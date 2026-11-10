В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
В Турции выдали ордера на задержание 11 человек по делу о взрыве на заводе
В рамках расследования взрыва на металлургическом заводе в турецком Измире, унесшего жизни 17 рабочих, правоохранительные органы выдали ордера на задержание 11 человек, включая председателя совета директоров предприятия, сообщил заместитель министра юстиции страны Джан Тунджай.
«В отношении 11 человек, в том числе председателя совета директоров HABAŞ, выданы ордера на задержание», – заявил Тунджай, которого цитирует РИА «Новости».
По словам замминистра, накануне были оформлены ордера в отношении шести человек, а во вторник было принято решение о задержании еще пятерых. Расследование обстоятельств взрыва продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецком Измире. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели 16 человек при происшествии.
Позже количество жертв взрыва увеличилось до 17.