Правительство запретило экспорт бензина для производителей до 31 июля

Кабмин ограничил экспорт бензина производителями до 31 июля 2026 года
Кабмин распространил временный запрет на экспорт бензина на его непосредственных производителей до 31 июля 2026 года, следует из сообщения правительства в Max.
Постановление уже подписано и вступит в силу с момента официального опубликования.
Ограничение касается всех производителей нефтепродуктов, за исключением поставок по международным межправительственным соглашениям. Это значит, что большинство экспортеров обязаны будут придерживаться новых правил до указанной даты.
В правительстве отметили, что решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива, особенно в период повышенного сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных работ. Также уточняется, что мера связана с ростом мировых цен на нефть, вызванным текущей геополитической обстановкой на Ближнем Востоке.
Вице-премьер России Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о полном запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года.
ФАС заявляла о наличии достаточных запасов топлива для внутреннего рынка, включая проведение посевной кампании.