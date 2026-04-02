Володин назвал заявления Каллас проявлением невежества и необразованности

Tекст: Вера Басилая

Вячеслав Володин прокомментировал слова главы европейской дипломатии Каи Каллас, вновь заявившей о якобы «нападении» России на 19 государств, включая африканские страны, за последний век.

«Заявления Каллас говорят о ее невежестве и отсутствии образования. В Евросоюзе с кадрами, по-видимому, совсем плохо», – написал Володин в Max.

Он напомнил, что до середины XX века большинство африканских территорий находились под контролем европейских колониальных держав. По словам председателя Госдумы, европейские государства грабили Африку, эксплуатировали ее население и вывозили природные ресурсы. Володин подчеркнул, что СССР, напротив, помогал народам Африки избавиться от колониального гнета и обрел благодаря этому свободу.

Володин добавил, что после подобных заявлений становится стыдно за европейские кадровые решения и жаль граждан стран, которых Каллас представляет в Евросоюзе. Он выразил недоумение, почему на эту должность не назначили человека, обладающего базовыми историческими знаниями о континентах.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в интервью РБК-Украина повторно заявила о якобы нападениях России на как минимум 19 стран и упомянула Африку.

Российский дипломат Константин Долгов назвал заявления Каллас о якобы нападениях России на африканские страны бредом и признаком необразованности.