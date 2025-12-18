  • Новость часаКаллас оценила шансы на изъятие Европой активов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований
    В России осудили белоруса за теракт на БАМе в 2023 году
    Премьер-министр Финляндии извинился за расистский скандал
    ФСБ уничтожила изъятую у девочки в Волгодонске бомбу весом 10 кг
    При атаке дронов на ростовский порт погибли два члена экипажа танкера
    Премьер Бельгии призвал Европу «поскакать»
    Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    Жители стран Запада почувствовали значительный рост стоимости жизни
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. При том, что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    39 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    9 комментариев
    18 декабря 2025, 11:30 • Экономика

    Что будет с рублем через 17 лет

    Что будет с рублем через 17 лет
    @ Олег Спиридонов/Бизнес Online/ТАCC

    Tекст: Ольга Самофалова

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы?

    Минфина РФ подготовил прогноз по бюджету к 2042 году, то есть на 17 лет вперед. В базовом сценарии Минфин предполагает, что к 2030 году курс доллара вырастет до 104,9 рубля, а к 2042 году достигнет 133,1 рубля.

    «Если проследить историческое поведение курса рубля к доллару за последние 17 лет, то 16 декабря 2008 года торговый день закрылся на отметке в 32,47. Соответственно, рост курса к текущим 79 рублям за доллар с того момента составил 143,3%. Среднегодовая динамика ослабления таким образом держалась в районе 8,42%», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Поэтому прогноз Минфина на следующие 17 лет он считает слишком оптимистичным, так как подразумевает ослабление рубля на 66,4%, то есть в среднем по 3,88% в год, а это существенно ниже прежних лет. При этом прогнозы даже на текущий год не всегда оправдываются. Например, на этот год Минфин заложил в бюджет курс доллара в 96,5 рубля, а он почти весь год был ниже на 20%. Долгосрочные прогнозы – еще более неблагодарная история.

    По словам Чернова, если посмотреть на прошлые годы, то рубль долгие периоды стабильности остается крепким, но случаются резкие девальвации на фоне внешних шоков по сырью и платежному балансу, геополитической неопределенности, экономических кризисов и т. д. В спокойные периоды рубль часто держится крепче, чем должен по простой инфляционной логике, но в стрессовые периоды он быстро догоняет накопившийся разрыв, говорит Чернов.

    Что касается бюджета, то Минфин ждет постоянный дефицит в ближайшие 17 лет, то есть даже при стабильных ценах на российскую нефть на уровне 69 долларов за баррель с 2030 года. К 2042 году дефицит бюджета может составить 21,6 триллиона рублей (2,9% ВВП) по базовому сценарию и до 54,7 триллиона рублей (8,4% ВВП) по консервативному сценарию.

    При этом цены на нефть Urals ведомство ждет примерно на одном уровне. До 2030 года – в среднем 59 долларов за баррель (сейчас 49 долларов за баррель). С 2031 по 2042 года Urals будет стоить стабильно 69 долларов.

    В базовом сценарии доходы российского бюджета будут расти, но не за счет нефтегазовых, а за счет не нефтегазовых доходов. Этот тренд впервые ярко высветился в 2025 году, и, судя по ожиданиям финансового ведомства, продолжится на годы вперед.

    Так, нефтегазовые доходы вернутся к высокому уровню 2024 года только через шесть лет, к 2031 году. В 2024 году было собрано 11,1 трлн рублей доходов от экспорта нефти и газа, в 2025 году они резко упали до 8,7 трлн рублей и вплоть до 2030 года будут оставаться на таком же примерно уровне – 9-10 трлн рублей. И только с=к 2031 году они вернутся на уровень 2024 года и начнут дальше расти. К 2042 году нефтегазовые доходы вырастут до 14 трлн рублей. Однако в процентах к ВВП заметно снижение с 5,5% к ВВП в 2024 году и с 4% в 2025 году до 1,9% в 2042 году.

    А вот не нефтегазовые доходы будут постоянно расти и в итоге превысят в разы показатели последних лет. Если в 2024 году они составили 25,6 трлн рублей, то в 2030 году будет собрано уже 41,2 трлн рублей, а к 2042 году – и вовсе 90,2 трлн рублей. Это будет соответствовать 12,2% ВВП страны.

    При этом расходы страны будут довольно сильно расти – с 40,2 трлн рублей в 2024 году до 55,6 трлн в 2030-м и до 125,8 трлн в 2042 году.

    Это неизбежно приведет к росту долговой нагрузки государства. Если в 2024 году госдолг составил всего 14,4% ВВП, и это было одним из серьезных преимуществ российской финансовой системы, то на конец 2030 года он вырастет до 20,5% ВВП, а к 2042-му – до 32,2% ВВП. То есть госдолг фактически удвоится за 17 лет. Впрочем, он все равно будет оставаться в пределах нормы. У многих западных стран – США, Японии, ряда европейских стран – госдолг превышает 100% ВВП уже сейчас.

    Что касается дефицита бюджета, который, по прогнозам Минфина, становится нормой до 2042 года, то в этом нет большой трагедии.

    «В постоянном дефиците бюджета нет ничего необычного, многие страны годами живут в условиях тройных дефицитов: дефицит бюджета, инвестиций и внешней торговли.

    Нормальным размером дефицита бюджета для развитых стран является 1-3% от ВВП. Бюджет является важным стимулом для экономической активности, поэтому плановое умеренное превышение доходов над расходами является частым событием», – говорит руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Однако современная Россия в целом привыкла в последние десятилетия к бездефицитному бюджету. «Как правило, бюджет РФ был исторически профицитным за последние два десятилетия, что во многом было обеспечено консервативными прогнозами бюджета по ценам на нефть и фактически высоким рыночным ценам. Сейчас и цены на нефть складываются ниже бюджетных параметров, которые выглядят более амбициозно», – считает эксперт.

    Так, в 2000-х профицит поддерживали высокие нефтяные цены и бурный рост доходов при относительно умеренной долговой нагрузке, а позже профицит возвращался в отдельные годы, например, бюджет 2019 года был исполнен с профицитом, говорит Чернов. «Сейчас добиться устойчивого "нуля" сложнее. Расходы растут по инерции, это оборона и безопасность, социальные обязательства, поддержка отраслей, а также обслуживание "дорогого" долга, так как цена денег внутри страны выросла. В итоге доходы хуже поспевают за расходами, даже если номинально увеличиваются, в том числе из-за ограниченного доступа к внешнему финансированию и технологиям, а также того, что часть нефтегазовой ренты уходит в скидки, логистику и переориентацию экспортных потоков», – говорит Чернов.

    Впрочем, дефицит бюджета не так важен, как его устойчивость. «Когда дефицит становится хроническим, растет роль заимствований и стоимость обслуживания внутреннего долга, и дальше начинает работать эффект "снежного кома" через процентные расходы, особенно если ставки в экономике остаются высокими значимую часть времени», – предупреждает эксперт.

    Ожидания по ценам на нефть у большинства участников рынка остаются нейтральными, они не предполагают существенного их снижения, равно как и возвращения к историческим рекордам, отмечает Евстифеев.

    Надо понимать, что причина всех бед не только в ценах на нефть. Даже при дорогой нефти бюджет может быть дефицитным. Ожидания по рублю и бюджету в таких прогнозах обычно строятся вокруг баланса трех вещей: сколько страна зарабатывает на экспорте в чистом виде, сколько тратит через бюджет и какой риск закладывают участники рынка в курс и ставку. Если нефть окажется слабее ожиданий на длинном горизонте, это будет не «минус пять рублей», а ускорение перехода к более слабым уровням и более частым стрессовым эпизодам, заключает Чернов.

    Главное
    В Петербурге школьник частично признал вину в нападении с ножом на учителя
    Израиль и Египет заключили крупную газовую сделку
    США предупредили Европу о необходимости вернуть активы России
    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике
    Грузия заявила о враждебной политике властей Украины
    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края
    Экспертиза подтвердила психическое расстройство Долиной при продаже квартиры

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Перейти в раздел

    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя

    Болгария стала одной из семи стран Евросоюза, где правительство воспротивилось краже российских активов. Софию сподвигли к этому совместные действия двух сил – болгарского народа и Соединенных Штатов Америки, а в начале следующего года Болгария даже может получить свободную от русофобии власть. Подробности

    Перейти в раздел

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Канада готова проглотить унижение от украинской разведки

    В канадской прессе всплыли подробности шпионского скандала, связанного с сотрудничеством Главного управления разведки (ГУР) МО Украины и спецслужб Канады. Оказалось, что украинцы не оценили гостеприимства и доверия канадской контрразведки, завербовали ее сотрудника и добыли ее секреты. А канадское государство теперь хочет спустить дело на тормозах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации