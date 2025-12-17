Системы ПВО сбили над территорией России девять украинских БПЛА за четыре часа

Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских БПЛА за четыре часа

Tекст: Тимур Шайдуллин

18 декабря с 11.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО ликвидировали девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

Пять беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря. Еще три БПЛА уничтожили над Республикой Крым. Один беспилотник сбили в небе Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со вторника на среду над страной уничтожили 94 украинских БПЛА самолетного типа.

За четыре часа накануне вечером в Брянской, Тверской и Орловской областях средствами ПВО уничтожили еще десять таких беспилотников, запущенных с Украины.

А днем во вторник Минобороны заявило о перехвате 20 украинских БПЛА в течение четырех часов.