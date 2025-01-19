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Троих заложниц передали силам ЦАХАЛ на территории сектора Газа
Армия Израиля подтвердила передачу троих заложниц силам ЦАХАЛ в Газе
Армия обороны Израиля подтвердила освобождение трех заложниц в секторе Газа, которые были переданы израильским военным и направлены для медицинского осмотра на территорию Израиля.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о передаче трех заложниц израильским военным на территории сектора Газа, сообщает РИА «Новости». В пресс-службе армии заявили: «Трое освобожденных заложниц в настоящее время переданы силам ЦАХАЛ в секторе Газа».
Освобожденные девушки направляются на территорию Израиля, где им предстоит пройти первичный медицинский осмотр. Детали операции по их освобождению в настоящее время не разглашаются. Однако армия Израиля подчеркивает, что здоровье и безопасность заложниц остаются в приоритете.
По сведениям израильской стороны, освобождение заложниц стало возможным благодаря тщательно спланированной операции армии обороны Израиля. В настоящее время ведется работа по оценке их состояния и оказанию необходимой помощи.
Ранее стало известно, что военное крыло ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», решило освободить трех заложниц в рамках сделки с израильской стороной. ХАМАС подтвердило передачу имен тех, кого они планируют освободить.
Напомним, тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.