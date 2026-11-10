В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Число погибших при взрыве на турецком заводе достигло 18
Cumhuriyet: Число погибших при взрыве на турецком заводе достигло 18
Количество жертв взрыва на металлургическом заводе в Измире выросло до 18, сообщила турецкая газета Cumhuriyet.
«Последние новости… Число рабочих, погибших в результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ в районе Алиага города Измира, возросло до 18», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель министра юстиции Турции Джан Тунджай сообщил о выдаче ордеров на задержание 11 человек по делу о взрыве.
Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу заявил о 17 погибших в результате происшествия.