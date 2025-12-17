Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.0 комментариев
Системы ПВО сбили над территорией России девять украинских БПЛА за четыре часа
Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских БПЛА за четыре часа
В результате работы дежурных расчетов ПВО за четыре часа были уничтожены девять самолетных беспилотников, летевших над разными регионами России.
18 декабря с 11.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО ликвидировали девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.
Пять беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря. Еще три БПЛА уничтожили над Республикой Крым. Один беспилотник сбили в небе Курской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со вторника на среду над страной уничтожили 94 украинских БПЛА самолетного типа.
За четыре часа накануне вечером в Брянской, Тверской и Орловской областях средствами ПВО уничтожили еще десять таких беспилотников, запущенных с Украины.
А днем во вторник Минобороны заявило о перехвате 20 украинских БПЛА в течение четырех часов.