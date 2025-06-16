Цена нефти Brent выросла на 5,5% на фоне атак Израиля и Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Рост цен на нефть связан с усилением военного противостояния между Израилем и Ираном, передает Bloomberg.

В начале торгов Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам.

Израиль нанес удар по газовому месторождению South Pars, после чего там произошел взрыв и остановилась работа одной из платформ.

Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья. Эксперты отмечают, что основная угроза для рынка – возможная попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти. При этом аналитики считают, что такой шаг маловероятен из-за риска для собственных поставок Ирана, прежде всего в Китай.

Несмотря на опасения, инфраструктура по экспорту нефти из Ирана осталась нетронутой, а текущие опасения касаются краткосрочных перебоев и возможного затяжного конфликта в регионе. Специалисты отмечают, что цены на нефть отыграли все потери с начала года. В опционных торгах сохраняется повышенная волатильность и рост интереса к покупкам на повышение, что демонстрирует тревожность рынка.

Напомним, мировые цены на нефть в понедельник поднялись примерно на 1% на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке.

При этом в Турции предупредили о росте цен на нефть при закрытии Ормузского пролива.