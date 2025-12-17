Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?6 комментариев
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли в ДТП на трассе Магнитогорск-Ира в Башкирии
В столкновении двух отечественных легковых автомобилей на трассе в Башкирии погибли четыре человека, еще три получили серьезные травмы, сообщили в прокуратуре региона.
Смертельное ДТП произошло в среду около 15.00 мск в Кугарчинском районе Башкирии на 310-м километре автодороги Магнитогорск – Ира, передает прокуратура Башкортостана.
По данным ГИБДД, 38-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Веста» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».
В результате происшествия водитель «Гранты», двое его пассажиров, а также 50-летняя пассажирка «Весты» скончались до приезда скорой помощи. Трое пострадавших, включая восьмилетнего ребенка, были осмотрены медицинскими специалистами и получили необходимую помощь.
Для координации действий полиции и экстренных служб на место выехал прокурор Кугарчинского района Айрат Абсатаров. Установление всех обстоятельств аварии и процессуальное решение после ДТП находятся под контролем надзорного ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Уфе при столкновении 12 автомобилей погибли два человека.
А в Брянском районе Брянской области в аварии с микроавтобусом пострадали 21 человек, среди которых десять несовершеннолетних.
До этого в Альметьевском районе Татарстана при столкновении микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями погибли два человека, еще 14 получили травмы.