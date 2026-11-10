  • Новость часаДелегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
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    10 ноября 2026, 16:44 • Новости дня

    В Турции выдали ордера на задержание 11 человек по делу о взрыве на заводе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках расследования взрыва на металлургическом заводе в турецком Измире, унесшего жизни 17 рабочих, правоохранительные органы выдали ордера на задержание 11 человек, включая председателя совета директоров предприятия, сообщил заместитель министра юстиции страны Джан Тунджай.

    «В отношении 11 человек, в том числе председателя совета директоров HABAŞ, выданы ордера на задержание», – заявил Тунджай, которого цитирует РИА «Новости».

    По словам замминистра, накануне были оформлены ордера в отношении шести человек, а во вторник было принято решение о задержании еще пятерых. Расследование обстоятельств взрыва продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецком Измире. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели 16 человек при происшествии.

    Позже количество жертв взрыва увеличилось до 17.

    7 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российская дипмиссия в Турции взаимодействует с компетентными органами и гражданками для урегулирования ситуации с задержанными в Анкаре россиянками, сообщили в пресс-службе посольства.

    «В дополнение к ранее переданной информации о 34 задержанных в Анкаре россиянках посольство поддерживает взаимодействие как с турецкими компетентными органами, так и с нашими гражданками в интересах оперативного урегулирования ситуации», – заявили в пресс-службе посольства, передает РИА «Новости».

    Более 30 россиянок задержали в Анкаре по обвинению в нарушении морали и общественного порядка. Они находятся в депортационном центре «Акюрт», с ними работает адвокат. Дипмиссия приняла меры для консульского доступа к задержанным.

    После судебного процесса задержанных иностранок планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкий адвокат Шейма Бозтепе призвала установить возможных организаторов схемы вовлечения задержанных россиянок в противоправную деятельность.

    В четверг консульские сотрудники добились личной встречи с гражданками России в Турции.

    В среду стало известно о работе задержанных в Анкаре россиянок танцовщицами в ночных клубах.

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    8 ноября 2026, 20:29 • Новости дня
    Эрдоган посетил Шушинскую крепость в Азербайджане

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил Шушинскую крепость.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл с официальным визитом в Азербайджан по случаю дня победы над Арменией, сообщает Anadolu.

    Самолет с главой турецкого государства приземлился в Международном аэропорту Физули. В городе Шуше состоялась церемония официальной встречи турецкого лидера, прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

    Лидеры провели переговоры в формате тет-а-тет, после чего выступили с совместной пресс-конференцией, а по ее завершении посетили Шушинскую крепость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Эрдоган прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе. На встрече с турецким коллегой Алиев заявил о нерушимости братских отношений между странами. Он также выразил надежду на достижение конкретных результатов в процессе нормализации отношений с Арменией.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Эрдоган заявил о готовности продолжить работу по урегулированию на Украине

    Эрдоган заявил о готовности Турции помогать урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом заявил о намерении Анкары и дальше вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом в субботу. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные события, передает РИА «Новости».

    «Президент Эрдоган заявил, что турецкая сторона будет и впредь вносить вклад в работу по этому вопросу, а также подчеркнул важность расширения контактов как с Украиной, так и с Россией», – сообщила канцелярия турецкого лидера.

    Также президент Турции выразил надежду на то, что активизация дипломатических усилий по прекращению конфликта принесет положительные результаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Эрдоган заявил о желании в ближайшее время провести переговоры с президентом Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса.

    В сентябре источник в турецком правительстве сообщил о возможности обсуждения инициатив по возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине на встрече Эрдогана с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

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    8 ноября 2026, 14:57 • Новости дня
    Эрдоган решил обсудить с кабмином переговорный процесс по Украине

    В Турции анонсировали обсуждение кабмином ситуации вокруг Украины и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обсудит с кабинетом министров переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и ситуацию вокруг Ирана.

    Турецкий лидер планирует рассмотреть на заседании правительства шаги по разрешению кризиса на Украине и снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

    «Анкара внимательно следит за продолжающимися контактами между Ираном и США, безусловно, в повестку заседания также войдет переговорный процесс вокруг Украины», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Источник в турецком правительстве сообщил о возможном обсуждении возобновления переговоров на встрече турецкого лидера с президентом США Дональдом Трампом.

    В правительстве Турции заявили о согласовании с Вашингтоном посреднических шагов по разрешению украинского кризиса.

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    8 ноября 2026, 14:17 • Новости дня
    Эрдоган приехал на празднование победы Азербайджана в войне с Арменией

    Эрдоган посетил Азербайджан в годовщину победы в Карабахе

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные шестой годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе, что указывает на потенциальное смягчение недавней напряженности между союзниками.

    Эрдоган примет участие в празднованиях по случаю победы Азербайджана в 44-дневной войне с Арменией, пишет Bloomberg.

    Как отмечает издание, визит президента Турции проходит на фоне недавнего обострения отношений между Анкарой и Баку, несмотря на их давнее политическое, военное и стратегическое партнерство. Напряженность между странами вспыхнула в сентябре из-за запрета на ношение исламских платков в азербайджанских школах.

    Кроме того, трения вызвали тесные связи Баку с Израилем, а также отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева на октябрьском саммите региональных лидеров в Анкаре, куда он вместо себя отправил министра иностранных дел.

    Сообщается, что в ходе визита в Карабахский регион Эрдоган должен встретиться с Алиевым для переговоров о двустороннем сотрудничестве, а также о региональных и глобальных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал победу страны в 44-дневной войне в Карабахе символом восстановления территориальной целостности государства. В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине. В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса.

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    8 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Алиев заявил о нерушимости союза Азербайджана и Турции

    Алиев: Азербайджано-турецкое единство невозможно пошатнуть

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше заявил о нерушимости братских отношений между странами.

    «Те, кто хочет пошатнуть их, никогда не добьются желаемого. Мы никому не позволим встать между нами или бросить тень на наше единство ради своих личных интересов», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    В последние месяцы между Анкарой и Баку возникли разногласия. В сентябре Азербайджан изменил правила внешнего вида для школьников, запретив одежду, не соответствующую единому стандарту и светскому характеру образования. Хотя хиджаб прямо не упоминался, новые требования затронули и его ношение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе.

    Советник турецкого лидера Октай Сарал покинул свой пост после критики новых правил внешнего вида для азербайджанских школьников.

    В том же месяце Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск семерых граждан Турции по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти в стране.

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    7 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Гол Батракова помог «Галатасараю» обыграть «Амед» в чемпионате Турции

    «Галатасарай» обыграл «Амед» со счетом 4:3 благодаря голу россиянина Батракова

    Tекст: Мария Иванова

    Футболисты стамбульского «Галатасарая» одержали победу над «Амедом» в 11-м туре чемпионата Турции благодаря результативным действиям российского полузащитника Алексея Батракова.

    Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля, передает ТАСС.

    В составе победителей мячи забили Рафаэл Леау, Барыш Йылмаз и российский полузащитник Алексей Батраков, который поразил ворота соперника на 59-й минуте. В конце первого тайма вратарь «Амеда» Альбан Ляфон забил гол в свои ворота после удара Батракова. Россиянина заменили на 83-й минуте.

    Российский футболист отличился во втором матче подряд. В прошлом туре Батраков отметился голом в гостевой встрече с «Коньяспором». Всего в текущем сезоне чемпионата Турции игрок забил два мяча и отдал три голевые передачи в девяти играх.

    По итогам тура «Галатасарай» с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Амед» с 23 очками располагается на второй строчке. В следующем матче 21 ноября стамбульский клуб примет «Самсунспор».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков попали в окончательную заявку сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

    В четверг Батраков вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста четвертого тура Лиги чемпионов.

    В среду российского полузащитника признали лучшим игроком матча Лиги чемпионов против немецкого «Штутгарта».

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    8 ноября 2026, 20:15 • Новости дня
    Турция приступила к передаче Ираку военной базы Башика

    Анкара и Багдад договорились о передаче иракским властям военной базы Башика

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Турции приступят к постепенной передаче иракскому правительству военного комплекса Башика-Зиликан на севере Ирака в рамках договоренностей по борьбе с Рабочей партией Курдистана.

    Анкара и Багдад активизируют совместный контроль за прекращением присутствия в иракском Синджаре запрещенной в обеих странах Рабочей партии Курдистана (РПК), передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление двух государств.

    «Турецкая сторона заявляет, что приступит к выполнению необходимых шагов по постепенной передаче комплекса Башика-Зиликан федеральному правительству Ирака в соответствии с договоренностью, достигнутой на уровне лидеров», – отмечается в документе, опубликованном администрацией президента Турции.

    Нынешний документ развивает договоренности, достигнутые в сентябре на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ирака Али аз-Зейди. Лидеры договорились обеспечить восстановление полного государственного контроля над Синджаром и прекратить присутствие незаконных иностранных вооруженных формирований. Передача комплекса была увязана с прогрессом иракских властей в реализации этих мер.

    Военная база Башика расположена к северо-востоку от Мосула. Турция разместила там свои силы в декабре 2015 года для подготовки местных подразделений, участвовавших в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), что вызвало резкие возражения Багдада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Турции приняли решение передать Ираку военную базу Башика.

    Международная коалиция во главе с США передала иракским вооруженным силам все военные базы на территории страны.

    Анкара решила передать Багдаду контроль над северной военной базой по итогам встречи лидеров двух государств.

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    9 ноября 2026, 16:59 • Новости дня
    Число погибших при взрыве на заводе в Турции выросло до десяти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших в результате взрыва на металлургическом комбинате в Алиаге возросло до десяти человек, сообщил губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан.

    По словам главы региона, в больницах остаются 15 раненых, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

    Эльбан добавил, что под завалами находятся еще четыре человека.

    Ранее сообщалось о шести погибших в результате взрыва на металлургическом заводе Habaş в турецкой провинции Измир.

    Местные телеканалы сообщили о гибели нескольких человек при детонации на территории металлургического комбината в городе Алиага.

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    7 ноября 2026, 23:58 • Новости дня
    Девять человек погибли в ДТП на юго-востоке Турции

    Девять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в провинции Ван на юго-востоке Турции погибли девять человек и пятеро пострадали, сообщил губернатор региона Озан Балджи.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу на трассе Ван – Озальп вскоре после дождя, передает ТАСС.

    «По предварительным данным, в аварии погибли девять наших граждан, из которых пятеро – женщины. Еще пять человек получили травмы и были госпитализированы», – заявил Балджи.

    В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Анкаре сообщило об отсутствии российских граждан среди пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в турецкой провинции Конья. В результате опрокидывания этого транспортного средства пострадали 45 человек.

    В мае на западе Турции 46 человек получили травмы в ДТП с туристическим автобусом.

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    9 ноября 2026, 13:32 • Новости дня
    Эрдоган заявил о намерении продолжить обсуждение темы Украины с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

    «Мы многократно обсуждали эти вопросы с господином Путиным и будем обсуждать их и впредь. Как известно, на прошлой неделе мы разговаривали с господином Зеленским, и будем разговаривать и дальше», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

    При этом политик конкретные сроки возможных контактов уточнять не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Эрдоган решил обсудить с кабинетом министров переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

    В субботу глава турецкого государства заявил о намерении Анкары вносить вклад в разрешение кризиса.

    В четверг турецкий лидер выразил желание в ближайшее время провести переговоры с Путиным.

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    9 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Число погибших при взрыве на заводе в турецком Измире выросло до шести

    Star: Число погибших при взрыве на заводе в турецком Измире выросло до шести

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших в результате взрыва на металлургическом заводе Habaş в турецкой провинции Измир увеличилось до шести человек.

    Об увеличении числа жертв инцидента в районе Алиага передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Star. Ранее издание Akşam сообщало, что взрыв прогремел на металлургическом заводе Habaş. По данным телеканала A Haber, ссылавшегося на губернаторство региона, было известно о трех погибших и 14 раненых, еще десять человек оставались под завалами.

    «К сожалению, число погибших выросло до шести», – заявил представитель властей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил о гибели трех человек в результате взрыва на металлургическом заводе в провинции Измир.

    Местные телеканалы заявили о жертвах при детонации на территории комбината в городе Алиага.

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    9 ноября 2026, 02:51 • Новости дня
    Источник в правительстве Турции сообщил о тесных контактах с Россией по Украине

    Анкара сообщила о доверительном диалоге с Москвой по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Турции поддерживают тесные связи с Россией для поиска путей урегулирования на Украине, рассказал источник в турецком кабмине.

    «Между Анкарой и Москвой поддерживается тесный контакт по украинской проблематике. Наш диалог отличается доверием и откровенностью. Мы имеем возможность напрямую обсуждать позиции сторон, обмениваться оценками происходящего и затрагивать вопросы, которые имеют принципиальное значение для поиска путей урегулирования», – заявил источник РИА «Новости».

    По его словам, Турция намерена и далее поддерживать контакты с российской стороной, поскольку открытый обмен мнениями позволяет Анкаре лучше понимать позицию Москвы и учитывать ее при обсуждении возможных дипломатических инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции Эрдоган решил обсудить с кабмином переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В субботу он заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование. Эрдоган 5 ноября выразил надежду на переговоры с Путиным по конфликту на Украине.

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    9 ноября 2026, 19:22 • Новости дня
    Число жертв взрыва на металлургическом заводе в Турции достигло 16

    Эрдоган: Число погибших при взрыве на заводе в Турции возросло до 16

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели 16 человек в результате взрыва на металлургическом заводе в провинции Измир.

    Глава государства выступил с обращением к нации по итогам заседания кабинета министров, передает РИА «Новости». «К сожалению, 16 наших рабочих потеряли жизни при взрыве», – заявил турецкий лидер.

    По его словам, в настоящее время началось всестороннее расследование причин и обстоятельств инцидента на предприятии на западе республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан сообщил о десяти погибших в результате взрыва на металлургическом комбинате в Алиаге.

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    9 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    При взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли люди

    NTV: При взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли люди

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При детонации в городе Алиага на западе Турции на территории металлургического комбината погибли несколько человек, также есть пострадавшие, сообщили местные телеканалы.

    Инцидент произошел на предприятии HABAS Demir-Celik в провинции Измир, точное число жертв и раненых пока не установлено, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    Взрыв произошел в печи цеха по заправке углекислым газом. После этого на территории металлургического комбината возник пожар.

    К месту происшествия оперативно направлены пожарные расчеты и бригады скорой помощи для тушения огня и спасения людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце три человека погибли при взрыве на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак.

    Летом двое рабочих пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в турецкой провинции Самсун.

    В начале года взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите.

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      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

      2 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

      11 комментариев
    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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