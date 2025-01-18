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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    16 комментариев
    18 января 2025, 22:53 • Новости дня

    Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников живы

    Нетаньяху: ХАМАС освободит 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинцев

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство изизраильских заложников, которых ХАМАС обязался освободить, живы, заявил Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «В рамках соглашения, которое было принято, Израиль вернет домой 33 заложника, большинство из которых живы», – цитирует РИА «Новости» Нетаньяху.

    По его словам, в результате переговоров Израиль смог увеличить количество заложников, освобождаемых ХАМАС на первом этапе сделки. Он уточнил, что палестинское движение согласилось освободить почти в два раза больше заложников по сравнению с майским предложением.

    Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС было достигнуто при посредничестве Катара, Египта и США. Перемирие начнется 19 января и продлится 42 дня. За это время планируется окончательное завершение боевых действий, которые унесли жизни 46 тыс. палестинцев и порядка полутора тыс. израильтян.

    На первом этапе сделки предполагается освобождение 33 израильских заложников в обмен на около тысячи палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, но останутся в их пределах. Поставки гуманитарной помощи увеличатся до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тыс. палаток и 60 тыс. мобильных домов.

    Ранее палестинское движение ХАМАС планирует освободить трех израильских заложниц 19 января в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем.

    Также движение ХАМАС объявило о публикации списков заключенных перед обменом.

    18 января 2025, 00:11 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе

    Мухаммед Аль Тани назвал прошедшие 13 месяцев переговоров по Газе бессмысленными

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    В интервью телеканалу Sky News премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе могло быть заключено еще в декабре 2023 года. По словам политика, потраченные 13 месяцев были бессмысленными, и за это время единственным результатом стало увеличение числа жертв, передает ТАСС.

    Аль Тани подчеркнул, что заключенное соглашение стало последним шансом для Газы на мирное существование. «Надежда на мир будет сохраняться всегда, но думаю, что достигнутая сделка станет последним шансом для Газы, последним шансом спастись от этой войны», – заявил он. Премьер добавил, что Катар предпримет все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня в случае его нарушения.

    Кроме того, Аль Тани подчеркнул необходимость создания палестинского государства для достижения полноценного мира. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Соглашение, достигнутое при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона, начнет действовать с 19 января. На первом этапе, продляющемся 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных в Израиле. Израиль опубликовал список 95 палестинских заключенных, которые будут освобождены на этом этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство утвердить его; имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе; хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

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    16 января 2025, 12:05 • Новости дня
    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей

    Канцелярия Нетаньяху сообщила об отказе ХАМАС от соглашений по Газе

    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС создало кризис, отказавшись от уже достигнутых договоренностей по сектору Газа, что препятствует подписанию соглашения, сообщили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    В заявлении говорится, что движение ХАМАС отказалось от ранее достигнутых договоренностей, создавая кризисную ситуацию, которая мешает заключению соглашения по сектору Газа. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнула, что ХАМАС, отказываясь от соглашений, подрывает усилия по стабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана выразил опасения о возможном нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    16 января 2025, 10:33 • Новости дня
    КСИР Ирана после соглашения по Газе призвал готовиться к новой войне

    КСИР Ирана заявил о возможном срыве Израилем сделки с ХАМАС и призвал готовиться к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выразил опасения о нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    В заявлении пресс-службы КСИР восхваляется храбрость движений «Хезболла» в Ливане и «Ансар Алла» в Йемене, а также группировок сопротивления в Ираке, и напоминается о важности поддерживать боеготовность для противостояния «новым войнам и преступлениям» .

    КСИР считает, что Израиль может нарушить достигнутое соглашение, что может привести к новым конфликтам и эскалации напряженности в регионе. Иранские военные подчеркивают необходимость быть готовыми к потенциальным угрозам и преступлениям, которые могут возникнуть в результате такого развития событий.

    Пресс-служба КСИР также заявила о том, что окончание войны и прекращение огня заставят главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху готовиться к волне критики и внутренним проблемам в израильском обществе. По мнению КСИР, это может привести к протестам и внутреннему расколу.

    Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Президент США Джо Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года.

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    16 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис

    Израильский эксперт Ципис: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис в Израиле

    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом выверенного тайминга со стороны США. И Дональд Трамп, и Джо Байден запишут ее себе в актив. Но в любой момент договоренность может сорваться из-за внешних или внутренних факторов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве.

    «Сделка Израиля и ХАМАС вызвала недовольство ряда израильских депутатов из коалиции и оппозиции. Пока неизвестно, сколько представителей палестинского движения Тель-Авив согласился выдать. Но, по всей видимости, речь идет об очень большом количестве. То есть фактически Израиль, освобождая заложников, пополняет ряды группировки свежими бойцами», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «На этом фоне возникает вопрос: в чем был смысл войны, которая длилась больше года? ХАМАС в перспективе восстановится, хотя изначальной целью, напомню, было его уничтожение. Поэтому ультраправые силы в парламенте и в обществе в целом выступают против этих договоренностей», – продолжил он.

    Собеседник указал, что в Кнессете уже звучат голоса политических сил о выходе из коалиции. «Если она будет расколота, то Израиль войдет в новый виток политического кризиса, и стоит ожидать внеочередные выборы», – детализировал Ципис. По его мнению, Нетаньяху при заключении сделки с ХАМАС «некуда было деваться» – он пошел на нее «под давлением Вашингтона».

    Спикер отметил и период, когда договоренность между сторонами была достигнута. «Можно сказать, что соглашение – это результат выверенного тайминга со стороны США. И Джо Байден, и Дональд Трамп, и обе партии – Демократическая и Республиканская – запишут договор себе в актив», – объяснил аналитик.

    Что касается других внешних сил, причастных к этой сделке, то политолог выделяет Египет и Катар. «Однако, насколько я знаю, главным актором в этом проекте является Британия. У нее ключи от этой сделки. Она имеет влияние и на ХАМАС, и на Израиль. Впрочем, в любой момент договоренность может сорваться под влиянием внешних или внутренних факторов», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Оно вступит в силу в воскресенье, 19 января, и будет включать в себя три этапа, сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

    Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа ХАМАС освободит 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Тель-Авив в ответ освободит сотни палестинских заключенных, заявил президент США Джо Байден. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.

    Также будут увеличены поставки гуманитарной помощи в анклав: возобновится ввоз топлива, оборудования гражданской обороны и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома. На территории анклава начнут восстанавливать медучреждения и пекарни, раненых и больных перевезут на лечение.

    В ходе второго этапа должны быть объявлены полный вывод израильских войск из Газы и завершение войны. Кроме того, будут освобождены все оставшиеся заложники, в том числе израильские солдаты-мужчины.

    На третьем этапе пройдет обмен телами погибших и начнется восстановление Газы под контролем Египта, Катара и ООН. В ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня. В ХАМАС достижение соглашения назвали поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за помощь в освобождении заложников. Он подчеркнул приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями избранного президента США о сотрудничестве между Вашингтоном и Тель-Авивом, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

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    16 января 2025, 21:57 • Новости дня
    ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии

    Al Arabiya: ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии

    ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС. Документ включает обмен удерживаемых в анклаве заложников на палестинских заключенных, указали источники канала. По данным собеседников, документ был дополнительно откорректирован перед подписанием.

    «Все стороны подписали соглашение по сектору Газа», – сообщил источник телеканала.

    Ранее премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня на первом этапе.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что новое соглашение между Израилем и ХАМАС позволит создать условия для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц.

    Россия не принимала участия в подготовке соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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    15 января 2025, 23:48 • Новости дня
    Турция призвала к созданию независимой Палестины

    Турция требует начала переговоров о палестинском государстве в границах 1967 года

    Tекст: Максим Попов

    Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило за срочное начало переговоров по созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года с целью обеспечения мира и стабильности в регионе.

    Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается, что только таким образом можно обеспечить прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке, а также прекратить несправедливость в отношении палестинцев.

    «Необходимо как можно скорее начать мирные переговоры о создании независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и географической целостностью в границах 1967 года», – говорится в заявлении дипломатов.

    Напомним, ранее премьер Катар Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил о договоренности между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве Катара, Египта и США. Соглашение предусматривает 42-дневное перемирие и освобождение 33 израильских заложников и вступит в силу 19 января.

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    18 января 2025, 02:17 • Новости дня
    Гутерриш заявил о необходимости укрепления армии Ливана

    Гутерриш призвал предоставить Ливану боевую технику для защиты страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут отметил важность укрепления ливанской армии для защиты южных районов страны и подчеркнул необходимость обеспечения военных боевой техникой.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати, сообщает ТАСС. В ходе встречи он заявил о необходимости международного содействия в укреплении ливанских вооруженных сил, подчеркнув важность обеспечения армии боевой техникой для защиты населения. Гутерриш отметил, что армия должна быть способна защитить страну, особенно в южных районах, где она дислоцирована.

    Генсек ООН также поделился впечатлениями от визита в Рас-эн-Накуру, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Он выразил гордость за миротворцев, выполняющих свои обязанности в сложных условиях. «Я посетил один из объектов ооновских наблюдателей, поврежденный при обстреле во время последней войны», – отметил Гутерриш, добавив, что миротворцы продолжают свою миссию по поддержанию мира между Ливаном и Израилем.

    Ранее Гутерриш раскритиковал действия Израиля, который несмотря на соглашение о перемирии, продолжает военные операции на ливанской территории. Он подчеркнул, что это является нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и требует их прекращения. В результате израильских ударов погибли 49 человек, однако местные власти не уточнили, есть ли среди них мирные граждане.

    Соглашение о перемирии, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы и отвод формирований «Хезболлах» за реку Литани, а Израиль должен вывести свои войска в течение 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о деградации обстановки на Ближнем Востоке и высоких рисках региональной войны, отметив гуманитарную катастрофу в секторе Газа, ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем, а командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования в парламенте, получив поддержку 99 депутатов.

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    15 января 2025, 23:04 • Новости дня
    Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе

    США объявили о шестинедельном перемирии в Газе и начале вывода израильских войск

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден объявил, что первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, в течение которых начнется вывод израильских войск и освобождение заложников.

    Как отметил Байден в специальном обращении, первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, передает ТАСС. В этот период планируется полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, включая женщин, пожилых людей и раненых.

    Вторая фаза соглашения будет сосредоточена на завершении освобождения всех оставшихся заложников и окончательном выводе израильских войск. Третья фаза предполагает возвращение родным останков погибших заложников, после чего начнется процесс восстановления разрушенного анклава.

    На протяжении всех трех фаз будет соблюдаться режим прекращения огня, что, по мнению Байдена, создаст необходимые условия для мирного процесса и восстановления стабильности в регионе.

    Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что перемирие между Израилем и ХАМАС начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. При этом представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

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    16 января 2025, 01:27 • Новости дня
    Нетаньяху обсудил с Трампом освобождение заложников в Газе

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за помощь в освобождении заложников

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы освобождения заложников в секторе Газа и дальнейшие действия по предотвращению терроризма.

    Как сообщили в канцелярии главы израильского правительства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы Нетаньяху поблагодарил Трампа за его содействие в продвижении освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул свою приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями Трампа о сотрудничестве между США и Израилем, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

    Также стороны договорились о скорой встрече в Вашингтоне, на которой планируется обсудить текущую ситуацию в Газе и другие важные вопросы, связанные с безопасностью и двусторонними отношениями.

    До этого США объявили о шестинедельном перемирии в Газе и начале вывода израильских войск. Напомним, 15 января глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что  Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. Одновременно с этим президент США Джо сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

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    15 января 2025, 23:56 • Новости дня
    Госдеп сообщил о гибели троих из семи американских заложников ХАМАС

    США сообщили, что четверо из семи удерживаемых ХАМАС американцев остались в живых

    По данным Госдепартамента США, лишь четверо из семи американских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, остаются в живых, трое погибли.

    Как передает РИА «Новости», официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что в плену у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа находятся семь американцев. Из них, по последним данным, только четверо остаются в живых.

    Миллер отметил, что эта информация носит предположительный характер, и точные данные будут озвучены после переговоров с семьями заложников.

    Официальный представитель Госдепа подчеркнул, что ведомство продолжает работать с международными партнерами для обеспечения безопасности оставшихся заложников и возвращения их на родину.

    Напомним, 15 января глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что  Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. Одновременно с этим президент США Джо Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

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    17 января 2025, 19:32 • Новости дня
    Хуситы заявили о новых атаках на Израиль

    Хуситы объявили об атаках на юг и центр Израиля после перемирия в Газе

    Tекст: Евгения Караваева

    Хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

    Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о проведении массированных атак на Израиль после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси подчеркнул, что атаки будут продолжаться до полного прекращения военных действий Израилем в Газе. В случае нарушения перемирия атаки возобновятся.

    «Мы провели военную операцию, нацеленную на жизненно важные объекты израильского врага в районе Умм ар-Рашраш», – сообщается в заявлении вооруженных сил хуситов.

    В этой атаке использовали четыре крылатых ракеты, которые достигли своих целей. Дополнительно хуситы сообщили о двух операциях йеменских ВВС. Первая проведена с помощью трех беспилотников и была нацелена на объекты в районе Тель-Авива. Вторая операция направлена на важную израильскую цель в районе Ашкелона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, Израиль заявил, что не позволит ХАМАС сохранить власть в секторе Газа после завершения боевых действий. А движение ХАМАС сообщило, что разногласия с Израилем по прекращению огня в секторе Газа разрешены, и скоро будут опубликованы списки освобождаемых палестинских заключенных.

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    17 января 2025, 04:04 • Новости дня
    Израиль, ХАМАС и США подписали соглашение о перемирии на Ближнем Востоке

    Соглашение об освобождении заложников и прекращении огня подписали в Дохе

    Tекст: Максим Попов

    Представители Израиля, ХАМАС, США и Катара достигли соглашения о перемирии в секторе Газа, официально подписав документ, который предусматривает освобождение заложников и прекращение огня, сообщило Axion.

    По информации издания, вечером 16 января в Дохе представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, США и Катара подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    Как отметили источники, на заключение сделки значительное влияние оказали спецпосланник  Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф и координатор Совета нацбезопасности США Бретт Макгерк. В переговорах также участвовали посредники от Катара и Египта.

    До этого сообщалось, что палестинское движение ХАМАС и Израиль заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа. При этом российский МИД выразил надежду, что соглашение позволит создать условия для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц на родину.


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    18 января 2025, 13:10 • Новости дня
    Движение ХАМАС объявило о публикации списков заключенных перед обменом

    ХАМАС: Списки палестинских заключенных опубликуют за день до обмена с Израилем

    Tекст: Евгения Караваева

    Радикальное движение ХАМАС заявило о публикации списков палестинских заключенных за день до их обмена с Израилем, подчеркивая, что механизмы обмена зависят от числа освобожденных.

    Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале радикального движения ХАМАС, список палестинских заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки с Израилем, будет представлен за день до обмена, передает ТАСС.

    ХАМАС заявил, что это делается в рамках согласованного с Израилем механизма обмена.

    Представители ХАМАС отметили, что механизм обмена заложниками напрямую зависит от числа заключенных, которых согласился освободить Израиль. В связи с этим списки будут обновляться и публиковаться перед каждым днем обмена, чтобы соблюдать условия сделки.

    ХАМАС подчеркнул, что данный подход согласован с израильскими властями и нацелен на упрощение процесса обмена заложников и заключенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Катар обвинил Израиль в нарушении международного права в Газе, что привело к эскалации конфликта.

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    16 января 2025, 13:32 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о благодарности палестинцев России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона всегда поддерживала палестинскую, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    Чепа отметил в беседе с «Газетой.Ru», что палестинцы благодарят российский народ за поддержку, которую они чувствуют на международных площадках и в Палестине.

    «Когда палестинцы узнают, что ты из России, каждый старается с тобой переговорить, поблагодарить», – добавил депутат.

    По словам парламентария, Россия всегда поддерживала право палестинцев на собственное государство. Он подчеркнул, что Россия принимала и принимает участие в решении палестино-израильского конфликта, что высоко ценится в арабском мире. Однако Чепа не уточнил, участвовала ли Россия непосредственно в недавних переговорах между ХАМАС и Израилем.

    Депутат также выразил уверенность в скором освобождении российских граждан, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа. «Работа ведется постоянно. Я думаю, что в ближайшее время вопрос с нашими заложниками будет решен», – заключил он.

    Напомним, лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя ранее высказал благодарность России, Китаю и Турции за поддержку палестинцев в конфликте с Израилем.

    Ранее в ХАМАС заявили о выполнении условий соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

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    16 января 2025, 12:29 • Новости дня
    ХАМАС подтвердил соблюдение перемирия в секторе Газа

    ХАМАС заявил о выполнении условий перемирия, согласованных посредниками

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС выполняет условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк.

    Официальный представитель радикальной организации Иззат ар-Ришк заявил об этом в своем Telegram-канале. «ХАМАС придерживается соглашения о прекращении огня, о котором объявили посредники», – написал ар-Ришк в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Руководство движения ХАМАС в телефонном разговоре со спецпредставителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым выразило благодарность России за ее последовательные усилия в поддержке законных прав палестинского народа и справедливого решения палестинского вопроса.

    МИД России отметил, что палестинцы также поделились своими ожиданиями от соглашения, достигнутого в результате длительных переговоров в Дохе и Каире с Израилем.

    Ранее Израиль заявил, что ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения.

    Напомним, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выразил опасения о нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

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