Правительство запретило экспорт бензина для производителей до 31 июля

Кабмин ограничил экспорт бензина производителями до 31 июля 2026 года

Tекст: Вера Басилая

Кабмин распространил временный запрет на экспорт бензина на его непосредственных производителей до 31 июля 2026 года, следует из сообщения правительства в Max.

Постановление уже подписано и вступит в силу с момента официального опубликования.

Ограничение касается всех производителей нефтепродуктов, за исключением поставок по международным межправительственным соглашениям. Это значит, что большинство экспортеров обязаны будут придерживаться новых правил до указанной даты.

В правительстве отметили, что решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива, особенно в период повышенного сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных работ. Также уточняется, что мера связана с ростом мировых цен на нефть, вызванным текущей геополитической обстановкой на Ближнем Востоке.

Вице-премьер России Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о полном запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года.

ФАС заявляла о наличии достаточных запасов топлива для внутреннего рынка, включая проведение посевной кампании.