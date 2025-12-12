  • Новость часаБанк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней
    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear
    Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    Лукьянов напомнил биографию отца генсека НАТО Рютте
    Кремль выразил сомнения относительно правок Украины плана США
    Суд в Москве вынес приговор девятерым представителям МУС
    Стало известно о согласии Киева создать буферную зону в Донбассе
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    В Госдуме предложили создать аналог комсомола для подростков
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    12 декабря 2025, 13:15 • Справки

    Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    Основные цвета года Огненной Лошади и как использовать их в оформлении

    Цветовая палитра года черпает вдохновение в самой стихии огня, а также в природной сущности животного. Доминирующими оттенками становятся теплые, насыщенные и благородные тона.

    Доминирующая палитра

    Главным цветом, безусловно, является красный – символ огненной стихии, жизненной силы, страсти и победы. Его используют для создания ярких акцентов: крупных шаров, бантов и лент.

    • Оранжевый и его оттенки олицетворяют энергию, оптимизм и смелость. Этот цвет идеален для гирлянд теплого свечения и фигурных игрушек.

    • Золотой символизирует богатство, успех и движение вперед. Им разбавляют основную гамму, используя блестящие шары, мишуру и позолоченные украшения.

    • Теплые и уютные терракотовые, медные и коричневые оттенки добавляют глубины и натуральности композиции, отсылая к земле и стабильности.

    Дополнительные и балансирующие цвета

    Чтобы создать гармоничный образ, огненную энергию уравновешивают спокойными натуральными тонами. Древесные, шоколадные и песочные цвета создают теплую атмосферу. Чистый белый (не холодный серебристый) помогает визуально «охладить» и сбалансировать яркую палитру. Натуральный зеленый цвет самой хвои служит идеальным природным фоном.

    Материалы и стиль, которые нравятся Огненной Лошади

    Лошадь – животное, олицетворяющее свободу, природную силу и естественность. Поэтому в декоре елки стоит отдавать предпочтение натуральным материалам и рукотворным деталям.

    Предпочтение стоит отдать украшениям из дерева, плотной бумаги, соломы, льна, хлопка, войлока и шерсти. Фигурки из этих материалов, особенно сделанные вручную, идеально соответствуют духу года.

    Игрушки в виде лошадок и других животных, а также природные элементы – шишки, деревянные веточки, сухоцветы – станут ключевыми акцентами.

    Стилистически оформление будет тяготеть к эко-стилю, скандинавскому рустику или теплому винтажу, где главное – ощущение уюта и гармонии с природой.

    От избытка пластика, глянцевого блеска и кислотных цветов лучше отказаться.

    Какие игрушки и символы обязательно должны быть на елке в 2026 году

    Чтобы елка стала настоящим талисманом, ее украшают не только красивыми, но и символически значимыми элементами.

    Символы-покровители

    • Фигурки лошадей – главный талисман года. Их размещают на видных местах.

    • Подковы – традиционные символы удачи и защиты дома.

    • Колокольчики – привлекают радостные вести и энергию обновления.

    • Миниатюрные домики – символизируют стабильность, уют и семейное благополучие.

    • Звезды – олицетворяют высокие цели и стремления, что очень близко активной Лошади.

    Укрепляющие детали

    Динамику и праздничный настрой подчеркнут яркие банты и красные ленты, драпированные вдоль ветвей. Обязательно стоит добавить натуральные элементы: сосновые или еловые шишки, покрашенные в золото или медный оттенок, а также небольшие веточки или ягоды.

    Как правильно расставить акценты: пошаговая схема украшения

    Создание гармоничной елки – это процесс, в котором важна последовательность.

    Шаг 1. Определение цветовой базы

    Выбирают основную гамму из двух-трех теплых оттенков, например: красный + золото + натуральное дерево.

    Шаг 2. Установка гирлянд

    Первыми на ветви вешают гирлянды с теплым свечением. Предпочтительны режимы мягкого, «дыхательного» мерцания, имитирующего живое пламя.

    Шаг 3. Размещение крупных игрушек

    Крупные шары и фигурки (диаметром 8-12 см) равномерно распределяют по нижнему и среднему ярусам, создавая основу композиции. Фигурку лошади размещают в «зоне силы» – на уровне глаз или чуть выше.

    Шаг 4. Добавление средних украшений

    Пространство заполняют игрушками среднего размера: колокольчиками, деревянными фигурками, стеклянными сосульками.

    Шаг 5. Финальные штрихи

    Завершают образ легкими элементами: маленькими бантиками, звездочками, снежинками и природным декором, которые крепят на кончиках ветвей.

    Шаг 6. Установка верхушки

    Классического ангела лучше заменить на звезду, стилизованное солнце, золотую стрелу или изящную подкову.

    Как украсить елку по фэншуй для года Лошади

    Согласно учению фэншуй, правильное расположение и оформление елки активирует благоприятные энергии.

    • Елку рекомендуется устанавливать в южной или юго-восточной части дома, которые связаны со стихией Огня и Дерева соответственно.

    • Для усиления эффекта слева от елки (со стороны дракона) можно поставить статуэтку лошади или повесить декоративную подкову.

    • Под основание дерева кладут символические дары году: небольшие красные мешочки с записками-пожеланиями, монетки, обернутые в красную ткань, или безопасную электрическую свечу.

    Ключевое правило – избегать визуального и энергетического хаоса. Композиция должна быть яркой, но продуманной и сбалансированной.

    Антитренды 2026 года: чего избегать при украшении

    Некоторые решения могут конфликтовать с энергией года, поэтому от них стоит воздержаться.

    • Доминирование холодной палитры (синий, серебро, фиолетовый).

    • Обилие черного цвета в декоре.

    • Кислотные и неоновые оттенки.

    • Массовое использование пластиковых блестящих украшений.

    • Мрачные, тяжеловесные композиции.

    • Идея пустого минимализма. Лошадь ценит жизнь, насыщенность и тепло, поэтому елка не должна выглядеть пустой или аскетичной.

    Как сделать елку модной и в тренде 2025–2026

    Актуальные тренды удачно сочетаются с требованиями символа года.

    • Текстура и материалы. Декор из крафтовой бумаги, дерева, вязанные крючком игрушки, войлок.

    • Цветовые нюансы. «Имбирная» или «карамельная» палитра с оттенками корицы, меда, печеного яблока.

    • Свет. Мягкие ретрогирлянды с лампочками-свечками теплого свечения.

    • Детали. Игрушки с геометричной гравировкой, винтажными рисунками, а также техника layering – сочетание матовых и глянцевых поверхностей, блеска и грубых натуральных фактур.

    Какие цвета выбирать в зависимости от типа елки

    Цветовая стратегия может варьироваться в зависимости от того, какое дерево выбрано для украшения.

    • Живая ель или пихта с их насыщенной зеленью идеально сочетается с классической огненной триадой: красный, оранжевый, золото. Натуральные деревянные украшения смотрятся на такой елке наиболее органично.

    • Искусственная зеленая ель также служит отличным фоном для ярких, контрастных акцентов. Четкие красно-золотые комбинации будут выглядеть на ней очень эффектно.

    • Белая или заснеженная искусственная елка требует более деликатного подхода. Огненные цвета используются точечно, а основу декора составляют золотые, медные и кремовые оттенки, создающие эффект мягкого сияния.

    • Стильная черная или графитовая ель – сложный, но возможный вариант. Энергию Лошади к ней «привлекут» через обилие теплых текстур: дерева, льна, вязаного декора и гирлянд самого теплого свечения.

    Традиции и приметы Нового года Лошади, связанные с елкой

    Украшение елки можно сопроводить соблюдением простых традиций, усиливающих магию праздника.

    • Игрушка в виде лошади, повешенная на елку, символизирует стремительный карьерный рост.

    • Подкова, размещенная под звездой на верхушке, считается сильной защитой для дома.

    • Красная лента, повязанная на ствол или одну из главных ветвей, сулит удачу и гармонию в семье.

    • Чем ярче и веселее горят огоньки на елке, тем более динамичным и продуктивным ожидается год.

    Важно не задерживать праздник: убрать елку рекомендуется до 14 января, чтобы не создавать энергетический застой.

    Заключение: как собрать идеальную елку в год Огненной Лошади

    Идеальная новогодняя ель 2026 года – это гармоничное сочетание огненной энергетики и природной естественности. Ее образ строится на теплой, жизнерадостной цветовой гамме, натуральных материалах и обязательных символах-талисманах. Такой подход превращает процесс украшения в осознанный ритуал, который не только создает праздничное настроение, но и настраивает пространство дома на восприятие силы, удачи и стремительного движения вперед, которые дарит нам Огненная Лошадь.

    ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине
    Минобороны заявило о планах Украины взорвать «грязную бомбу» «под чужим флагом»
    Стубб заявил об отсутствии у Европы собственного решения по Украине
    Financial Times назвала Дженсена Хуанга человеком года
    Стало известно о намерении Трампа пересмотреть отношение к марихуане в США
    Украинских блогеров депортировали из США
    В русском языке появились 90 новых слов и выражений

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Как написать письмо Деду Морозу в 2025 году: адреса, образцы, сроки отправки

      Традиция писать письма Деду Морозу остается одной из главных новогодних традиций для детей и взрослых. В 2025 году отправить послание зимнему волшебнику можно несколькими способами: через Почту России, специальные ящики в городских парках или онлайн.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

