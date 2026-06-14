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Советник Хаменеи объявил о наступлении «часа Икс» для Израиля
Советник Хаменеи Велаяти: Настал час Икс для Израиля
Терпение Тегерана исчерпано в связи с ударами Израиля по Ливану, и иранские пусковые установки приведены в боевую готовность, заявил Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
«Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час Икс, и пусковые установки готовы», – приводит слова Велаяти РИА «Новости».
Велаяти подчеркнул, что движение «Хезболла» он рассматривает как часть так называемой оси сопротивления. Он предупредил, что в случае, если, по его словам, «пламя зла в Ливане» не будет погашено, последствия для противников станут крайне тяжелыми.
Советник указал, что в ответ на продолжение ударов два «мощных географических орудия» – Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы – способны «сжать экономические артерии» противников до состояния «стратегического удушья».
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля нанесла удары по району Дахия в пригороде Бейрута в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы».
Росавиация выпустила уведомление NOTAM для авиакомпаний России, запретив вылеты в иранские аэропорты в ночные и утренние часы.