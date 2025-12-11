Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях

Путин рассказал о значении освобождения Северска для наступления ВС России

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции заявил, что освобождение города Северск Вооруженными силами РФ приближает новые успешные наступления, передает ТАСС.

По словам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

«Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое – успешное, не сомневаюсь в этом, – наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса», – сказал он.

Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин был проинформирован, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных. Вооруженные силы России начали зачистку Северска в ДНР.

Путин заявил, что украинские военные пытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако эти планы не сработали.