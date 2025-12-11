Преступник в Италии притворился фигурой в вертепе со сценой Рождества

Tекст: Вера Басилая

Мэр городка Галатоне на юге Италии заметил лишнюю фигуру в рождественском вертепе на одной из главных площадей, передает РИА «Новости».

Оказалось, что среди участников известной библейской сцены стоял беглый преступник, который попытался замаскироваться под персонаж вертепа. Мэр Флавио Филони рассказал, что заметил необычную «деталь» и поначалу принял мужчину за часть рождественской композиции.

Личность «четвертого волхва» быстро установили. Как пишет Gazzetta del Mezzogiorno, речь идет о 38-летнем уроженце Ганы, который находился в розыске по поручению полиции Болоньи. Он был приговорен к сроку заключения за сопротивление при задержании и нападение на должностное лицо.

По словам мэра, мужчина вел себя странно и мог представлять угрозу для окружающих. Его увели из вертепа полицейские. Сейчас нарушителю предстоит понести наказание – девять месяцев и 15 дней заключения.

Ранее мужчина в Благовещенске проник в чужую квартиру ради кражи, решил прилечь отдохнуть в квартире и был обнаружен хозяйкой, когда она вернулась с работы.