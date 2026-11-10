Глава МИД ОАЭ: Абу-Даби продолжит усилия для решения кризиса на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

На открытии трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины он подчеркнул, что устойчивые решения конфликтов могут быть найдены только путем диалога и деэскалации, сообщает РИА «Новости».

«Мы подтверждаем приверженность продолжению усилий, направленных на достижение политического урегулирования кризиса на Украине», – приводит Sky News Arabia слова главы МИД ОАЭ.

Переговоры начались во вторник в Абу-Даби. Абдалла бен Зейд Аль Нахайян обратился к участникам со вступительным словом, после чего покинул зал заседаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вместе с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном сели за стол переговоров между российской и украинской делегациями в Абу-Даби.

Накануне Пекин призвал сохранить позитивную динамику переговоров. В тот же день украинская делегация направилась в Абу-Даби для участия во встрече по урегулированию конфликта.