Орбан выступил против идеи ЕС о совместном кредите для Киева

Премьер Венгрии Орбан отказался поддерживать коллективный кредит ЕС Киеву

Tекст: Тимур Шайдуллин

Страны Евросоюза предложили выделить совместный кредит для поддержки Украины вместо изъятия российских активов, передает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В видеообращении на своей странице в социальной сети он заявил, что это полностью противоречит интересам Венгрии. «Не может быть и речи о займе, в котором Венгрия берет на себя ответственность за кредит, который мы затем отправляем Украине, забудьте об этом», - подчеркнул Орбан.

По его словам, Венгрия не намерена подвергать себя риску из-за долговых обязательств стран ЕС в пользу Украины. Венгрия ранее также неоднократно выступала против участия в кредитных схемах, поддерживающих Киев.

На ваш взгляд Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы? Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты





Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что вопрос конфискации замороженных российских активов снят с повестки саммита в Брюсселе.

Также Орбан ранее уточнил возможность ответа Москвы на потенциальную конфискацию российских замороженных активов в Евросоюзе.

Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода.