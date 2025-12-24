  • Новость часаПогибшим при взрыве в Москве сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СВО ускорила процесс обновления элит в России
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    Первый российский танкер-газовоз СПГ для Арктики передан заказчику
    Ростех упрекнул Reuters в непонимании русских
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    Медведев призвал потребовать от Украины компенсацию за действия нацистов
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    Путин поздравил Алиева с днем рождения
    Самолет «Байкал» совершил первый полет с двигателем ВК-800
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    6 комментариев
    24 декабря 2025, 10:25 • Новости дня

    Минобороны заявило об уничтожении 23 украинских беспилотников в семи регионах

    Минобороны сообщило об уничтожении 23 украинских беспилотников над регионами

    Tекст: Мария Иванова

    Российская система ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника в различных регионах страны, включая Крым, Оренбургскую и Московскую области.

    С 7.00 до 10.00 по московскому времени в разных регионах России были сбиты 23 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, за это время были уничтожены беспилотники самолетного типа, атаковавшие сразу несколько областей страны.

    Министерство обороны уточнило, что девять дронов были сбиты над Крымом. Еще шесть беспилотников уничтожили в небе над Оренбургской областью.

    В Калужской области средства ПВО ликвидировали три беспилотника, в Брянской – два аппарата. По одному дрону сбили над Московским регионом, в Башкортостане и Белгородской области.

    В ведомстве отметили, что действия ПВО позволили оперативно пресечь угрозу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили беспилотники, которые попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области.

    За прошлую ночь российские военные уничтожили 172 украинских беспилотника над территорией России.

    23 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК и энергетики Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России утром во вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотнbrами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 140 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба и 56 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спеоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 104 146 беспилотников, 640 ЗРК, 26 668 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 097 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 801 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, утром во вторник по всей украинской территории прозвучал сигнал воздушной тревоги. В Киеве и в Киевской области начали переход к экстренным отключениям света. Перебои с электричеством начались также в Одесской области.

    Накануне ВС России поразили использовавшиеся для ВСУ объекты портовой инфраструктуры. Ранее ВС России поразили предприятие военной промышленности Украины.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    Комментарии (8)
    23 декабря 2025, 22:04 • Новости дня
    Военкор Коц: ВС России отрезают Украину от Черного моря
    Военкор Коц: ВС России отрезают Украину от Черного моря
    @ Пресс-служба Черноморского флота/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские удары по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины в последние недели наносятся практически ежедневно, что постепенно отсекает ее от Черного моря, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Российские удары по югу Украины препятствуют работе портов и отрезают страну от Черного моря, сообщил Коц в Telegram-канале.

    «Украину начали отрезать от Черного моря», – написал он.

    По словам военного корреспондента, удары наносятся практически ежедневно по транспортной и портовой инфраструктуре, а также по энергетике региона. В результате логистика из дунайских портов была нарушена после поражения моста в Маяках, что привело к временной остановке движения на трассе Одесса – Рени и необходимости устанавливать понтонные переправы.

    Коц отмечает, что мощные удары по энергетическим объектам в Одесской области затруднили работу портов из-за постоянных перебоев с электроэнергией. После обстрела терминалов, перевозка и отправка грузов через порт Южный была временно приостановлена.

    Журналист подчеркивает, что российские удары нанесли ущерб экспортному потенциалу Украины: морская логистика через черноморские и дунайские порты обеспечивала до 70% экспорта агропродукции и 60% всех объемов экспорта. По данным Американской торговой палаты, атаки снизили эффективность работы терминалов на 50%: часть остановлена, остальные запитаны от генераторов. Значительная часть экспортеров сельхозпродукции несет ежемесячные убытки в сотни миллионов долларов.

    Украинская зерновая биржа сообщает, что в декабре реальный экспорт зерна составил всего 1,2 млн тонн при плане 3,8 млн тонн. В результате атак на порты выросли расходы на перевалку и стоимость перевозки, а цены на экспорт снизились. Эксперты считают, что такие последствия ударов лишают Украину основного источника дохода, заставляя Киев в дальнейшем полагаться исключительно на внешнюю финансовую поддержку.

    Ранее Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отрезает Украину от Дуная.

    Комментарии (11)
    23 декабря 2025, 20:10 • Видео
    Украина неофициально признала неизбежное

    Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснила желание Зеленского поменять даты праздников на Украине

    Политолог Шеслер: Зеленский может инициировать перенос Пасхи

    Эксперт объяснила желание Зеленского поменять даты праздников на Украине
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев продолжит популяризировать День голодоморов и фейковую «резню в Буче». Поэтому на Украине могут перенести праздники, приходящиеся на первую половину апреля, например – Пасху и День работников ракетно-космической отрасли, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский объявил борьбу с «плохими календарными совпадениями».

    «Зеленскому сейчас крайне необходимо каким-то образом подтверждать полный разрыв с нашей общей историей и традициями. На фоне многостороннего процесса переговоров по мирному урегулированию Банковая подчеркивает, что нынешняя украинская повестка не имеет никакого отношения к Москве», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Эта игра Зеленского рассчитана как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию. Таким образом он заявляет, что Киев ведет диалог не с «агрессором», а с партнерами – США и Евросоюзом. Этим также подчеркивается тяготение Украины к «светлому и правильному» демократическому миру, а не возвращение к общему прошлому с Россией», – продолжила она.

    «Учитывая, что некоторая часть украинского общества мыслит именно такими стереотипами, тактика Зеленского не лишена надежд на частичный медиа-успех. Инициатива Банковой также показывает, что Киев не планирует хоть сколько-нибудь реальное примирение с российской стороной», – заметила собеседница.

    «Думаю, Банковая будет еще более популяризировать День памяти жертв голодоморов. Поэтому, судя по всему, профессиональные праздники последней недели ноября на Украине будут отменены или перенесены. Также Киев явно намерен придать государственное значение фейковой «резне в Буче». Так что нельзя исключать, что офис Зеленского инициирует перенос Дня работников ракетно-космической отрасли или даже Пасхи», – допустила аналитик.

    «Кроме того, на начало апреля приходится удар «Точкой-У» по вокзалу Краматорска, который был нанесен ракетным дивизионом ВСУ из района Доброполья. Вину за трагедию и гибель 50 человек Киев возложил на Москву. Думаю, этот день также имел в виду Зеленский, когда говорил о «трагедийных датах», – спрогнозировала спикер.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что даты некоторых праздников на Украине будут изменены. Соответствующее решение он принял после беседы с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Предложения «по определению новых и логических подходов» к украинскому календарю подготовят депутаты вместе с чиновниками и «представителями гражданского общества».

    Решение он объяснил «плохими календарными совпадениями» и тем, что конфликт «внес много изменений», когда «даты трагедий приходятся на профессиональные праздники». Также Зеленский заявил, что в один день не должны проводиться «совсем разные» отраслевые чествования, оставшиеся с «советских времен» и введенные «с первых лет независимости».

    Он напомнил, что переход раскольнической структуры «Православная церковь Украины» и всей страны на празднование Рождества с 7 января на 25 декабря «был воспринят легко». Стоит отметить, что 8 мая страна отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. 9 мая украинские власти установили Днем Европы. Праздник приурочен к подаче декларации о создании Европейского объединения угля и стали, из которого впоследствии возник Евросоюз.

    Киев борется с российским наследием не только в контексте дат. Так, в ноябре украинский «Институт национальной памяти» включил в перечень символов так называемого «российского империализма» русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэтов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, живописца Василия Сурикова и писателя Ивана Тургенева.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал такую политику украинской стороны «невменяемой». В этой связи он заключил: в таких условиях сложно рассчитывать, что Киев будет готов к серьезным переговорам и реальным договоренностям по урегулированию конфликта. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина превзошла большевиков в борьбе с «российским империализмом».

    Комментарии (7)
    23 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    В Кремле сообщили о возвращении 167 тыс. ветеранов из зоны СВО

    Из зоны СВО вернулись 167 тыс. ветеранов боевых действий

    В Кремле сообщили о возвращении 167 тыс. ветеранов из зоны СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Из зоны проведения специальной военной операции вернулись порядка 167 тыс. ветеранов боевых действий, заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

    Порядка 167 тыс. ветеранов боевых действий уже вернулись с территории проведения специальной военной операции, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков во время заседания центрального штаба «Народного фронта».

    Новиков отметил, что «если завтра победа, то вернется в несколько раз больше».

    В конце июня сообщалось, что домой после службы вернулись около 137 тыс. участников спецоперации на Украине.

    Ранее участники форума «Вместе победим!» обсудили механизмы интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь.

    Комментарии (4)
    23 декабря 2025, 13:31 • Новости дня
    МИД Китая ответил Зеленскому на угрозы ввести санкции

    Пекин призвал Киев отказаться от односторонних ограничений против граждан КНР

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан, подчеркнув важность соблюдения международного права, заявила фициальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге заявил, что Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Киев должен исправить свои ошибки и отказаться от ограничительных мер против китайских граждан и компаний.

    Дипломат заверил, что Пекин будет защищать права и интересы своих граждан и компаний в случае введения любых ограничений. Он также подчеркнул, что Китай поддерживает усилия, способствующие достижению мира, и будет продолжать работу на дипломатическом направлении.

    Ранее в ноябре Линь Цзянь отдельно выделял, что Пекин никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и не приемлет попыток G7 обвинить Китай в этом. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что Пекин выступает за справедливое урегулирование кризисной ситуации на Украине, способное устранить основные причины конфликта.

    Китай назвал бессмысленным давление на президента России Владимира Путина по украинскому кризису.

    Комментарии (4)
    23 декабря 2025, 16:45 • Новости дня
    Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина

    Украина запросила экстрадицию задержанного в Варшаве российского археолога Бутягина

    Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина
    @ Kuba Stezycki/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Варшавская окружная прокуратура получила официальный запрос от Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше.

    Польская прокуратура получила запрос о выдаче Александра Бутягина от украинской стороны, передает ТАСС. Как уточнила радиостанция RMF FM, украинское ходатайство находится в Окружной прокуратуре Варшавы, где ведется рассмотрение его законности и обоснованности.

    Если польские прокуроры сочтут обращение обоснованным, дело об экстрадиции российского археолога может быть передано на рассмотрение в суд. Дополнительно сообщается, что прокуратура, скорее всего, обратится к суду с ходатайством о продлении срока ареста Бутягина. Текущий срок содержания арестованного сотрудника Эрмитажа истекает 13 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт археологии Крыма передал Государственному Эрмитажу документы, подтверждающие несостоятельность обвинений против арестованного российского археолога Александра Бутягина.

    До этого Российская академия наук призвала сделать все возможное, чтобы Бутягин не попал на Украину.

    Напомним, что украинские правоохранители считают Бутягина виновным в незаконных раскопках на территории Крыма, по этой причине его и задержали в Польше 11 декабря.

    Стоит отметить, что Польша заняла первое место в «Рейтинге недружественных правительств» из-за усиливающейся антироссийской политики.

    Комментарии (10)
    23 декабря 2025, 16:22 • Новости дня
    Миндич отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль
    Миндич отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль
    @ verberalla

    Tекст: Ольга Иванова

    Бизнесмен Тимур Миндич, связанный с Владимиром Зеленским, не планирует возвращаться на Украину, предпочитая оставаться в Израиле из-за удобств гражданства, пишет издание «Украинская правда», чей журналист пообщался с Миндичем.

    Тимур Миндич, бизнесмен и близкий друг Владимира Зеленского, не намерен возвращаться на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию издания «Украинская правда».

    Миндич находится в Израиле и, по словам журналиста Михаила Ткача, «не готов возвращаться [на Украину и давать показания], он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела. Имея израильское гражданство, очень удобно».

    Издание также пишет, что Александр Цукерман, соратник Миндича, известный под прозвищем Шугармен, также находится в Израиле. По его словам, Цукерман фигурирует в деле антикоррупционных органов под кодовым названием «Мидас».

    Журналисты «Украинской правды» ранее подтверждали, что обнаружили Миндича в Израиле, и опубликовали фотографию предпринимателя.

    Украинский бизнесмен Тимур Миндич подозревается в оказании давления на бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова по делу о закупке некачественных бронежилетов на 218 млн гривен.


    Комментарии (8)
    23 декабря 2025, 20:25 • Новости дня
    Украинский генштаб признал потерю Северска в ДНР спустя почти две недели
    Украинский генштаб признал потерю Северска в ДНР спустя почти две недели
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский генштаб подтвердил, что подразделения ВСУ покинули Северск, заявление было сделано спустя почти две недели после освобождения города.

    Украинский генеральный штаб спустя почти две недели подтвердил, что Вооруженные силы Украины покинули Северск в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости».

    В сообщении в официальном Telegram-канале украинского генштаба говорится: «Отошли из населенного пункта».

    11 декабря президенту Владимиру Путину доложили, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных.

    Северск долгое время являлся проблемой для атакующих действий ВС РФ. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил значение преодоления «Северского выступа».

    Комментарии (7)
    23 декабря 2025, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку
    Российские войска освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Андреевку Днепропетровской области. А группировка «Север» взяла под контроль Прилипку в Харьковской области.

    Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам нацгвардии и теробороны около Барвиновки, Терноватого, Любицкого, Гуляй-Поля, Верхней Терсы, Косовцево, Заречного Запорожской области и Коммунаровки в Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» активными действиями взяли под контроль Прилипку Харьковской области. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Рыжевки, Грабовского, Андреевки, Алексеевки и Яблоновки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Терновой и Волчанскими Хуторами.

    ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, три бронемашины и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Подолов, Ковшаровки, Глушковка, Богуславка, Новоплатоновка, Дружелюбовка Харьковской области, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР), Александровки, Диброва, Дробышево, Красного Лимана и Ильичовки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 200 военнослужащих. Уничтожены шесть складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ у Миньковки, Платоновки, Кирово, Кузьминовки, Петровского, Бондарного, Червоного, Приволья, Константиновки, Степановки и Николаевки ДНР.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер. Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и три склада мат средств.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ в Родинском. Нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной, двух механизированных, бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Кучерова Яра, Торецкого, Нового Донбасса, Белицкого, Артемовки, Гришино, Муравки, Удачного ДНР, Крутояровки и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери противника составили более 470 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Вильчу в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 07:35 • Новости дня
    Директор ЧАЭС заявил об угрозе разрушения саркофага
    Директор ЧАЭС заявил об угрозе разрушения саркофага
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявил, что саркофаг этой атомной электростанции может разрушиться при новом ударе.

    Саркофаг в Чернобыльской атомной электростанции может разрушиться при очередном ударе, заявил директор станции Сергей Тараканов в интервью, передает РБК.

    Полное восстановление защитного сооружения может занять три-четыре года.

    Повторный удар, даже если ракета или дрон попадут вблизи объекта, способен вызвать мини-землетрясение, что поставит под угрозу устойчивость внутренней оболочки укрытия.

    «Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого. В этом заключается главная угроза», – указал он.

    Он добавил, что в данный момент уровень радиации на объекте остается стабильным и находится в пределах нормы.

    Ранее в декабре директор МАГАРЭ Рафаэль Гросси сообщал, что работы на аварийном энергоблоке ЧАЭС пришлось приостановить из-за выявленных повреждений защитного саркофага.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы и стоящие за ними спецслужбы Британии и США, которые, вероятно, организовали подрыв бомбы, убивший двух сотрудников ДПС в Москве, пытаются открыть второй фронт внутри России, заявил военкор Александр Сладков.

    «Я считаю, что спецслужбы Украины (Англии и США) пытаются открыть свой второй (диверсионный) фронт внутри России», – пояснил Сладков в своем Telegram-канале.

    В связи с этим нападением необходимо ответить на два главных вопроса: способны ли российские силовые структуры быстро и масштабно этому противодействовать и сработает ли система «Безопасный город» Москвы.

    «Росгвардия, я думаю, готова. МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле – не готово, такое на пике возможностей полиции давно было на виду, и никто особо этим взволнован не был», – продолжил рассуждения журналист.

    Сладков выразил уверенность, что спецслужбы смогут применить большой опыт борьбы с бандподпольем и использовать его по всей России.

    Также необходимо понять, как быстро найдут убивших сотрудников ДПС и генерала Генштаба ВС России Сарварова.

    «Мы увидим: система «Безопасный город» – это миф или реальность. Результаты должны быть объявлены на этой неделе. Любая затяжка – демонстрация слабости», – заключил Сладков.

    В ночь на среду в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека у служебной машины полиции. Когда они подошли к нему, сдетонировало взрывное устройство. Все трое погибли.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (2)
    23 декабря 2025, 16:35 • Новости дня
    Марочко: Российские силы заняли оба берега Северского Донца

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные вышли сразу на два берега реки Северский Донец после освобождения поселка Прилипка в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Прилипка в Харьковской области позволило российским войскам установить контроль над обоими берегами реки Северский Донец, передает ТАСС.

    Марочко сообщил: «Освобождение населенного пункта Прилипка стало возможным после того, как наши военнослужащие нарастили силы и средства на старицком участке. И за очень короткий интервал времени уже есть определенные успехи. Сейчас наши военнослужащие уже находятся по обоим берегам Северского Донца».

    Факт освобождения Прилипки официально подтвердили в Минобороны России 23 декабря. Это продвижение предоставляет российским войскам стратегические преимущества на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, плотина Печенежского водохранилища на реке Северский Донец получила повреждения, движение автомобилей по ней прекращено.

    Ранее украинские военные столкнулись с серьезными потерями из-за скопления в «бутылочном горлышке» при переправе через Северский Донец в районе Дроновки.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 09:41 • Новости дня
    Ростех ответил Reuters на критику российского ОПК: Вы ничего не знаете про русских

    Ростех упрекнул Reuters в непонимании приоритетов ОПК России

    Ростех ответил Reuters на критику российского ОПК: Вы ничего не знаете про русских
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ростех отверг обвинения Reuters, отметив, что задачи оборонной отрасли связаны с выполнением государственных целей, а не извлечением прибыли.

    Госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале резко отреагировала на статью агентства Reuters, в которой говорится, что российская оборонная промышленность якобы испытывает давление.

    В своем заявлении корпорация отметила, что западные журналисты по-прежнему не понимают сути работы российского оборонно-промышленного комплекса.

    В сообщении говорится: «Все, что хочется вам сказать: вы так ничего и не поняли про русских». В Ростехе считают, что Reuters оперирует устаревшими клише о России, вспоминая мавзолей, советское наследие и другие стереотипы, а материал не выдерживает критики.

    Ростех подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине оборонные предприятия многократно увеличили объемы производства. Армия системно получает авиацию, бронетехнику, артиллерию, беспилотники и боеприпасы – зачастую с опережением графиков. Также отмечается: за срыв гособоронзаказа в России введена жесткая ответственность, что является оправданной мерой в современных условиях.

    При этом компания заявила, что главная мотивация отечественной «оборонки» – это не прибыль или страх, а выполнение важнейших государственных задач и чувство долга перед страной.

    Как отметили в Ростехе, лозунг «Все для фронта, все для Победы!» остается актуальным с времен Великой Отечественной войны и продолжает объединять промышленность сегодня.

    В госкорпорации подчеркивают, что западные стереотипы давно устарели, а использование ими советских нарративов и образов лишь вызывает улыбку, поскольку развитие российского ОПК движимо национальной идеей и ответственностью перед страной, а не коммерческими интересами.

    «Изъяны», которые вы рисуете, на самом деле являются нашей силой. Да и пугать советскими временами в России давно не модно. Вы опоздали лет на 40.

    Сдувать пыль с потрепанных нарративов времен перестройки и эксплуатировать стереотипы из плохого голливудского кино про русских – в XXI веке это даже не стыдно, это смешно», – заключили в Ростехе.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что корпорация не зарабатывает на СВО, а реализует важную государственную задачу по обеспечению фронта.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 07:30 • Новости дня
    Над Россией за ночь уничтожили 172 украинских беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со вторника на среду дежурные средства ПВО уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Над Брянской областью уничтожено 110 БПЛА, над Белгородской – 20, над Калужской – 14, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Тульской областью нейтрализовали 12 дронов, над Орловской – шесть, над Московским регионом – четыре, из них два летели на Москву.

    Также три беспилотника уничтожено над Липецкой областью. По одному БПЛА нейтрализовано над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

    Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА, атаковавший столицу.

    До этого средства ПВО уничтожили дрон, летевший на Москву. Росавиация вводила ограничения на рейсы в Домодедово.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 04:26 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Специалисты экстренных служб ведут работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

    Комментарии (0)
    Главное
    Суд в Москве арестовал счета Чубайса по иску «Роснано»
    Директор ЧАЭС заявил об угрозе разрушения саркофага
    В МИД сообщили о сигналах США по совместному освоению Арктики
    Бельгия присоединилась к иску ЮАР против Израиля
    Блогер Ковальчук подала в суд на телеведущую Малышеву
    Верховный суд заявил о судебной ошибке в деле Долиной
    Полиция Подмосковья нашла перевозивших детей в курьерских сумках мужчин

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    СВО ускорила процесс обновления элит в России

    Подготовке кадров для государственной службы в России уделяется первостепенное значение. В стране действует ряд программ, каждая из которых решает конкретную управленческую задачу. Так, проект «Время героев» открывает путь в политику ветеранам СВО, «Школа губернаторов» готовит региональных руководителей, а конкурс «Лидеры России» формирует кадровый резерв для ключевых позиций в государстве и бизнесе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Гренландия становится приоритетной целью для США

    Специальный посланник Дональда Трампа отныне будет заниматься реализацией мечты хозяина Белого дома присоединить Гренландию к Соединенным Штатам Америки. Что это за человек и почему Трамп, несмотря на категорическое сопротивление всей Европы, так стремится обладать этим северным островом? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации