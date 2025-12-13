Tекст: Вера Басилая

Источники The New York Times сообщили, что Украина отказалась вывести свои войска из Донбасса и отвергла требование США не вступать в НАТО в ответе на мирный план президента Дональда Трампа, сообщает «Газета.Ru».

Источники американской газеты сообщают, что украинский мирный план отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет.

В переданном варианте плана Украина настаивает на сохранении контроля над восточными территориями, которые должна была уступить согласно изначальной формулировке. Кроме того, Киев убрал из соглашения требование Вашингтона отказаться от вступления в НАТО.

Ранее было опубликовано обновленное предложение по мирному урегулированию от Дональда Трампа, где основные положения касались ухода ВСУ из Донбасса, отказа НАТО принимать Украину, проведения выборов на Украине и использования российских замороженных активов.

Спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Берлине с европейскими лидерами и Зеленским, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможности проведения голосования по территориальным вопросам на Украине.

Помощник президента Юрий Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.