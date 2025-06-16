Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.0 комментариев
Цена нефти Brent выросла на 5,5% на фоне атак Израиля и Ирана
Рынок нефти отреагировал резким ростом цен после взаимных атак Израиля и Ирана, вызвавших опасения перебоев поставок из региона, обеспечивающего около трети мировой добычи.
Рост цен на нефть связан с усилением военного противостояния между Израилем и Ираном, передает Bloomberg.
В начале торгов Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам.
Израиль нанес удар по газовому месторождению South Pars, после чего там произошел взрыв и остановилась работа одной из платформ.
Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья. Эксперты отмечают, что основная угроза для рынка – возможная попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти. При этом аналитики считают, что такой шаг маловероятен из-за риска для собственных поставок Ирана, прежде всего в Китай.
Несмотря на опасения, инфраструктура по экспорту нефти из Ирана осталась нетронутой, а текущие опасения касаются краткосрочных перебоев и возможного затяжного конфликта в регионе. Специалисты отмечают, что цены на нефть отыграли все потери с начала года. В опционных торгах сохраняется повышенная волатильность и рост интереса к покупкам на повышение, что демонстрирует тревожность рынка.
Напомним, мировые цены на нефть в понедельник поднялись примерно на 1% на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке.
При этом в Турции предупредили о росте цен на нефть при закрытии Ормузского пролива.