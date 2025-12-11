Суд в Белоруссии дал десять лет водителю за пьяное ДТП с четырьмя жертвами

Tекст: Денис Тельманов

Суд в Белоруссии приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы за смертельную аварию, в которой погибли четыре россиянки, передает ТАСС.

По словам гособвинителя Генпрокуратуры Татьяны Гракун, накануне ДТП обвиняемый употреблял алкоголь и позволил товарищу, не имеющему водительских прав, управлять автомобилем. Позднее мужчина снова сел за руль в состоянии сильного опьянения.

В ходе разбирательства установлено, что автомобиль двигался со скоростью 182 км/ч при разрешенных 90 км/ч, а уровень алкоголя в крови водителя составлял 2,18 промилле. Машина врезалась в такси, в результате чего погибли четверо россиянок, включая двух несовершеннолетних.

Обвиняемому назначили максимально возможный по статье срок – десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и с запретом управлять транспортными средствами на срок восемь лет.

Ранее мужчина был неоднократно лишен водительских прав за аналогичные нарушения, в том числе в последний раз – за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

