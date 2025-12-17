Полковник ВСУ получил пожизненный срок за 14 терактов в России

Гражданин Украины получил пожизненное за 14 терактов с жертвами в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Евгению Булацику, сообщает ТАСС. Суд установил, что Булацик в составе организованной группы с высшим военным и политическим руководством Украины, а также военнослужащими украинских вооруженных сил, с 19 июля 2023 по 13 мая 2024 года участвовал в совершении 14 терактов на территории России.

В результате этих преступлений были человеческие жертвы и причинен ущерб, который оценен в 18 млрд рублей. Согласно решению суда, Евгению Булацику назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полковник ВСУ Евгений Булацик был заочно приговорен к пожизненному сроку за организацию ракетного удара по месту дислокации российских военнослужащих в Курской области.

Также в апреле 2024 года Булацик был заочно приговорен к 18 годам лишения свободы за приказ сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области. До этого в октябре 2023 года следственный комитет предъявил ему заочное обвинение в терроризме из-за атаки на нефтебазу.



