Два командира ВСУ получили пожизненное за удары по Курской области

Командиры ВСУ Булацик и Карпуша получили пожизненное за удары по Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Полковники ВСУ Евгений Булацик и Ростислав Карпуша признаны виновными по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ – совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего смерть, передает РИА «Новости».

По данным суда, в ноябре 2024 года по их приказу был нанесен комбинированный ракетный удар одиннадцатью ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow. Атака была совершена по месту размещения российских военных и техники в одном из районов Курской области, что привело к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.

Оба командира объявлены в международный розыск, а суд избрал заочную меру пресечения – заключение под стражу. «Суд заочно приговорил каждого из осужденных к пожизненному лишению свободы с отбыванием Булациком первых 10 лет в тюрьме, Карпушей – первых 9 лет в тюрьме, оставшейся части наказания обоими – в исправительной колонии особого режима», – говорится в заявлении прокуратуры.

В июле СК России сообщил о вынесении приговора младшему лейтенанту ВСУ, командиру украинского подразделения, участвовавшему в вооруженном захвате и обстрелах в Курской области осенью 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее командиру 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгению Булацику, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Теракт», приговором суда заочно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Командир ВСУ Ростислав Карпуша заочно осужден к пожизненному заключению за приказы о ракетных обстрелах Льгова и школы-интерната в Судже.