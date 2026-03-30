Экс-советник Трампа увидел шанс России увеличить экспорт нефти

Экс-советник Трампа Пападопулос увидел шанс России увеличить экспорт нефти

Tекст: Ольга Иванова

Продолжающийся кризис в Иране и блокировка Ормузского пролива создают новые перспективы для России и ряда других стран на глобальном энергетическом рынке, передает РИА «Новости».

По словам бывшего советника американского лидера, «это прекрасная возможность для бразильцев, гайанцев, американцев и России заполнить пробелы на энергетическом рынке».

Пападопулос отметил, что арабские государства-экспортеры нефти оказались в особо сложной ситуации из-за близости к зоне боевых действий и блокированного Ормузского пролива. Это, по его мнению, ограничивает их экспортные возможности на фоне сохраняющегося высокого спроса на энергоносители.

Эксперт подчеркнул, что страны, способные нарастить добычу и поставки нефти и газа, сейчас получают уникальный шанс укрепить свои позиции на мировом рынке. Россия, обладающая значительными запасами ресурсов, может стать одним из ключевых игроков в условиях изменившейся структуры поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рынок нефти отреагировал резким ростом цен Brent на 5,5% на фоне взаимных атак Израиля и Ирана и опасений перебоев поставок из региона.

