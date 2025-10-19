Травматолог «Гвоздь» рассказал о потерявшем 2,5 л крови спасенном бойце на СВО

Tекст: Ирма Каплан

В госпитале в красной зоне специальной военной операции врачи спасли жизнь российскому бойцу с тяжелым осколочным ранением, передает РИА «Новости».

Травматолог спецназа «Ахмат» с позывным «Гвоздь» пояснил, что осколок проник раненому в грудную клетку и брюшную полость, повредив сначала правое легкое, затем диафрагму и печень.

«Торакоабдоминальное – это ранение, когда осколок проникает и в грудную клетку, и в брюшную полость. То есть осколок ранил сначала правое легкое, затем пробил диафрагму и ранил печень. Ранение легкого вызвало массивное кровотечение в плевральной полости. Состояние опасное и жизнеугрожающее. Массивное кровотечение: в плевральной полости около 2,5 литров крови было», – рассказал военный доктор.

По его словам, анестезиологи оперативно среагировали на шок третьей степени, вызванный сильной кровопотерей у бойца. Провели торакотомию, ушили ранение легкого, извлекли кровь из плевральной полости и остановили кровотечение из печени.

После успешно проведенной операции пациент был переведен на следующий этап эвакуации и госпитализирован в реанимационное отделение в стабильном состоянии, резюмировал «Гвоздь».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе хирурги военной группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении. Главный нейрохирург Минобороны раскрыл новые типы ранений на СВО. Хирурги госпиталя Вишневского извлекли пулю из сердца бойца СВО.