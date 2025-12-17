Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.0 комментариев
Пушилин сообщил о гибели сотрудницы МВД от подрыва на взрывоопасном предмете
При исполнении служебных обязанностей на недавно освобожденной территории Кураховского муниципального округа в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибла сотрудница Управления по вопросам миграции МВД по ДНР, сообщил в Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.
«Там же получили ранения различной тяжести еще три сотрудника: женщина 1983 г.р. (тяжелые ранения), мужчины 1986 и 2002 г.р. (средней степени). Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», – написал Пушилин.
В Telegram-канале МВД по Донецкой Народной Республике уточнили, что трагически погибла капитан полиции Виктория Черепнина 1984 года рождения. В январе 2016 года она пришла в органы внутренних дел ДНР, с августа 2023 года занимала должность старшего инспектора по особым поручениям Управления по вопросам миграции МВД по ДНР.
«Её трагическая гибель – это горькое напоминание о той цене, которую платят сотрудники полиции Республики за мир и безопасность», – отметили в ведомстве.