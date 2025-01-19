Троих заложниц передали силам ЦАХАЛ на территории сектора Газа

Армия Израиля подтвердила передачу троих заложниц силам ЦАХАЛ в Газе

Tекст: Ольга Иванова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о передаче трех заложниц израильским военным на территории сектора Газа, сообщает РИА «Новости». В пресс-службе армии заявили: «Трое освобожденных заложниц в настоящее время переданы силам ЦАХАЛ в секторе Газа».

Освобожденные девушки направляются на территорию Израиля, где им предстоит пройти первичный медицинский осмотр. Детали операции по их освобождению в настоящее время не разглашаются. Однако армия Израиля подчеркивает, что здоровье и безопасность заложниц остаются в приоритете.

По сведениям израильской стороны, освобождение заложниц стало возможным благодаря тщательно спланированной операции армии обороны Израиля. В настоящее время ведется работа по оценке их состояния и оказанию необходимой помощи.

Ранее стало известно, что военное крыло ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», решило освободить трех заложниц в рамках сделки с израильской стороной. ХАМАС подтвердило передачу имен тех, кого они планируют освободить.

Напомним, тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.