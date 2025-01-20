Посол России в Израиле приветствовал освобождение трех заложниц

Посол России в Израиле приветствовал освобождение трех израильтянок из сектора Газа

Tекст: Ольга Иванова

Викторов приветствовал освобождение трех израильских женщин, которые находились в заложниках в секторе Газа. Как передает ТАСС, освобожденные женщины – Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер, – были освобождены после 15 месяцев плена в результате соглашения между Израилем и ХАМАС.

Викторов выразил удовлетворение данным событием и отметил, что оно является важным шагом в мирном урегулировании сложившейся ситуации. По его словам, «приветствуем освобождение удерживавшихся 15 месяцев на территории сектора Газа трех израильтянок – Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер – в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС. Надеемся, что в ближайшее время домой сможет благополучно вернуться и наш соотечественник Александр Труфанов».

Викторов также выразил надежду на скорое разрешение вопроса с освобождением российского гражданина Александра Труфанова, который продолжает оставаться в плену. Он подчеркнул важность международного сотрудничества в таких вопросах и выразил уверенность в скором положительном исходе.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила освобождение трех заложниц в секторе Газа, которых передали израильским военным для медицинского осмотра на территории Израиля.

Тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.