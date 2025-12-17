  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 94 украинских БПЛА
    Латвия рассматривает фашистский рецепт полного избавления от русских сограждан
    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США
    Эксперты: Верховный суд учел народное мнение по квартире Долиной
    Разработчики предложили лишить карты «Мир» чипа для контактных операций
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Грузия признала «очень туманными» перспективы вступления в НАТО
    Захарова заявила о росте визовых отказов россиянам в странах ЕС
    Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине
    «Коалиция желающих» повысила готовность войск перед вероятной отправкой на Украину
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    17 декабря 2025, 07:22 • Новости дня

    Над Россией за ночь нейтрализовали 94 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со вторника на среду над территорией России дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 94 украинских дрона самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Над Кубанью уничтожили 31 дрон, над Ростовской областью – 22, над Воронежской – 10, над Саратовской – восемь, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

    Над Азовским морем и над Черным морем сбили по восемь БПЛА, над Волгоградской областью – четыре, над Брянской – три.

    Во вторник во второй половине дня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА самолетного типа за четыре часа.

    С 8.00 мск до 12.00 мск во вторник над Россией нейтрализовали 28 беспилотников самолетного типа.

    16 декабря 2025, 12:18 • Новости дня
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»

    Политолог Ткаченко: Европейцы озвучили идею о «многонациональных силах Украины» для срыва переговоров

    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    @ Lisi Niesner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реализация задумки с «многонациональными силами Украины» означает, что Украина будет оккупирована европейцами со всеми вытекающими последствиями, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал идею лидеров ЕС создать «многонациональные силы» и при поддержке США «обеспечивать безопасность Украины в воздухе и на море».

    «Очередная идея европейских лидеров – своего рода политическое спойлерство. Дело в том, что они по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров. Но их цель – вовсе не разрешение кризиса, а затягивание конфликта и срыв урегулирования. Представители ЕС стремятся сместить фокус с предметного обсуждения мира к нереализуемому предложению», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Вместе с тем, инициатива по созданию «многонациональных сил Украины» вызывает неприятие даже у США, но не у украинского руководства, которое согласно, чтобы их «прибрали к рукам» европейцы, указал собеседник. «Реализация европейской задумки означает, что Украина фактически будет оккупирована со всеми вытекающими последствиями», – акцентировал эксперт.

    Для России же – как бы европейские контингенты не назывались: будь то «многонациональные силы Украины» или «голубые каски» – суть не меняется, добавил политолог. В заключении Ткаченко напомнил заявления Владимира Путина и российского МИД о недопустимости присутствия иностранных военных на территории Украины.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Константин Бондаренко. По его мнению, заявление лидеров европейских государств свидетельствует, что Европа и далее выступает за срыв переговоров и продолжение конфликта.

    «Пункты о необходимости сохранения 800-тысячной украинской армии при условии направления на Украину «добровольцев» из «коалиции желающих» значат размещение у границ России крупного военного контингента государств НАТО. Это, по сути создание военных баз, причем без статуса таковых, а в условиях нагнетания милитаристских настроений в самой Европе – создание плацдарма для возобновления боевых действий в недалеком будущем», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Легко спрогнозировать, что на это условие Россия не согласится. Будет очень странным, если на такой шаг согласятся США. То есть, имеем дело с фактическим саботажем европейскими политиками переговорного процесса – при заявлениях о том, что они «приветствуют прогресс в переговорах», – резюмировал эксперт.

    Ранее европейские союзники Украины призвали создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Британии и председателей Еврокомиссии и Евросовета, участвовавших в переговорах в Берлине.

    Создание данного формирования предлагается включить в мирные переговоры в качестве пункта гарантий для Украины. По задумке европейских политиков, структуру создадут в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США. «Многонациональные силы» будут помогать в «восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины».

    Также лидеры ЕС подтвердили приверженность поддержания численности украинской армии на уровне не ниже 800 тыс. человек в мирное время. В заявлении отмечается, что Киев получит постоянную и значительную помощь в строительстве своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию страны.

    Европейские политики предлагают создать на Украине возглавляемый США механизм мониторинга и верификации режима прекращения огня. Еще одна инициатива – принятие «мер по восстановлению мира и безопасности» в случае будущих конфликтов, среди которых – применение вооруженной силы, разведывательная и логистическая помощь, а также экономические и дипломатические действия.

    Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. «Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

    В ходе нее же был задан вопрос о том, будут ли войска НАТО и Евросоюза обеспечивать соблюдение перемирия на Украине. «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?», – «оговорилась» переводчица. «Немного, наверное, там были ошибки с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я», – сказал Зеленский, сдерживая смех. Отметим, войска по-английски — troops (произносится как «трупс»).

    16 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень боеготовности военных подразделений стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен на фоне обсуждений о возможной их отправке на Украину.

    Страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил в ожидании гипотетической отправки на Украину, передает ТАСС. Министр обороны Британии Джон Хили заявил об этом во время заседания контактной группы по вопросам военной поддержки Киева, прошедшего по видеосвязи.

    «Через «коалицию желающих» мы повышаем уровни готовности. Я продолжаю направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил, когда наступит мир», – отметил Хили в эфире телеканала Sky News.

    Также министр подчеркнул, что финансирование направляется на тренировочные программы и расширение возможностей быстрой дислокации войск. Дополнительные детали относительно сроков и объемов возможного развертывания в ходе заявления не уточнялись.

    Причастные к так называемой коалиции желающих государства закончили подготовку к размещению войск на украинской территории в случае прекращения огня, заявил ранее британский премьер Кир Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потенциальный бюджет развертывания уже оценивается в 100 млн фунтов стерлингов, что превышает 10,5 млрд рублей.

    Франция также подтвердила готовность развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Париж разработал вариант, позволяющий обойти запреты на прямое участие НАТО в конфликте на Украине.

    Кроме того, французское правительство уже утвердило специальный документ, который юридически разрешает отправку военного контингента на Украину.

    Всего к «коалиции желающих» присоединились более 30 стран Европы, которые готовы направить свои войска на Украину после окончания боевых действий.

    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    16 декабря 2025, 17:34 • Новости дня
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    @ Кадр из видео Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило видео с российской подлодкой Черноморского флота.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале телеканала «Звезда», видна подлодка, о якобы уничтожении которой заявляли спецслужбы Украины, стоящая целой в бухте Новороссийской военно-морской базы.

    Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев отметил, что ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, а также их экипажи, не получили повреждений и несут службу в штатном режиме.

    Ранее Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки.

    16 декабря 2025, 21:38 • Новости дня
    Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине

    Залужный: После завершения конфликта Украине грозит гражданская война

    Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил о рисках политической дестабилизации и гражданской войны после возвращения военных с фронта.

    Он подчеркнул, что отсутствие стабильного дохода, работы и жилья у людей с боевым опытом может привести к росту преступности и даже создать угрозу гражданской войны в стране, передает ТАСС.

    «Нужно понимать, что оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализовать себя в обществе и семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимым перед всяческими провокациями и соблазном легких денег», – заявил Залужный.

    Он считает, что при таких условиях возвращение военных на Украину чревато ростом преступности и угрозами на улицах, что может перерасти в более серьезные проблемы, вплоть до гражданской войны.

    На форуме, посвященном вопросам статуса военных в «послевоенной Украине», Залужный обратил внимание, что перспектива возвращения около 1 млн военнослужащих станет новым серьезным вызовом и для украинского государства, и для гражданского общества.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил убежденность, что разрешение украинского кризиса уже на пороге.

    16 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц

    ООН зафиксировала семь случаев казни российских военнопленных на Украине с ноября

    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выявило семь случаев казней российских военнопленных за последний месяц, включая подтвержденные и расследуемые инциденты.

    Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил, что с середины ноября сотрудники ведомства зафиксировали четыре убийства российских военнопленных, совершенные украинскими военными. Он добавил, что его ведомство также рассматривает достоверные заявления о трех дополнительных инцидентах».

    Как передает ТАСС, Тюрк подчеркнул, что нарушители прав человека и гуманитарного права должны понести ответственность за свои действия.

    В июне управление сообщало о 26 погибших небоеспособных лицах, включая российских военнопленных, начиная с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник также Тюрк призвал Киев предотвратить пытки и жестокое обращение с российскими военнопленными на Украине.

    Ранее суд в ДНР приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат.

    До этого в Донбассе украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Также стало известно, что суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, а Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    16 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    США назвали предложенные Киеву гарантии безопасности «платиновым стандартом»

    Telegraph: США назвали предложенные Киеву гарантии безопасности «платиновым стандартом»

    США назвали предложенные Киеву гарантии безопасности «платиновым стандартом»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские чиновники назвали предлагаемые Украине гарантии безопасности «платиновым стандартом», пишет The Telegraph.

    В материале The Telegraph уточняется, что Киеву не предложат лучших условий, если он не согласится на внесение уступок в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.

    Суть соглашения заключается в обеспечении прочных гарантий безопасности, схожих с пятой статьей Североатлантического договора, а также в создании устойчивого механизма сдерживания за счет численности вооруженных сил и вооружения, пишет газета.

    Чиновники, на которых ссылается издание, подчеркнули, что столь высокий уровень гарантий будет предоставлен только при согласии Украины на условия, предусмотренные проектом мирного соглашения. По данным источников издания, между Россией и Украиной уже согласовано около 90% положений этого проекта, однако по вопросу территориальных уступок договоренности пока отсутствуют.

    Напомним, ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии.

    16 декабря 2025, 14:42 • Новости дня
    Киркоров отреагировал на объявление его в розыск на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Певец Филипп Киркоров заявил, что служба безопасности Украины, объявившая его в розыск, пытается создать информационный повод с его помощью.

    «Все знают, где меня искать. Я в своей стране – в России. Видимо, СБУ за неимением других информационных поводов, решили пошуметь с использованием моего громкого имени», – сказал певец ТАСС.

    Он предположил, что это говорит об отсутствии других инфоповодов у СБУ. Также артист пояснил, что «в украинские регионы» не ездил уже давно, а поездки в российские регионы планирует продолжать и дальше.

    Напомним, СБУ объявила в розыск Киркорова, на Украине ему заочно предъявили обвинение в связи с выступлениями в Крыму и ДНР.

    16 декабря 2025, 10:12 • Новости дня
    ФСБ предотвратила подрыв нефтепровода «Дружба» в Липецкой области
    ФСБ предотвратила подрыв нефтепровода «Дружба» в Липецкой области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа несовершеннолетних собиралась по заданию спецслужб киевского режима подорвать самодельную бобу на нефтепроводе «Дружба» в Липецкой области, эту попытку предотвратили, сообщили в Центре общественных связей ФСБ и официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Задержанные планировали с использованием самодельной бомбы совершить диверсию на наземном участке нефтепроводопровода «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе региона, сообщили в ФСБ, передает РИА «Новости».

    Подозреваемыми оказались подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

    Они, согласно версии следствия, в октябре вступили в контакт с сотрудником украинских спецслужб через Telegram, сказала Петренко, сообщает ТАСС.

     Им предложили за денежное вознаграждение выполнять поджоги транспортной и энергетической инфраструктуры, а позже они получили координаты тайника с самодельным взрывным устройством для атаки на нефтепровод.

    Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.

    Ранее ФСБ на Кубани предотвратила попытку поджога поездов, ее организовали по заданию спецслужб киевского режима. У задержанного нашли канистру с бензином.

    16 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области
    Российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили Новоплатоновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Благодатовки, Подолов, Шийковки, Глушковки, Купянска-Узлового Харьковской области и Краснлого Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 220 военнослужащих и четыре бронемашины. Уничтожены три артиллерийских орудия, станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Новой Сечи, Кондратовки и Мирополья Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Першотравневым, Барановкой, Нестерным, Волчанскими Хуторами и Приморским.

    Противник потерял свыше 250 военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град», артиллерийское орудие, израильскую радиолокационную станцию RADA, станцию РЭБ и три склада матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Маяков, Алексеево-Дружковки, Степановки, Славянска, Петровского, Константиновки и Краматорска ДНР.

    При этом противник потерял до 200 военнослужащих, четыре бронемашины, три артиллерийских орудия и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный Димитрова и освободили 120 зданий.

    Продолжается зачистка Светлого и Гришино в ДНР от разрозненных формирований ВСУ.

    В районе Родинского отражены две атаки подразделений 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух пехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Светлого, Торецкого, Белицкого, Шевченко ДНР и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 505 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, боевая машина РСЗО «Град» и десять артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Андреевки, Великомихайловки Днепропетровской области, Гуляй-Поля и Косовцево Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 295 военнослужащих, два танка, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Песчаное в Днепропетровской области.

    За день до этого они освободили Варваровку в Запорожской области

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО.

    16 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны рассматривают передачу замороженных российских средств Украине как единственный возможный источник масштабной поддержки, других вариантов для помощи Киеву нет, сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times (FT).

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times заявил, что у Евросоюза нет иных вариантов помощи Украине, кроме конфискации российских активов, передает «Газета.Ru».

    На вопрос о судьбе Украины без так называемого «репарационного кредита» за счет средств России, Орпо ответил: «Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов».

    Ранее власти Бельгии отвергли последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов. Брюссель заявил о необходимости дополнительных гарантий из-за риска ответных мер со стороны Москвы.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас заявила о растущих трудностях в согласовании данной меры для финансирования Украины.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов вместо продления на каждые полгода.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал попытки изъятия российских активов посягательством на систему резервов США.

    Между тем, исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.

    16 декабря 2025, 09:05 • Новости дня
    Украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками»

    Пленнный ВСУ рассказал о сдаче в плен целыми группами

    Tекст: Вера Басилая

    Взятый в плен у Димитрова в ДНР украинский военнослужащий Александр Беляков заявил, что солдаты ВСУ предпочитают не ходить поодиночке и сдаются группами при первой возможности.

    Украинские военные на красноармейском направлении стараются держаться группами и при первой возможности сдаются в плен, рассказал пленный боец ВСУ Александр Беляков, передает РИА «Новости».

    «Хлопцы целыми пачками сдаются», – сказал Беляков.

    Военнослужащий добавил, что «не очень хорошо» относится к командованию своей 38-й бригады. По его словам, их «закинули тупо просто на мясо, в окружение», и выжить в тех условиях было невозможно.

    Беляков считает, что ему повезло попасть в плен и остаться в живых. Он отметил, что на Украине говорят, будто российские военные – «звери», но на самом деле оказалось «совсем наоборот».

    Ранее пленный заявил о прекращении доставки провизии военным ВСУ в Димитрове.

    В Гуляйполе бойцы ВСУ массово сдались в плен под угрозой заградотрядов.

    До этого под Димитровом группа морпехов ВСУ сдалась в плен.

    16 декабря 2025, 13:51 • Новости дня
    Депутат Безуглая заблокировала трибуну и устроила потасовку в Раде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В украинском парламенте вспыхнула потасовка после того, как депутат Марьяна Безуглая перекрыла трибуну с требованием отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заблокировала трибуну украинского парламента с требованием отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, передает ТАСС.

    В своем Telegram-канале Безуглая заявила: «Трибуна заблокирована». Она опубликовала селфи на фоне трибуны, где микрофоны были обмотаны красным скотчем, а также размещён плакат с надписью «Сырского в отставку».

    Как сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), в Верховной раде вспыхнула потасовка: депутат Сергей Тарута начал срывать ленты с трибуны и спорить с Безуглой. Гончаренко поделился видео, где видно, как между парламентариями произошёл конфликт.

    В итоге заседание Верховной рады на короткое время было дестабилизировано акцией Безуглой.

    Ранее Безуглая пообещала блокировать работу парламента до отставки главкома ВСУ Александра Сырского. Безуглая подчеркнула, что проблема с противовоздушной обороной на Украине все еще остается критической.

    17 декабря 2025, 02:18 • Новости дня
    Венгрия отказалась от «лояльного сотрудничества» с ЕС по российским активам

    Орбан: Венгрия не обязана продолжать сотрудничество с ЕС по российским активам

    Венгрия отказалась от «лояльного сотрудничества» с ЕС по российским активам
    @ dts Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия отказывается от дальнейшего соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу о замороженных на Западе российских активах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в своем заявлении подчеркнул, что его страна выполняла обязательства по этому принципу, однако Евросоюз в ответ «лишил Венгрию ее прав», передает ТАСС.

    «Я считаю, что с этого момента Венгрия не обязана соблюдать принцип лояльного сотрудничества, если другая сторона отвергла его, как это явно произошло», – заявил Орбан

    По мнению премьера, лидеры Евросоюза нарушили законодательство, предложив решать вопрос по российским активам не консенсусом, а квалифицированным большинством голосов. Такая же схема использовалась, когда рассматривался отказ ЕС от российских энергоносителей, что также лишило Венгрию и другие страны права вето.

    Орбан подчеркнул, что такие действия противоречат главным принципам обсуждения санкций. Он назвал это опасным прецедентом и добавил, что подобное обращение способно породить недоверие и среди других членов сообщества, если их интересы будут проигнорированы аналогичным образом.

    Орбан сделал это заявление накануне саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 18-19 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Венгрия на саммите Евросоюза будет выступать против направления российских активов на военные нужды Украины. Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, благодаря чему Брюссель больше не обязан продлевать санкции каждые полгода. Теперь ЕС не придется учитывать мнение Венгрии и Словакии, которые открыто выступают против финансовой и военной поддержки Украины.

    17 декабря 2025, 00:50 • Новости дня
    Кличко сообщил о взрывах в Киеве
    Кличко сообщил о взрывах в Киеве
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В украинской столице звучат взрывы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

    «Взрывы в столице», – приводит слова Кличко РИА «Новости».

    В Киеве и Киевской области Украины, а также в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается о взрывах в подконтрольных ВСУ городах Запорожье и Херсоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне уже сообщалось о взрывах в контролируемой киевским режимом части Запорожской области.

    16 декабря 2025, 11:25 • Новости дня
    Рябков: Мы находимся на пороге разрешения кризиса на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил убежденность, что разрешение украинского кризиса уже на пороге, сообщает ABC News.

    Разрешение украинского кризиса уже близко, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью американскому телеканалу ABC News, передает ТАСС.

    На вопрос телеведущего о степени уверенности в близком разрешении украинского кризиса Рябков прямо отметил: «Очень уверен и почти убежден, что мы находимся на пороге разрешения этого ужасного кризиса».

    Дипломат также добавил, что спецоперация на Украине была неизбежна из-за того, что, по мнению Москвы, ситуация развивалась в «очень неправильном направлении».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва договорилась с Вашингтоном о продолжении работы по разрешению кризиса на Украине дипломатическими методами.

    Президент России Владимир Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине. «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», – заявил президент России.

    Россия потребовала от ЕС триллионы

    Россия намерена вернуть больше 18 трлн рублей от бельгийского Euroclear, где заблокирована большая часть российских активов. Такова суть иска, поданного Банком России. В него входит в том числе упущенная выгода России. Почему ЦБ РФ именно сейчас решил подать в суд за незаконный отъем резервов? Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Французы поставили под удар эпохальную сделку ЕС и Латинской Америки

    Во вторник, 16 декабря, в Европарламенте должно состояться голосование по важнейшему для Европы и Латинской Америки торговому соглашению. Однако официальный Париж срочно требует отложить его. Причем тут массовые столкновения французских фермеров и полиции – и что в реальности переполнило их чашу терпения? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

