Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО
Военные врачи фиксируют необычно высокую частоту сосудистых повреждений у пострадавших на спецоперации, связанных с применением высокоэнергетического оружия, сообщил главный нейрохирург Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Дмитрий Свистов.
По его словам, статистика боевых ранений при спецоперации на Украине значительно отличается от данных, известных военной медицине по предыдущим конфликтам, передает ТАСС. «С такими травмами, как в ходе специальной военной операции, до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась», – заявил Свистов.
По его словам, сейчас на поле боя стало значительно больше травматических повреждений сосудов, несущих кровь к головному мозгу. Причиной этого являются используемые во время конфликта высокоэнергетические снаряды и большая плотность осколков, из-за чего чаще повреждаются магистральные сосуды, в том числе сонные артерии и артерии головного мозга. Современная частота таких травм оценивается в 10-12% от общего числа раненых с проникающими ранениями головы.
Ранее военная медицина любой страны сталкивалась лишь с единичными подобными случаями, каждый из которых становился темой отдельной публикации. Теперь же, по словам Свистова, эта проблема приобрела характер «военно-травматической эпидемии». Он подчеркнул, что современные события можно назвать эпидемией травматических аневризм сосудов головного мозга.
Свистов прибыл в ДНР вместе с группой ведущих специалистов Минобороны, включая начальника академии Евгения Крюкова, главного офтальмолога Алексея Куликова, главного травматолога Владимира Хоминца и главного невролога Игоря Литвиненко. Врачи посетили медицинский отряд специального назначения академии, работающий в регионе с июня, провели ряд операций и вручили медалям МОСН государственные награды – «За спасение погибавших» и Луки Крымского.
