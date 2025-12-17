Госдума приняла закон о введении электронных зачеток и билетов

Tекст: Ольга Иванова

Госдума приняла закон о введении электронных студенческих билетов и зачетных книжек, сообщает РИА «Новости». Нововведение предполагает, что эти документы появятся на портале «Госуслуги» и будут доступны для всех студентов, ординаторов, ассистентов-стажеров и аспирантов в электронной форме. Исключение составляют те, кто обучается в организациях, связанных с интересами обороны, безопасности, законности и правопорядка, – для них по-прежнему сохранятся бумажные версии документов.

По новому закону, именно федеральные органы, чьи ведомственные учебные учреждения готовят кадры в обозначенных сферах, будут устанавливать формы студенческих билетов и зачетных книжек для своих студентов. Такие документы будут выдаваться только на бумаге.

Все прочие студенты и аспиранты смогут получать сведения о студенческом билете в электронных образовательных системах своего вуза, на «Госуслугах» и через многофункциональный сервис Max. Электронные зачетные книжки можно будет получить через образовательную среду вуза и на портале «Госуслуги».

Передача данных о студенческих документах в федеральную информационную систему станет обязанностью вузов и научных организаций. Закон начнет действовать сразу после его официального опубликования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Эксперимент запланирован для внедрения цифровых решений в образовательные процессы. Новый порядок позволит студентам использовать электронные документы вместо бумажных.