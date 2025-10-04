  • Новость часаМинобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1460 человек за сутки
    Запад пробует новый шанс заставить Грузию воевать с Россией
    Военный эксперт рассказал о значении военной операции по освобождению Северска
    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    Религиовед: Женщина во главе англиканской церкви лучше священника-гея
    Кимаковский сообщил о начале боев за Северск в ДНР
    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске
    Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право в отношении активов РФ
    Минобороны сообщило о перехвате 117 украинских БПЛА за ночь
    ВСУ бежали с позиций в Сумской области в женской одежде
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    12 комментариев
    4 октября 2025, 13:53 • Новости дня

    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО

    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные врачи фиксируют необычно высокую частоту сосудистых повреждений у пострадавших на спецоперации, связанных с применением высокоэнергетического оружия, сообщил главный нейрохирург Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Дмитрий Свистов.

    По его словам, статистика боевых ранений при спецоперации на Украине значительно отличается от данных, известных военной медицине по предыдущим конфликтам, передает ТАСС. «С такими травмами, как в ходе специальной военной операции, до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась», – заявил Свистов.

    По его словам, сейчас на поле боя стало значительно больше травматических повреждений сосудов, несущих кровь к головному мозгу. Причиной этого являются используемые во время конфликта высокоэнергетические снаряды и большая плотность осколков, из-за чего чаще повреждаются магистральные сосуды, в том числе сонные артерии и артерии головного мозга. Современная частота таких травм оценивается в 10-12% от общего числа раненых с проникающими ранениями головы.

    Ранее военная медицина любой страны сталкивалась лишь с единичными подобными случаями, каждый из которых становился темой отдельной публикации. Теперь же, по словам Свистова, эта проблема приобрела характер «военно-травматической эпидемии». Он подчеркнул, что современные события можно назвать эпидемией травматических аневризм сосудов головного мозга.

    Свистов прибыл в ДНР вместе с группой ведущих специалистов Минобороны, включая начальника академии Евгения Крюкова, главного офтальмолога Алексея Куликова, главного травматолога Владимира Хоминца и главного невролога Игоря Литвиненко. Врачи посетили медицинский отряд специального назначения академии, работающий в регионе с июня, провели ряд операций и вручили медалям МОСН государственные награды – «За спасение погибавших» и Луки Крымского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ применили боеприпасы с «невидимыми» осколками на линии боевого соприкосновения. Военные медики спасли бойца СВО, который потерял четыре литра крови в результате ранения. Военврач группировки «Днепр» рассказал о внедрении инновационного кровоостанавливающего средства на СВО.

    4 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Скрытное передвижение российских бойцов по трубам коллектора дало возможность выбить противника с укрепленных позиций в ДНР и избежать серьезных потерь, сообщил командир подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки «Центр» с позывным «Тихий».

    Российские военные скрытно приблизились к позициям ВСУ на территории ДНР, используя трубы коллектора, и успешно выбили противника, передает РИА «Новости». «Там была сеть коллекторов, трубы. Мы передвигались внутри труб. Противник скидывал по нашему маршруту в эти трубы разрывы, маячки, датчики движения. То есть, когда мы начинали двигаться по ним, противник уже знал, что мы находимся там, и открывал по нам огонь. Мы двигались по лесополосам, противника выбили с укрепленных позиций», – рассказал «Тихий».

    Он отметил, что применение тактики скрытного передвижения по коллекторной сети позволило российским военным свести потери к минимуму. По данным командира, несмотря на попытки ВСУ заблокировать проход через трубы и установить различные средства наблюдения, российские бойцы успешно выполнили задачу и заняли укрепленные позиции противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные провели повторную операцию «Труба» в Харьковской области. Военкор отметил преимущества применения газовых труб для проникновения в Купянск. Военкор Котенок показал передвижение бойцов ВС России по газовой трубе в этом районе.

    Комментарии (4)
    4 октября 2025, 08:13 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о начале боев за Северск в ДНР
    Кимаковский сообщил о начале боев за Северск в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения России приступили к боям в районе города Северск, продвинувшись в населенный пункт с восточной стороны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские штурмовые группы начали бои за город Северск в ДНР, передает ТАСС.Кимаковский добавил, что подразделения вошли в город с восточной стороны.

    Кимаковский заявил: «Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске в район Северска групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский отметил, что группировка ВСУ разделена между Северском и Красным Лиманом.

    Комментарии (3)
    4 октября 2025, 12:45 • Видео
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 09:15 • Новости дня
    ВСУ бежали с позиций в Сумской области в женской одежде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, попытавшиеся избежать столкновения с российскими подразделениями, использовали женскую одежду для маскировки и поспешно покинули позиции в районе Сум, сообщили в силовых структурах.

    Украинские военнослужащие переоделись в женскую одежду и оставили позиции на сумском направлении при приближении российских войск, сообщает РИА «Новости». По словам источника агентства, мужчины, не скрывая бороды, облачились в юбки, чтобы замаскироваться под женщин и избежать боя.

    «Видели, как бородатые мужики, нацепив юбки, убегали с позиций. Такая у них маскировка: притвориться женщинами, спрятаться за юбку, только бы не принимать бой», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Юнаковкой в Сумской области начали исчезать роты и взводы ВСУ. Командование ВСУ начало перегруппировку для подготовки атаки в Сумской области. Украинские десантники отказались выходить на позиции под Сумами.

    Комментарии (2)
    4 октября 2025, 04:29 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске

    ВСУ ударили по дому с укрывавшимися жителями в Купянске, погибли люди

    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    В Купянске был разрушен дом, где находились мирные жители, укрывавшиеся в подвале, все они погибли в результате удара.

    Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Купянске, где в подвале укрывались местные мирные жители, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что момент атаки был зафиксирован оператором FPV-дрона, который направлялся на выполнение задачи, но был вынужден изменить маршрут из-за пожара в доме.

    По словам силовиков, «на подлете стало ясно, что противник по ним нанес удар. Дрон пришлось посадить подальше, туда отправили штурмовиков, однако подобраться к дому не дали дроны противника». В силовых структурах уточнили, что среди тех, кто находился в подвале дома, выживших не осталось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом массиве «Строитель» в Горловке зафиксировали ранение мирного жителя после обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

    В Беловском районе Курской области в результате атаки FPV-дрона на машину молодая женщина обратилась за медицинской помощью с осколочными ранениями. Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре из-за неудач на поле боя.

    Комментарии (3)
    4 октября 2025, 12:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1460 человек за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери украинских вооружённых формирований на разных участках фронта за сутки составили более 1460 военнослужащих и свыше 70 единиц техники, включая западные бронемашины, сообщает Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины в Сумской области, а также механизированным и мотопехотным бригадам в Харьковской области, сообщает Минобороны. По их данным, ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две бронированные машины, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий, а также станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и склады боеприпасов. В числе уничтоженной техники – западные образцы, включая американскую станцию AN/TPQ-50.

    На харьковском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в ряде населённых пунктов Харьковской области и Ямполе Донецкой Народной Республики. Сообщается о потерях ВСУ более 220 военнослужащих и уничтожении нескольких бронемашин западного производства, автомобилей, артиллерии и семи складов боеприпасов.

    Группировка «Юг» улучшила тактическое положение, нанеся поражение ряду украинских бригад в Донецкой Народной Республике. Потери украинских формирований, по данным Минобороны, составили до 230 военнослужащих, одну бронированную машину, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Также уничтожено пять складов с боеприпасами и горючим.

    Подразделения «Центр» продвинулись по переднему краю и нанесли удары по силам ВСУ в ключевых районах Донецкой Народной Республики. Заявленные потери украинских подразделений – более 450 военнослужащих, два танка, две бронированные машины, артиллерия и средства радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ на территории Днепропетровской и Запорожской областей, уничтожив, по информации Минобороны, свыше 290 украинских военнослужащих, две бронированные машины, 19 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. На этом направлении поражения были нанесены механизированной бригаде, двум штурмовым полкам, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии Украины.

    На южном участке, подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям украинских войск в Херсонской и Запорожской областях, уничтожив более 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, склад боеприпасов и пять средств радиоэлектронной борьбы.

    «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников в 143 районах», – говорится в официальном сообщении Минобороны.

    В ведомстве также сообщили, что средствами ПВО были сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы HIMARS американского производства и 314 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. С начала спецоперации, по официальным данным, уничтожено 667 самолётов, 283 вертолёта, 88028 беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, 25351 танк и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30176 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 43185 единиц военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили поселок Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления Вооруженных сил Украины в Донбассе. Российские подразделения также освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    Комментарии (4)
    3 октября 2025, 22:31 • Новости дня
    Жители Днепропетровской области пожаловались на бегство людей из региона

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Днепропетровской области массово покидают свои дома на фоне продвижения российских подразделений, сообщили украинские СМИ.

    Местная жительница-блогер через Telegram-канал издания «Страна.ua» рассказала о массовом бегстве людей из Днепропетровской области из-за продвижения российских военных. По ее словам, жители региона спешно уезжают, опасаясь оказаться в эпицентре боевых действий, при этом бросают вещи и имущество, передает RT.

    Женщина отметила, что украинские военные намеренно сдают территорию и не оказывают помощь мирным гражданам. Она указала, что подразделения Вооруженных сил России продвинулись вглубь области.

    «До моего дома (от линии соприкосновения) осталось всего 13 километров», – заявила блогер. Она считает, что ситуация в регионе сложная и ухудшается с каждым днем.

    Ранее российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области. До этого российские военные освободили Сосновку в Днепропетровской области.

    Также было освобождено село Хорошее в том же регионе.

    Военные эксперты оценили развитие продвижения ВС России на территории ДНР и Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 10:15 • Новости дня
    Российский боец 17 часов удерживал украинскую разведгруппу в лесополосе

    Стрелок Балтийского батальона один сдерживал разведку ВСУ 17 часов

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение 17 часов российский военнослужащий с позывным «Рай» в одиночку противостоял 12 украинским военным, обеспечивая отход своих товарищей.

    О подвиге российского стрелка Балтийского мотострелкового батальона сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Народный фронт.

    Уточняется, что в лесополосе на линии соприкосновения боец с позывным «Рай» дал своим товарищам команду отступить из-за угрозы для группы, а сам остался прикрывать отход и удерживать позиции.

    В Народном фронте заявили: «Понимая риск для группы, он дал бойцам команду отойти, а сам остался прикрывать отход».

    За 17  часов боя российский военный сумел ликвидировать двух из 12 бойцов ВСУ, после чего захватил их вооружение и вернулся к сослуживцам. Подробности о состоянии здоровья военнослужащего не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир штурмовой роты с позывным «Крава» рассказал о боевой операции, в ходе которой его группа уничтожила около 20 противников и захватила восемь пленных.

    Российский боец описал неадекватное поведение польского наемника.


    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 23:03 • Новости дня
    Экс-командир ВСУ признался в попытке атаки дронами по флагу в Кремле

    Экс-командир ВСУ Касьянов признался в попытке атаки дронами по флагу в Кремле

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший командир роты ВСУ Юрий Касьянов рассказал, что именно он приказал атаковать беспилотниками флаг на одном из зданий Кремля ночью 3 мая 2023 года.

    Бывший командир подразделения ВСУ Юрий Касьянов сообщил, что именно он отдал приказ нанести удар по одному из зданий в Кремле в ночь на 3 мая 2023 года, сообщает Lenta.ru.

    В публикации на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России), Касьянов заявил, что целью атаки было сбить флаг на крыше одного из зданий Кремля, однако дроны «промахнулись на несколько метров».

    Напомним, 3 мая 2023 года ВСУ предприняли попытку атаки дронами на резиденцию президента Владимира Путина в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В Кремле подчеркнули, что эти действия рассматриваются как спланированная террористическая акция и покушение на президента.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 10:14 • Новости дня
    Группа ВСУ попала в плен после попытки установить флаг в Вербовом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие из 110-й механизированной бригады попали в плен во время неудачной операции по установке флага в селе Вербовое Днепропетровской области.

    Группа украинских солдат была захвачена российскими военными при неудачной попытке установки национального флага в населенном пункте Вербовое, передает ТАСС. Выжившие пленные сообщили, что получили задание выдвинуться двумя группами для фиксации момента установки украинского флага.

    По данным российских силовых структур, подразделение ВСУ столкнулось с артиллерийским обстрелом и атаками беспилотников, что вынудило солдат искать укрытие в одном из домов. Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» взяли всю группу в плен.

    Пленный также выразил недоумение по поводу смысла операции, отметив большие потери ради создания фото и видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска водрузили флаги России над селом Вербовое в Днепропетровской области. Российские войска освободили населенный пункт Вербовое. Рогов сообщил о входе российских войск в село Вербовое.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 11:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитии 29 беспилотников над Белгородом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение трёх часов утром над Белгородской областью было уничтожено 29 беспилотников самолетного типа, атаковавших с территории Украины, сообщили в Минобороны России.

    Минобороны России заявило о том, что за период с 8:00 до 11:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью. Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов над Белгородской областью.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 06:45 • Новости дня
    Две штурмовые группы ВСУ уничтожили под Константиновкой Сумской области

    Российские силовые структуры сообщили о ликвидации подразделений 225-го полка ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки на Сумщине уничтожены две штурмовые группы украинских войск при попытке прорыва границы.

    Две штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ были уничтожены в районе Константиновки Сумской области, передает ТАСС. Источник в российских силовых структурах сообщил, что украинские подразделения пытались выдвинуться к позициям бойцов группировки «Север».

    По словам собеседника агентства, противник провел четыре контратаки в районе Андреевки с участием 158-й отдельной механизированной бригады на бронемашинах. Все атаки были отражены комплексным огневым поражением.

    Он отметил, что, согласно замыслу командования ВСУ, штурмовые группы 158-й омбр должны были отвлечь огонь на себя, чтобы подразделения 225-го полка могли совершить прорыв госграницы в районе Константиновки. В ходе атак ВСУ задействовали западную бронетехнику и артиллерию, однако попытки были пресечены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия за сутки потеряла значительное количество личного состава и техники под ударами российских войск на восточном и южном направлениях.

    Бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске и нанесли потери украинским силам. Российская авиация и артиллерия группировки «Север» уничтожили более 210 украинских военных и значительное количество техники на Сумском и Харьковском направлениях за сутки.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 22:41 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

    Tекст: Вера Басилая

    В Павлограде в Днепропетровской области прозвучали взрывы, совпавшие с объявлением воздушной тревоги в регионе в пятницу, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Телеканал сообщил, что в городе Павлоград Днепропетровской области были зафиксированы звуки взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги действовал по всей Днепропетровской области.

    В восточной части Харьковской области зафиксировали восемь взрывов.

    Ранее в Днепропетровске (украинское название Днепр) и ряде районов Днепропетровской области произошли массовые перебои с электроснабжением после появления крупной вспышки в небе.

    Власти Черниговской области Украины ввели графики почасового отключения света из-за аварии в энергосети, а ситуацию с электроснабжением назвали мегакритической.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    В Харьковской области Златополь обесточен из-за повреждения инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    В Златополе Харьковской области полностью отключено электроснабжение из-за повреждения критической инфраструктуры, сообщил мэр города Николай Бакшеев.

    Мэр города Николай Бакшеев сообщил, что в результате повреждения критической инфраструктуры в Златополе произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), передает РИА «Новости».

    Город Златополь ранее назывался Первомайским до 2024 года и расположен в Лозовском районе Харьковской области. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

    Ранее в восточной части Харьковской области ранее зафиксировали восемь взрывов.

    В Днепропетровске и некоторых районах области произошли массовые перебои с электроснабжением после крупной вспышки в небе.

    Власти Черниговской области Украины ввели графики почасового отключения электричества из-за аварии в энергосети, а ситуацию со светом назвали мегакритической.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 01:50 • Новости дня
    Мирный житель Горловки получил ранение после атаки ВСУ

    Стало известно о ранении жителя Горловки в результате атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В жилом массиве «Строитель» в Горловке зафиксировано ранение мирного жителя после обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

    О ранении гражданского лица в результате обстрела Горловки сообщил глава города Иван Приходько, передает ТАСС. По его словам, удар был нанесен по жилому сектору в районе массива «Строитель».

    «В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве «Строитель» ранен мирный житель Горловки», – написал Приходько в своем телеграм-канале.

    Ранее Приходько уточнял, что в результате массовой атаки украинских беспилотников на Горловку также пострадала местная жительница. Были повреждены здание образовательного учреждения и несколько многоквартирных домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике зарегистрировали семь атак ВСУ, в результате которых пострадали четверо мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.

    В Центрально-Городском районе Горловки в результате серии ударов дронами пострадали объекты местной системы теплоснабжения. Пять мирных жителей города Дзержинска в городском округе Горловка получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 00:48 • Новости дня
    ВСУ за сутки семь раз обстреляли населенные пункты ДНР

    Стало известно о ранениях четырех жителей ДНР, включая двоих детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике зарегистрировали семь атак ВСУ, в результате которых пострадали четверо мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.

    Как сообщает ТАСС, военнослужащие ВСУ за сутки нанесли семь ударов по населенным пунктам ДНР. По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, в результате обстрелов ранены четыре мирных жителя, среди которых двое детей 2009 и 2011 годов рождения.

    В сообщении отмечается: «Семь фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксировано. Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц, в том числе детей 2009 и 2011 годов рождения».

    Также стало известно о повреждении жилого домостроения и трех объектов гражданской инфраструктуры. Всего по территории республики было выпущено семь единиц различных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Центрально-Городском районе Горловки в результате серии ударов дронами пострадали объекты местной системы теплоснабжения. Российские войска за сутки по различным направлениям уничтожили свыше 1,5 тыс. украинских военнослужащих, а также несколько складов с боеприпасами и техникой.

    Комментарии (0)
    Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после переговоров
    Такаити возглавила ЛДП и станет первой женщиной-премьером Японии
    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО
    ОП предупредила о наказаниях за дорогие подарки учителям
    СК проверил миллиардера Сулейманова на новые эпизоды убийств
    Минпросвещения позволило детям мигрантов пересдать тест по русскому языку
    Макрон сообщил о гибели французского журналиста на Украине

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

