предполагает, что к 2030 году курс доллара вырастет до 104,9 рубля, а к 2042 году достигнет 133,1 рубля.

«Если проследить историческое поведение курса рубля к доллару за последние 17 лет, то 16 декабря 2008 года торговый день закрылся на отметке в 32,47. Соответственно, рост курса к текущим 79 рублям за доллар с того момента составил 143,3%. Среднегодовая динамика ослабления таким образом держалась в районе 8,42%», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Поэтому прогноз Минфина на следующие 17 лет он считает слишком оптимистичным, так как подразумевает ослабление рубля на 66,4%, то есть в среднем по 3,88% в год, а это существенно ниже прежних лет. При этом прогнозы даже на текущий год не всегда оправдываются. Например, на этот год Минфин заложил в бюджет курс доллара в 96,5 рубля, а он почти весь год был ниже на 20%. Долгосрочные прогнозы – еще более неблагодарная история.

По словам Чернова, если посмотреть на прошлые годы, то рубль долгие периоды стабильности остается крепким, но случаются резкие девальвации на фоне внешних шоков по сырью и платежному балансу, геополитической неопределенности, экономических кризисов и т. д. В спокойные периоды рубль часто держится крепче, чем должен по простой инфляционной логике, но в стрессовые периоды он быстро догоняет накопившийся разрыв, говорит Чернов.

Что касается бюджета, то Минфин ждет постоянный дефицит в ближайшие 17 лет, то есть даже при стабильных ценах на российскую нефть на уровне 69 долларов за баррель с 2030 года. К 2042 году дефицит бюджета может составить 21,6 триллиона рублей (2,9% ВВП) по базовому сценарию и до 54,7 триллиона рублей (8,4% ВВП) по консервативному сценарию.

При этом цены на нефть Urals ведомство ждет примерно на одном уровне. До 2030 года – в среднем 59 долларов за баррель (сейчас 49 долларов за баррель). С 2031 по 2042 года Urals будет стоить стабильно 69 долларов.

В базовом сценарии доходы российского бюджета будут расти, но не за счет нефтегазовых, а за счет не нефтегазовых доходов. Этот тренд впервые ярко высветился в 2025 году, и, судя по ожиданиям финансового ведомства, продолжится на годы вперед.

Так, нефтегазовые доходы вернутся к высокому уровню 2024 года только через шесть лет, к 2031 году. В 2024 году было собрано 11,1 трлн рублей доходов от экспорта нефти и газа, в 2025 году они резко упали до 8,7 трлн рублей и вплоть до 2030 года будут оставаться на таком же примерно уровне – 9-10 трлн рублей. И только с=к 2031 году они вернутся на уровень 2024 года и начнут дальше расти. К 2042 году нефтегазовые доходы вырастут до 14 трлн рублей. Однако в процентах к ВВП заметно снижение с 5,5% к ВВП в 2024 году и с 4% в 2025 году до 1,9% в 2042 году.

А вот не нефтегазовые доходы будут постоянно расти и в итоге превысят в разы показатели последних лет. Если в 2024 году они составили 25,6 трлн рублей, то в 2030 году будет собрано уже 41,2 трлн рублей, а к 2042 году – и вовсе 90,2 трлн рублей. Это будет соответствовать 12,2% ВВП страны.

При этом расходы страны будут довольно сильно расти – с 40,2 трлн рублей в 2024 году до 55,6 трлн в 2030-м и до 125,8 трлн в 2042 году.

Это неизбежно приведет к росту долговой нагрузки государства. Если в 2024 году госдолг составил всего 14,4% ВВП, и это было одним из серьезных преимуществ российской финансовой системы, то на конец 2030 года он вырастет до 20,5% ВВП, а к 2042-му – до 32,2% ВВП. То есть госдолг фактически удвоится за 17 лет. Впрочем, он все равно будет оставаться в пределах нормы. У многих западных стран – США, Японии, ряда европейских стран – госдолг превышает 100% ВВП уже сейчас.

Что касается дефицита бюджета, который, по прогнозам Минфина, становится нормой до 2042 года, то в этом нет большой трагедии.

«В постоянном дефиците бюджета нет ничего необычного, многие страны годами живут в условиях тройных дефицитов: дефицит бюджета, инвестиций и внешней торговли.

Нормальным размером дефицита бюджета для развитых стран является 1-3% от ВВП. Бюджет является важным стимулом для экономической активности, поэтому плановое умеренное превышение доходов над расходами является частым событием», – говорит руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Однако современная Россия в целом привыкла в последние десятилетия к бездефицитному бюджету. «Как правило, бюджет РФ был исторически профицитным за последние два десятилетия, что во многом было обеспечено консервативными прогнозами бюджета по ценам на нефть и фактически высоким рыночным ценам. Сейчас и цены на нефть складываются ниже бюджетных параметров, которые выглядят более амбициозно», – считает эксперт.

Так, в 2000-х профицит поддерживали высокие нефтяные цены и бурный рост доходов при относительно умеренной долговой нагрузке, а позже профицит возвращался в отдельные годы, например, бюджет 2019 года был исполнен с профицитом, говорит Чернов. «Сейчас добиться устойчивого "нуля" сложнее. Расходы растут по инерции, это оборона и безопасность, социальные обязательства, поддержка отраслей, а также обслуживание "дорогого" долга, так как цена денег внутри страны выросла. В итоге доходы хуже поспевают за расходами, даже если номинально увеличиваются, в том числе из-за ограниченного доступа к внешнему финансированию и технологиям, а также того, что часть нефтегазовой ренты уходит в скидки, логистику и переориентацию экспортных потоков», – говорит Чернов.

Впрочем, дефицит бюджета не так важен, как его устойчивость. «Когда дефицит становится хроническим, растет роль заимствований и стоимость обслуживания внутреннего долга, и дальше начинает работать эффект "снежного кома" через процентные расходы, особенно если ставки в экономике остаются высокими значимую часть времени», – предупреждает эксперт.

Ожидания по ценам на нефть у большинства участников рынка остаются нейтральными, они не предполагают существенного их снижения, равно как и возвращения к историческим рекордам, отмечает Евстифеев.

Надо понимать, что причина всех бед не только в ценах на нефть. Даже при дорогой нефти бюджет может быть дефицитным. Ожидания по рублю и бюджету в таких прогнозах обычно строятся вокруг баланса трех вещей: сколько страна зарабатывает на экспорте в чистом виде, сколько тратит через бюджет и какой риск закладывают участники рынка в курс и ставку. Если нефть окажется слабее ожиданий на длинном горизонте, это будет не «минус пять рублей», а ускорение перехода к более слабым уровням и более частым стрессовым эпизодам, заключает Чернов.