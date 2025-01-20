Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Посол Израиля подтвердила внесение россиянина Труфанова в списки на обмен
Посол Израиля: Россиянин Труфанов находится в списке на обмен с ХАМАС на первом этапе
Александр Труфанов, гражданин России и Израиля, оказался в числе 33 заложников, которых планируют освободить на первом этапе соглашения с ХАМАС, сообщила посол Израиля в РФ Симона Гальперин.
Она подтвердила, что Труфанов будет освобожден, и выразила надежду на успешное завершение сделки по его возвращению. Дипломат подчеркнула, что ответственность за жизнь и возвращение Труфанова лежит на ХАМАС, который должен обеспечить его безопасное освобождение, передает ТАСС.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение трех израильтянок, удерживавшихся 15 месяцев в секторе Газа, и выразил надежду на скорое возвращение россиянина Труфанова.
Напомним, в пятницу стало известно, что имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе соглашения о прекращении огня в Газе.