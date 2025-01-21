Посол в Израиле сообщил о ранении россиянина Труфанова в Газе

Посол в Израиле Викторов сообщил о ранении россиянина Труфанова в секторе Газа

Tекст: Вера Басилая

По словам дипломата, состояние здоровья Труфанова оставляет желать лучшего, передает ТАСС.

Викторов подчеркнул, что ХАМАС дал твердое обещание, что Труфанов будет возвращен на родину живым и здоровым.

«Надеемся, что за оставшиеся несколько дней его состояние здоровья не ухудшится», – отметил он.

Посол также сообщил, что освобождение Труфанова может произойти в течение трех-четырех недель.

«Простая математика подсказывает, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников», – пояснил Викторов, добавив, что это обусловлено графиком обмена.

Россия активно взаимодействует с Израилем и ХАМАС, передавая сигналы о необходимости соблюдать договоренности по прекращению огня. Викторов отметил, что выполнение соглашения идет в правильном направлении, и выразил надежду на дальнейшее соблюдение сторонами достигнутых договоренностей.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить вторую группу израильских заложников 25 января в рамках обмена на палестинских заключенных.

Также сообщалось, что Александр Труфанов, гражданин России и Израиля, оказался в числе 33 заложников, которых планируют освободить на первом этапе соглашения с ХАМАС.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости незамедлительного освобождения Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа.