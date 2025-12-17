В Башкирии четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли в ДТП на трассе Магнитогорск-Ира в Башкирии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Смертельное ДТП произошло в среду около 15.00 мск в Кугарчинском районе Башкирии на 310-м километре автодороги Магнитогорск – Ира, передает прокуратура Башкортостана.

По данным ГИБДД, 38-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Веста» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».

В результате происшествия водитель «Гранты», двое его пассажиров, а также 50-летняя пассажирка «Весты» скончались до приезда скорой помощи. Трое пострадавших, включая восьмилетнего ребенка, были осмотрены медицинскими специалистами и получили необходимую помощь.

Для координации действий полиции и экстренных служб на место выехал прокурор Кугарчинского района Айрат Абсатаров. Установление всех обстоятельств аварии и процессуальное решение после ДТП находятся под контролем надзорного ведомства.

