Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.
Экс-советник Трампа Пападопулос увидел шанс России увеличить экспорт нефти
Продолжающийся кризис в Иране и блокировка Ормузского пролива могут позволить России увеличить экспорт энергоносителей за счет снижения поставок из Персидского залива, считает бывший советник президента США Джордж Пападопулос.
Продолжающийся кризис в Иране и блокировка Ормузского пролива создают новые перспективы для России и ряда других стран на глобальном энергетическом рынке, передает РИА «Новости».
По словам бывшего советника американского лидера, «это прекрасная возможность для бразильцев, гайанцев, американцев и России заполнить пробелы на энергетическом рынке».
Пападопулос отметил, что арабские государства-экспортеры нефти оказались в особо сложной ситуации из-за близости к зоне боевых действий и блокированного Ормузского пролива. Это, по его мнению, ограничивает их экспортные возможности на фоне сохраняющегося высокого спроса на энергоносители.
Эксперт подчеркнул, что страны, способные нарастить добычу и поставки нефти и газа, сейчас получают уникальный шанс укрепить свои позиции на мировом рынке. Россия, обладающая значительными запасами ресурсов, может стать одним из ключевых игроков в условиях изменившейся структуры поставок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рынок нефти отреагировал резким ростом цен Brent на 5,5% на фоне взаимных атак Израиля и Ирана и опасений перебоев поставок из региона.
Турция вместе со странами Персидского залива разрабатывает устойчивую модель урегулирования ситуации с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.