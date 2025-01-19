Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
Нетаньяху приказал армии продолжать огонь до передачи списка заложников
Нетаньяху приказал продолжать огонь в Газе до получения списка заложников от ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.
Как сообщает ТАСС, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности, после которого принял решение не прекращать огонь в секторе Газа до тех пор, пока радикальная организация ХАМАС не предоставит список заложников, подлежащих освобождению.
В заявлении канцелярии израильского премьера уточняется, что прекращение огня, которое должно было начаться в 08:30 утра по местному времени, отложено до момента предоставления списка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.