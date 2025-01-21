Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Мало того, что ты крупнейший поставщик газа на континент, так еще и контролируешь и зарабатываешь на поставках газа своего ключевого конкурента. Такой бизнес-проект вполне отвечает амбициям президента-бизнесмена.0 комментариев
Посол в Израиле сообщил о ранении россиянина Труфанова в Газе
Посол в Израиле Викторов сообщил о ранении россиянина Труфанова в секторе Газа
Российский посол в Израиле сообщил, что Москва обладает сведениями, что россиянин Александр Труфанов получил ранение при захвате в заложники в секторе Газа, и его состояние здоровья вызывает беспокойство, заявил в эфире «России-24» российский посол в Израиле Анатолий Викторов.
По словам дипломата, состояние здоровья Труфанова оставляет желать лучшего, передает ТАСС.
Викторов подчеркнул, что ХАМАС дал твердое обещание, что Труфанов будет возвращен на родину живым и здоровым.
«Надеемся, что за оставшиеся несколько дней его состояние здоровья не ухудшится», – отметил он.
Посол также сообщил, что освобождение Труфанова может произойти в течение трех-четырех недель.
«Простая математика подсказывает, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников», – пояснил Викторов, добавив, что это обусловлено графиком обмена.
Россия активно взаимодействует с Израилем и ХАМАС, передавая сигналы о необходимости соблюдать договоренности по прекращению огня. Викторов отметил, что выполнение соглашения идет в правильном направлении, и выразил надежду на дальнейшее соблюдение сторонами достигнутых договоренностей.
Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить вторую группу израильских заложников 25 января в рамках обмена на палестинских заключенных.
Также сообщалось, что Александр Труфанов, гражданин России и Израиля, оказался в числе 33 заложников, которых планируют освободить на первом этапе соглашения с ХАМАС.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости незамедлительного освобождения Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа.