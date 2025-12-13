Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.28 комментариев
NYT: Зеленский в переданном плане США отверг пункт о выводе войск из Донбасса
Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск с Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО, сообщает The New York Times.
Источники The New York Times сообщили, что Украина отказалась вывести свои войска из Донбасса и отвергла требование США не вступать в НАТО в ответе на мирный план президента Дональда Трампа, сообщает «Газета.Ru».
Источники американской газеты сообщают, что украинский мирный план отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет.
В переданном варианте плана Украина настаивает на сохранении контроля над восточными территориями, которые должна была уступить согласно изначальной формулировке. Кроме того, Киев убрал из соглашения требование Вашингтона отказаться от вступления в НАТО.
Ранее было опубликовано обновленное предложение по мирному урегулированию от Дональда Трампа, где основные положения касались ухода ВСУ из Донбасса, отказа НАТО принимать Украину, проведения выборов на Украине и использования российских замороженных активов.
Спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Берлине с европейскими лидерами и Зеленским, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможности проведения голосования по территориальным вопросам на Украине.
Помощник президента Юрий Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.
Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.