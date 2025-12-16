Европа собралась получить Украину под предлогом гарантий Киеву

Tекст: Анастасия Куликова

Европа представила план гарантий безопасности для Украины. Он состоит из шести пунктов и описан в заявлении глав государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Британии и председателей Еврокомиссии и Евросовета, участвовавших в переговорах в Берлине.

План предполагает создание возглавляемых Европой «многонациональных сил» за счет стран-добровольцев в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США. По задумке политиков, это формирование, наряду с обеспечением безопасности неба и моря, должно содействовать восстановлению ВСУ.

Европейцы также подтвердили приверженность поддержанию численности украинской армии на уровне не ниже 800 тыс. человек в мирное время. В заявлении отмечается, что Киев получит постоянную и значительную помощь в строительстве своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию страны.

Кроме того, европейские политики предлагают создать на Украине возглавляемый США механизм мониторинга и верификации режима прекращения огня. Еще одна инициатива – принятие «мер по восстановлению мира и безопасности» в случае будущих конфликтов, среди которых – применение вооруженных сил и логистическая помощь, а также экономические и дипломатические действия.

Напомним, консультации украинской и американской делегаций проходили в Берлине в два раунда – 14 и 15 декабря. Со стороны США в них участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. На втором этапе к переговорам присоединились европейцы и высокопоставленные представители НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и Штаты достигли соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. «Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

В ходе нее же был задан вопрос о том, будут ли войска НАТО и Евросоюза обеспечивать соблюдение перемирия на Украине. «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?» – «оговорилась» украинская переводчица. «Немного, наверное, там были ошибки с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я», – сказал Зеленский, сдерживая смех. Отметим, что войска по-английски – troops (произносится как «трупс»).

Как бы то ни было, предложение США предоставить Украине аналогичные 5-й статье НАТО гарантии безопасности «не будет действовать вечно» и призвано побудить Киев к быстрым действиям, пишет Politico. По данным издания, это «самое решительное и недвусмысленное обещание в сфере безопасности» со стороны администрации Дональда Трампа, которое, впрочем, сопровождается «неявным ультиматумом»:

если Украина не примет его, то «следующий вариант не будет таким щедрым».

На этом фоне сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев напомнил проект стамбульских соглашений от 2022 года – «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Предполагалось, что в число гарантов, помимо США, Британии и Франции, войдут также Россия и КНР.

Документ действовал бы только при сохранении нейтралитета Украины и при соблюдении Киевом прочих условий договора. «Представляется, что с нашей стороны мирная сделка возможна только на таких принципах. Я не вижу причин, по которым Кремль согласится на односторонние гарантии безопасности Украине без нашего участия», – написал он в Telegram-канале.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», в свою очередь назвал предоставление Украине гарантий, сопоставимых с положениями 5-й статьи НАТО, оксюмороном. «При этом никто никогда не проверял, работает ли это положение», – добавил эксперт. По его мнению, заявления о согласии Вашингтона – «игра слов и жонглирование понятиями».

Схожей точки зрения придерживается Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его оценкам, «значительный прогресс» по гарантиям безопасности для Киева, о котором говорят Зеленский и Мерц, эфемерен. «Это пустые разговоры, чтобы затянуть выгодный для Европы конфликт. К тому же пятая статья Устава НАТО не является обязывающей в плане военных действий одного члена альянса для защиты другого. Она говорит о помощи, а помощь бывает разной», – заметил спикер.

«Европейцы пытаются представить переход от «подлинной пятой статьи» к ее основанной на двусторонних обязательствах альтернативе как некую едва ли не уступку,

хотя никакой уступкой это, конечно, не является», – отметил в свою очередь Дмитрий Новиков, доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН. «ЕС намерен сохранить за собой возможность принять Украину в НАТО в какое-то удобное время в будущем. При этом создав необходимую политико-правовую инфраструктуру для выстраивания оборонного сотрудничества здесь и сейчас. В связи с этим нельзя не согласиться, что для Москвы такой вариант едва ли приемлем», – написал он в своем Telegram-канале.

Что касается европейской инициативы по созданию «многонациональных сил», то она вызывает ряд вопросов, добавил Колесник. «Войдут ли российские войска в состав контингента? На какую территорию будут введены военные? Останется ли Украина как государство к тому моменту, когда Москва сочтет, что цели СВО решены в полном объеме?» – перечислил парламентарий.

На этом фоне переговоры без участия «основного игрока этой партии» – России – и звучащие по их итогам заявления выглядят довольно иронично, указал Лукьянов. «Идея с размещением европейских контингентов ранее уже четко и ясно была отвергнута Москвой. Я подозреваю, что задача Украины и Европы – создать публичную атмосферу, будто «мир лежит на тарелочке, все обо всем договорились, и только Россия со своим упрямством, максималистскими требованиями отвергает то, на что все согласны», – рассуждает политолог.

С ним согласен и Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, предложение европейских лидеров – своего рода политическое спойлерство. «Дело в том, что они по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров», – пояснил он.

Инициатива по созданию «многонациональных сил Украины» вызывает неприятие даже у США,

но не у Киева, который согласен, чтобы его «прибрали к рукам» европейцы, указал собеседник. «Реализация европейской задумки означает, что Украина фактически будет оккупирована со всеми вытекающими последствиями», – акцентировал эксперт.

Для России же – как бы европейские контингенты ни назывались: будь то «многонациональные силы Украины» или «голубые каски» – суть не меняется, добавил политолог. Ткаченко напомнил заявления Владимира Путина и российского МИД о недопустимости присутствия иностранных военных на территории Украины.

Как отметил украинский политолог Константин Бондаренко, заявление лидеров европейских государств свидетельствует: Европа и далее выступает за срыв переговоров и продолжение конфликта. «Пункты о необходимости сохранения 800-тысячной украинской армии при условии направления на Украину «добровольцев» из «коалиции желающих» значат размещение у границ России крупного военного контингента государств НАТО», – написал он в своем Telegram-канале.

«Это, по сути, создание военных баз, причем без статуса таковых, а в условиях нагнетания милитаристских настроений в самой Европе – создание плацдарма для возобновления боевых действий в недалеком будущем. Легко спрогнозировать, что на это условие Россия не согласится. Будет очень странным, если на такой шаг согласятся США. То есть имеем дело с фактическим саботажем европейскими политиками переговорного процесса – при заявлениях о том, что они «приветствуют прогресс в переговорах», – резюмировал эксперт.