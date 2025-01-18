ХАМАС обещало освободить трех израильских заложниц 19 января

Стало известно о планах ХАМАС освободить трех израильских заложниц в секторе Газа

Tекст: Евгения Караваева

Палестинское движение ХАМАС намерено освободить 19 января трех израильских заложниц, передает ТАСС.

Это произойдет в рамках соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Катарский телеканал Al Araby сообщил, что имена женщин, подлежащих освобождению, будут объявлены в ближайшее время. В обмен на освобождение израильских заложниц Израиль выпустит 95 палестинских заключенных.

Советник премьер-министра и официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем вступит в силу 19 января в 08:30 по местному времени. Ранее Al Jazeera со ссылкой на источники утверждала, что ХАМАС потребовал от Израиля прекратить огонь за 48 часов до начала процесса освобождения заложников. Однако, как передает Al Arabiya, Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа, что привело к гибели по меньшей мере 122 человек с момента объявления о соглашении.

Вечером 15 января глава правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона. В рамках первого этапа ХАМАС освободит 33 израильских заложника, включая военных, женщин, детей и пожилых людей, в обмен на освобождение палестинских заключенных. Среди заложников значится имя россиянина Александра Труфанова, который также является гражданином Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее, движение ХАМАС объявило о публикации списков заключенных перед обменом.