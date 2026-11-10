В Турции выдали ордера на задержание 11 человек по делу о взрыве на заводе

Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок

Tекст: Мария Иванова

«В дополнение к ранее переданной информации о 34 задержанных в Анкаре россиянках посольство поддерживает взаимодействие как с турецкими компетентными органами, так и с нашими гражданками в интересах оперативного урегулирования ситуации», – заявили в пресс-службе посольства, передает РИА «Новости».

Более 30 россиянок задержали в Анкаре по обвинению в нарушении морали и общественного порядка. Они находятся в депортационном центре «Акюрт», с ними работает адвокат. Дипмиссия приняла меры для консульского доступа к задержанным.

После судебного процесса задержанных иностранок планируется депортировать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкий адвокат Шейма Бозтепе призвала установить возможных организаторов схемы вовлечения задержанных россиянок в противоправную деятельность.

В четверг консульские сотрудники добились личной встречи с гражданками России в Турции.

В среду стало известно о работе задержанных в Анкаре россиянок танцовщицами в ночных клубах.