    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    Патриарх Кирилл заявил о тревоге из-за использования ИИ в проповедях
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    ВМФ получил 19 кораблей и три подлодки с начала года
    Глава РАН допустил существование жизни в атмосфере Венеры
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    10 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    16 декабря 2025, 18:00 • В мире

    Европа собралась получить Украину под предлогом гарантий Киеву

    Европа собралась получить Украину под предлогом гарантий Киеву
    @ IMAGO/Bihlmayerfotografie/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа громко заявила о своем видении процесса мирного урегулирования конфликта на Украине. Среди предложений Старого Света: создание регулярного контингента войск ЕС на территории республики, а также поддержание ВСУ численностью 800 тыс. человек. Эксперты уже отмечают: европейские наброски плана абсолютно неконструктивны. Для чего же Брюссель выдвигает заведомо неприемлемые предложения?

    Европа представила план гарантий безопасности для Украины. Он состоит из шести пунктов и описан в заявлении глав государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Британии и председателей Еврокомиссии и Евросовета, участвовавших в переговорах в Берлине.

    План предполагает создание возглавляемых Европой «многонациональных сил» за счет стран-добровольцев в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США. По задумке политиков, это формирование, наряду с обеспечением безопасности неба и моря, должно содействовать восстановлению ВСУ.

    Европейцы также подтвердили приверженность поддержанию численности украинской армии на уровне не ниже 800 тыс. человек в мирное время. В заявлении отмечается, что Киев получит постоянную и значительную помощь в строительстве своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию страны.

    Кроме того, европейские политики предлагают создать на Украине возглавляемый США механизм мониторинга и верификации режима прекращения огня. Еще одна инициатива – принятие «мер по восстановлению мира и безопасности» в случае будущих конфликтов, среди которых – применение вооруженных сил и логистическая помощь, а также экономические и дипломатические действия.

    Напомним, консультации украинской и американской делегаций проходили в Берлине в два раунда – 14 и 15 декабря. Со стороны США в них участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. На втором этапе к переговорам присоединились европейцы и высокопоставленные представители НАТО.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и Штаты достигли соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. «Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

    В ходе нее же был задан вопрос о том, будут ли войска НАТО и Евросоюза обеспечивать соблюдение перемирия на Украине. «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?» – «оговорилась» украинская переводчица. «Немного, наверное, там были ошибки с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я», – сказал Зеленский, сдерживая смех. Отметим, что войска по-английски – troops (произносится как «трупс»).

    Как бы то ни было, предложение США предоставить Украине аналогичные 5-й статье НАТО гарантии безопасности «не будет действовать вечно» и призвано побудить Киев к быстрым действиям, пишет Politico. По данным издания, это «самое решительное и недвусмысленное обещание в сфере безопасности» со стороны администрации Дональда Трампа, которое, впрочем, сопровождается «неявным ультиматумом»:

    если Украина не примет его, то «следующий вариант не будет таким щедрым».

    На этом фоне сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев напомнил проект стамбульских соглашений от 2022 года – «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Предполагалось, что в число гарантов, помимо США, Британии и Франции, войдут также Россия и КНР.

    Документ действовал бы только при сохранении нейтралитета Украины и при соблюдении Киевом прочих условий договора. «Представляется, что с нашей стороны мирная сделка возможна только на таких принципах. Я не вижу причин, по которым Кремль согласится на односторонние гарантии безопасности Украине без нашего участия», – написал он в Telegram-канале.

    Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», в свою очередь назвал предоставление Украине гарантий, сопоставимых с положениями 5-й статьи НАТО, оксюмороном. «При этом никто никогда не проверял, работает ли это положение», – добавил эксперт. По его мнению, заявления о согласии Вашингтона – «игра слов и жонглирование понятиями».

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его оценкам, «значительный прогресс» по гарантиям безопасности для Киева, о котором говорят Зеленский и Мерц, эфемерен. «Это пустые разговоры, чтобы затянуть выгодный для Европы конфликт. К тому же пятая статья Устава НАТО не является обязывающей в плане военных действий одного члена альянса для защиты другого. Она говорит о помощи, а помощь бывает разной», – заметил спикер.

    «Европейцы пытаются представить переход от «подлинной пятой статьи» к ее основанной на двусторонних обязательствах альтернативе как некую едва ли не уступку,

    хотя никакой уступкой это, конечно, не является», – отметил в свою очередь Дмитрий Новиков, доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН. «ЕС намерен сохранить за собой возможность принять Украину в НАТО в какое-то удобное время в будущем. При этом создав необходимую политико-правовую инфраструктуру для выстраивания оборонного сотрудничества здесь и сейчас. В связи с этим нельзя не согласиться, что для Москвы такой вариант едва ли приемлем», – написал он в своем Telegram-канале.

    Что касается европейской инициативы по созданию «многонациональных сил», то она вызывает ряд вопросов, добавил Колесник. «Войдут ли российские войска в состав контингента? На какую территорию будут введены военные? Останется ли Украина как государство к тому моменту, когда Москва сочтет, что цели СВО решены в полном объеме?» – перечислил парламентарий.

    На этом фоне переговоры без участия «основного игрока этой партии» – России – и звучащие по их итогам заявления выглядят довольно иронично, указал Лукьянов. «Идея с размещением европейских контингентов ранее уже четко и ясно была отвергнута Москвой. Я подозреваю, что задача Украины и Европы – создать публичную атмосферу, будто «мир лежит на тарелочке, все обо всем договорились, и только Россия со своим упрямством, максималистскими требованиями отвергает то, на что все согласны», – рассуждает политолог.

    С ним согласен и Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, предложение европейских лидеров – своего рода политическое спойлерство. «Дело в том, что они по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров», – пояснил он.

    Инициатива по созданию «многонациональных сил Украины» вызывает неприятие даже у США,

    но не у Киева, который согласен, чтобы его «прибрали к рукам» европейцы, указал собеседник. «Реализация европейской задумки означает, что Украина фактически будет оккупирована со всеми вытекающими последствиями», – акцентировал эксперт.

    Для России же – как бы европейские контингенты ни назывались: будь то «многонациональные силы Украины» или «голубые каски» – суть не меняется, добавил политолог. Ткаченко напомнил заявления Владимира Путина и российского МИД о недопустимости присутствия иностранных военных на территории Украины.

    Как отметил украинский политолог Константин Бондаренко, заявление лидеров европейских государств свидетельствует: Европа и далее выступает за срыв переговоров и продолжение конфликта. «Пункты о необходимости сохранения 800-тысячной украинской армии при условии направления на Украину «добровольцев» из «коалиции желающих» значат размещение у границ России крупного военного контингента государств НАТО», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Это, по сути, создание военных баз, причем без статуса таковых, а в условиях нагнетания милитаристских настроений в самой Европе – создание плацдарма для возобновления боевых действий в недалеком будущем. Легко спрогнозировать, что на это условие Россия не согласится. Будет очень странным, если на такой шаг согласятся США. То есть имеем дело с фактическим саботажем европейскими политиками переговорного процесса – при заявлениях о том, что они «приветствуют прогресс в переговорах», – резюмировал эксперт.

