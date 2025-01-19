СМИ: Израиль получил список 90 имен палестинских заключенных

Израиль получил список 90 палестинцев для освобождения по сделке с Газой

Tекст: Ольга Иванова

Израильское тюремное управление получило список из 90 палестинских заключенных, которых должны освободить в рамках первого этапа сделки по обмену с Газой, сообщает РИА «Новости». Это решение было принято в рамках соглашения, которое предполагает обмен заключенными на заложников.

Израильские власти подтвердили получение списка, который является частью более широкой сделки с Газой. Заключенные, чьи имена указаны в списке, должны быть освобождены в ближайшее время. Сделка является важным шагом на пути к урегулированию напряженных отношений между Израилем и палестинскими организациями.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.